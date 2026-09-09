Francesca Rettondini, l’intervista: “Non ho più smania di stare sotto i riflettori ma di restare me stessa”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono volti che appartengono alla memoria prima ancora che alla biografia. Francesca Rettondini è uno di questi. Basta pronunciarne il nome perché riaffiori un pezzo preciso dell’immaginario italiano: gli anni Novanta, una televisione capace ancora di fabbricare popolarità enormi, il cinema italiano che conservava maestri e rituali oggi quasi scomparsi, le copertine, i fotografi, quella particolare prossimità tra spettacolo e vita privata che trasformava alcune persone in presenze familiari anche per chi non le aveva mai incontrate. Il rischio, quando un’immagine è stata così forte, è che finisca per diventare una gabbia. Che il tempo continui ad aggiungere anni alla persona mentre lo sguardo degli altri rimane ostinatamente fermo alla fotografia che ha scelto per ricordarla. Francesca Rettondini, invece, sembra avere attraversato il tempo senza preoccuparsi troppo di rassicurare chi avrebbe preferito ritrovarla esattamente dove l’aveva lasciata. Attrice per Ettore Scola e Lina Wertmüller, volto popolarissimo della televisione, interprete capace di attraversare anche una produzione hollywoodiana come Nave fantasma, Francesca Rettondini ha conosciuto quella rara condizione in cui un mestiere smette per qualche tempo di essere soltanto un mestiere e diventa esposizione. Essere guardati, riconosciuti, raccontati. A volte persino raccontati dagli altri più di quanto si riesca a raccontarsi da soli. Oggi qualcosa è cambiato. Non tanto nel desiderio di fare, quello sembra ancora intatto, quanto nella necessità di essere vista mentre lo fa. Ed è forse proprio questa distanza conquistata dai riflettori a renderla più interessante adesso. Perché permette di incontrare una Francesca Rettondini meno immediatamente riconoscibile e, proprio per questo, probabilmente più vicina alla persona che al personaggio. La ritroviamo in La tenerezza del serpente di Samantha Casella, un cinema apparentemente lontanissimo dalla dimensione popolare alla quale una parte del pubblico continua ad associarla. Un universo oscuro, simbolico, inquieto, nel quale il reale non è mai sufficiente a spiegare ciò che accade. Eppure l’incontro tra due sensibilità così diverse possiede una sua strana naturalezza: certe affinità non hanno bisogno di somigliarsi per riconoscersi. Francesca Rettondini arriva all’appuntamento con una qualità che durante quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie diventerà impossibile non notare: non sembra particolarmente interessata a costruire la versione migliore di se stessa. Parla molto, ride, devia, si corregge, ogni tanto si contraddice e non sente il bisogno di cancellare la contraddizione. È una forma di spontaneità sempre più rara nelle interviste, soprattutto quando alle spalle esistono abbastanza vita e abbastanza esposizione pubblica da avere imparato tutte le risposte prudenti. Ed è proprio lì che la conversazione comincia a diventare interessante. Perché dietro una donna che il pubblico pensa di conoscere da più di trent’anni ne compare lentamente un’altra, meno disponibile alle definizioni e molto più difficile da sistemare dentro una fotografia del passato. Forse intervistare qualcuno che è stato molto famoso significa soprattutto questo: provare, per un’ora, a dimenticare la persona che ricordiamo. E vedere chi è rimasto quando la fotografia ha smesso di bastare.

Non le chiedo di raccontarmi chi sia all’interno della storia del suo ultimo film La tenerezza del serpente di Samantha Casella: mi interessa piuttosto capire che cosa rappresenti per lei e quanto abbia creduto in un progetto che, almeno a prima vista, appare estremamente complesso.

