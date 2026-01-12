Francesca Pascale sull'Iran attacca sinistra e Flotilla, "vergogna della doppia morale, siete fascisti rossi"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Francesca Pascale, con una serie di post pubblicati sul suo profilo Instagram, ha attaccato la sinistra italiana, accusandola di rimanere in silenzio di fronte ai soprusi subiti dalle donne e dagli omosessuali in Iran. L’ex compagna di Silvio Berlusconi ha proferito parole durissime, usando espressioni come “fascisti rossi”, “vergogna” e “ipocrisia”.

Iran, Francesca Pascale contro la sinistra: “Ipocriti e fascisti rossi”

Pascale, che ha partecipato alla manifestazione “Italia – Iran” nelle scorse ore a sostegno della mobilitazione in corso della società civile nel Paese mediorientale, si è resa protagonista di uno sfogo che ha avuto come bersaglio la sinistra italiana.

“Ma i naviganti della Flotilla dove sono? – ha dichiarato – Dove sono coloro che marciavano per la libertà di un popolo massacrato? E questo popolo non ha il diritto di essere appoggiato, tenuto per mano per essere accompagnato per conquistare il proprio Rinascimento? Vergogna dalla doppia morale, maledetti ideologici che conquistate la vittoria soltanto con l’ipocrisia: e infatti non la conquistate più”.

ANSA

“Strumentalizzate i diritti civili, strumentalizzate la lotta per le donne, strumentalizzate ogni cosa, e l’unica verità è che siete dei fascisti rossi”, ha aggiunto l’attivista, secondo cui la sinistra ha preso a cuore la battaglia del popolo palestinese, ma non quella del popolo iraniano. Da qui l’accusa di strumentalizzazione e di ipocrisia.

Pascale cita Silvio Berlusconi

Pascale ha proseguito citando l’ex compagno, affermando “che chi reprime con la paura ha già perso, perché la libertà quando nasce, non torna più indietro, come diceva esattamente il mio presidente, Silvio Berlusconi”.

E ancora: “La storia insegna che nessun regime resiste alla verità, l’Iran sarà libero perché la libertà non si può uccidere, ogni vita spezzata grida libertà, e nessuna dittatura può fermare un popolo che ha smesso di avere paura. L’Iran vivrà libero dopo 47 anni di regime islamico”.

Sempre parlando del regime iraniano, ha spiegato che si tratta “di un potere che cancella i diritti umani, cancella i diritti della comunità omosessuale, fino a fingere che non esista”.

“Vivere apertamente la propria identità – ha continuato – significa esporsi a persecuzione, carcere, tortura, pena di morte. Le donne vivono sotto controllo continuo, sotto una pressione quotidiana, incatenate a leggi che trasformano la violenza in sistema. La libertà dell’Iran non è un sogno lontano, è un diritto calpestato”.

“Dispiace francamente il silenzio imbarazzante delle sinistre, pronte a manifestare per i terroristi di Hamas, per i narcodittatori, spalleggiando il regime islamico: dove arriva la libertà, cara sinistra, la verità vi ridicolizza”, ha concluso l’attivista.

Angelo Bonelli: “Noi sempre a sostegno della mobilitazione iraniana”

Alle parole di Pascale ha replicato, come riferito dal Corriere della Sera, Angelo Bonelli di Avs: “Siamo sempre stati a sostegno della mobilitazione iraniana, non oggi ma da anni. E siamo stati organizzatori di presidi sotto l’ambasciata iraniana. Nel 2010 lo organizzai in difesa di Sakineh”.

Bonelli, insieme al collega Nicola Fratoianni, si è quindi schierato a favore “dello stop immediato alla repressione”, auspicando “l’avvio di un processo democratico e azioni concrete a sostegno della mobilitazione per un Iran libero e democratico”.

“Speriamo che questo cambiamento avvenga in modo pacifico, nel rispetto della volontà popolare e dei diritti fondamentali”, ha concluso.