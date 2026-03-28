Francesca Pascale sostiene il movimento Gay Conservatori Liberali: “Centrodestra apre ai diritti civili”

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Francesca Pascale appoggia il movimento dei Gay Conservatori Liberali. L’ex compagna di Silvio Berlusconi ha espresso il suo sostegno al movimento per i diritti degli omosessuali nato da una pagina Instagram. Non si tratta di un partito, ha specificato Pascale su Instagram, ma di una associazione.

Francesca Pascale sostiene i Gay Conservatori Liberali

Francesca Pascale ha ricevuto l’incarico per organizzare il primo evento dell’associazione, che si terrà a Quarto, in provincia di Napoli.

Il movimento Gay Conservatori Liberali è stato fondato dal trentenne Emanuele Romanelli e viene indicato come un movimento che mira a difendere i diritti degli omosessuali che non si riconosce nella comunità lgbtqi+, definita “di sinistra e woke”.

ANSA

Pascale: “Il centrodestra apre ai diritti civili”

“Finalmente anche il centrodestra apre al confronto sui diritti civili“, ha detto Francesca Pascale nel video pubblicato su Instagram. “Come diceva il mio presidente, il nostro presidente Berlusconi – ha aggiunto – la libertà è il valore fondamentale dell’Occidente ed è un bene che va difeso ogni giorno contro, soprattutto, una sinistra radicale che come vediamo oggi, fiancheggia Hamas e i dittatori”.

Secondo Pascale “il dibattito entra finalmente anche nella logica e non soltanto nella propaganda woke. Essere di centrodestra, liberali nel mio caso, significa credere nello stato di diritto, nelle garanzie, nella libertà individuale prima di ogni ideologia”.

“Difendere, per esempio, l’economia di mercato, l’iniziativa privata, il merito, ma anche sapere che senza regole giuste, senza legalità e senza diritti, il mercato diventa privilegio e non opportunità”, le parole di Francesca Pascale.

A giugno il primo evento del movimento Gay Conservatori Liberali

Pascale ha continuato affermando che, per lei, essere liberali e di centrodestra significa difendere la persona e non le mode, tutelare la libertà di espressione contro un pensiero unico che distrugge l’individualità, e proteggere la dignità delle donne da ogni fondamentalismo.

Ha aggiunto che ciò implica sostenere i diritti civili senza trasformarli in bandiere ideologiche o strumenti di propaganda, essere laici pur avendo forti valori religiosi, difendere la famiglia tradizionale senza odiare chi ne ha una diversa, proteggere i confini senza rinunciare all’umanità e parlare di sicurezza senza dimenticare la giustizia.

Il primo evento del movimento Gay Conservatori Liberali si terrà il prossimo giugno a Quarto, in provincia di Napoli.