Francesca Pascale spiega come ha investito "il patrimonio lasciato da Berlusconi"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

A sei anni di distanza dalla fine della relazione con Silvio Berlusconi, morto nel 2023, Francesca Pascale ha raccontato in un’intervista come ha investito il patrimonio che le ha lasciato il Cavaliere. Ha poi annunciato la presentazione del primo disegno di legge contro l’omolesbotransfobia di area liberale e conservatrice.

Francesca Pascale e il patrimonio di Silvio Berlusconi

In un’intervista al Corriere della Sera, Francesca Pascale ha rivelato di apprezzare l’attività immobiliare.

“Cinque anni fa ho cominciato a investire in immobili il patrimonio che mi ha lasciato Berlusconi. Affitti di lusso e turismo di lusso. Ne parlavamo con Silvio e io cercavo di assorbire come una spugna tutti i suggerimenti che mi dava”, le sue parole.

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Ha poi spiegato di avere tre b&b di lusso, uno a Fregene e due a Fiesole.

“Sempre a Fiesole sto lavorando a qualcosa di ancora più impegnativo. Sta nascendo un resort di lusso abbastanza grande”, ha aggiunto Francesca Pascale.

Gli investimenti a Roma

In merito ad un b&b di lusso nel centro storico di Roma, ha spiegato: “Io non lo sto affittando. È fermo. L’ho ristrutturato e l’impegno economico è stato notevole. Ma non intendo farci un b&b, lo affitterò per lunghi periodi, a uomini e donne d’affari, a politici. È piccolo, ma a Fontanella Borghese”.

Su un presunto intervento di Alessandro Giuli, ha chiarito: “Neppure lo conosco il ministro. Non c’è stato alcun intervento suo, sono semplicemente trascorsi i mesi per il silenzio-assenso, e ho potuto acquistare e ristrutturare”.

La passione per la politica

Durante l’intervista, Francesca Pascale ha spiegato anche di provare “un affetto nostalgico per Forza Italia”.

Per l’ex di Silvio Berlusconi si tratta di un sentimento nato “perché non è stata più quello che prometteva di essere, dovrebbe essere il partito di punta dell’area liberale e si è invece un po’ appiattito, anche se Stefania Craxi ed Enrico Costa mi hanno ridato fiducia”.

In merito ad eventuale candidature, ha ammesso di non pensarci nonostante la politica sia una sua passione.

Il disegno di legge

Dopo aver detto di sperare che qualcosa cambi in Forza Italia, Francesca Pascale ha annunciato il suo prossimo impegno.

“Il 15 giugno in sala Stampa a Montecitorio presenterò il primo disegno di legge contro l’omolesbotransfobia di area liberale e conservatrice, un ddl “anti Zan”, le sue parole

Si è poi rivolta a Forza Italia sperando in un appoggio: “Vorrei entrare in FI per lavorare per i diritti civili, mi piacerebbe molto”.