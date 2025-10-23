Francesca Pascale svela un clamoroso retroscena su Travaglio e Silvio Berlusconi, poi attacca Marta Fascina

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Francesca Pascale in vena di rivelazioni durante l’ospitata a Fin che la barca va, programma di Rai Tre condotto da Piero Chiambretti. La 40enne campana ha raccontato di apprezzare molto Marco Travaglio e ha aggiunto che anche Silvio Berlusconi amava leggere gli articoli del giornalista. L’ex compagna del fondatore di Forza Italia ha poi attaccato Marta Fascina per le sue numerose assenze in Parlamento. Inoltre, ha spiegato di non aver ricevuto alcuna querela da parte di Daniela Santanchè. Pascale ha accusato mesi fa la ministra, affermando che in passato le aveva regalato borse false.

Francesca Pascale: “A Silvio Berlusconi piaceva il ‘verbo’ di Marco Travaglio”

“Un intellettuale che mi piace? Marco Travaglio. Berlusconi studiava il nemico, ma soprattutto lo approfondiva. Gli piaceva il suo ‘verbo’ e il modo in cui il direttore del Fatto Quotidiano approfondiva le storie”, ha raccontato Pascale nella trasmissione Rai.

Spazio poi al famoso gesto andato in scena a Servizio Pubblico. L’ex premier si sedette sulla poltrona occupata pochi minuti prima da Travaglio. Prima di accomodarsi, con dei documenti che teneva tra le mani, fece finta di pulire la postazione.

ANSA Francesca Pascale

“Berlusconi pulì la sedia di Travaglio, durante una puntata di Servizio Pubblico. Quel gesto costò all’opposizione almeno tre punti. Era stato tutto studiato? No, è nato in quel momento, lui era un istrione”, ha sostenuto la 40enne.

La preghiera a Marina Berlusconi e le critiche a Marta Fascina

Chiambretti, nel corso dell’intervista, ha anche chiesto a Pascale se pensa che Marina Berlusconi possa un giorno diventare la leader di Forza Italia.

“Ogni giorno le faccio questa preghiera – ha risposto l’ex di Berlusconi – Io non lo farei neanche per sogno, già mi hanno fatto male. Spero lo faccia Marina, ma non credo lo farà. Né lei né Pier Silvio li vedo impegnati in politica, purtroppo”.

Critiche poi a chi, come Marta Fascina (l’ultima compagna dell’ex premier), è eletto in Parlamento, senza però quasi mai metterci piede: “Fascina? Perché in Parlamento sono pagate persone che non vanno, al di là della Fascina?”

Attacco a Daniela Santanchè: “Lei è più falsa delle borse”

A Fin che la barca va è stato toccato il tema dei regali di Daniela Santanchè che aveva promesso di querelare Francesca Pascale.

“La querela della Santanchè in merito alla vicenda delle borse non mi è mai arrivata. Lo scontrino invece è arrivato. La borsa però è falsa, eccome. Ma è più falsa lei della borsa, francamente”, ha spiegato Pascale

Chiambretti ha infine ricordato che la Cassazione ha chiuso qualunque sospetto sul rapporto tra Berlusconi e la mafia. “Questa ipotesi – ha dichiarato l’ex compagna del Cav – è andata avanti 30 anni, da quando Silvio è sceso in campo. Silvio avrebbe esclamato: ‘lo sapevo!’”.

“La cosa più triste che vedo è che va sempre così: quando c’è qualcuno condannato ci sono paginate intere dedicate, tantissimi programmi che se ne occupano. E va bene. Ma ora le scuse, quando arrivano?”, ha concluso Pascale.