“Nel film interpreto un piccolo ruolo, quello di una manager. Sì, è un progetto piuttosto complesso, anche perché lo è la stessa regista. Samantha ha una mente particolare e si muove attraverso temi legati all’onirico, all’aldilà e alla ricerca. Racconta attraverso simboli e dimensioni temporali: è il suo modo di vedere, immaginare e concepire la scrittura, le immagini e il cinema. I suoi film possono essere definiti sperimentali; personalmente, li considero quasi degli ‘drammi onirici’, anche se naturalmente si prestano a molte interpretazioni. Di certo si collocano nel versante più complesso della ricerca artistica e cinematografica: Samantha ha trovato un proprio stile, questo è indubbio. La conoscevo già e il desiderio di lavorare insieme è nato proprio dalla stima reciproca. Apparteniamo a due mondi quasi agli antipodi, eppure ci adoriamo sul piano umano. Siamo entrambe sincere e leali: riconosco molto di me in questi suoi tratti e credo che per lei valga lo stesso. La apprezzo moltissimo come donna: è intelligente e capace. Ha una personalità particolare, certamente, ma è soprattutto una splendida persona. Nei suoi progetti convivono il soprannaturale, il vampirismo, l’horror e la fantascienza, ma nella sua mente ogni elemento risponde a una logica precisa. Ho dovuto leggere la sceneggiatura parecchie volte prima di riuscire a comprendere bene il mio personaggio, l’unica figura pragmatica appartenente al mondo reale: non si trova nell’aldilà, ma nell’aldiquà, nel presente. È una figura quasi geometrica, ben definita. Si tratta comunque di un piccolo ruolo, potremmo definirlo un cameo, che ho interpretato con tutto l’amore possibile”.

Qual è il suo rapporto con la razionalità e con ciò che non può essere spiegato?

“Da ragazzina ero molto più attratta dall’inspiegabile. In qualche modo cercavo anch’io ciò che Samantha racconta oggi nei suoi film: forse ero alla ricerca di un aldilà che potesse avere una spiegazione. Credo che la paura della morte sia insita in ogni essere umano. Fatico a credere a chi afferma di non averne paura. Forse si può arrivare persino a desiderarla quando si sente di aver vissuto pienamente la propria esistenza e non si ha più nulla da chiedere alla vita. Ho conosciuto una signora alla quale ero molto affezionata e che oggi non c’è più. Era una donna di grande intelligenza, una sessuologa con tre lauree. Mi telefonava e trascorrevamo ore a parlare. Mi diceva: «Anche questa mattina Dio non mi ha presa. Sono stufa, me ne voglio andare. Non ho più niente da fare: ho fatto tre volte il giro del mondo, ho visto tutto, ho fatto tutto». Era stanca. Per la maggior parte delle persone, invece, credo che l’aldilà susciti un certo timore. Per molto tempo ho cercato risposte dentro di me, attraverso le letture e la riflessione. Poi, un giorno, ho sentito un brivido percorrermi tutto il corpo e ho pensato che forse fosse meglio non spingersi troppo oltre in quella ricerca. Non vorrei rimanerne delusa. Ho provato una sensazione molto netta e, da quel momento, ho smesso di cercare. Non saprei dirle che cosa ci sia oltre la vita. Di fronte a un tema simile possiamo affidarci alle sensazioni oppure alla fede”.

E la fede dove l’ha lasciata, se quella che ha provato è stata soprattutto una sensazione?

“La domanda è semmai dove mi abbia portata la fede. Anche il mio rapporto con essa è altalenante e credo dipenda molto dai periodi che attraversiamo. Quando vivi momenti felici, pensi che vada tutto bene e magari non senti neppure il bisogno di rivolgerti alla fede. Quando invece arriva una disgrazia o la vita prende una direzione inattesa, improvvisamente la ritrovi. Chissà perché. Forse siamo un po’ egoisti, oppure non siamo credenti fino in fondo quanto vorremmo far pensare. Anche in questo caso entrano in gioco sensazioni, emozioni e fasi della vita. Per me, quindi, il rapporto con la fede rimane altalenante”.

Il film di Samantha Casella affronta temi importanti come la ciclicità, il destino e la necessità. Guardando alla sua vita, attribuisce un peso maggiore alle scelte che ha compiuto oppure agli incontri e alle opportunità arrivati quando non li stava cercando?

“Forse alla seconda possibilità. Le sue domande mi pongono davanti a temi sui quali vale la pena riflettere. Parliamo di scelte, ma anche in questo ambito convivono il bene e il male, il giusto e lo sbagliato: sembra esserci sempre un’alternanza. Molte volte crediamo di essere pienamente artefici delle nostre decisioni, ma forse è anche frutto della nostra percezione. Puoi lottare moltissimo per raggiungere un obiettivo, avere una meta precisa e tentare in ogni modo di conquistarla, ma il risultato può essere diverso da quello sperato. A un certo punto ti dici: «Va bene, ho fatto tutto il possibile per arrivarci, non ci sono riuscita e lascio perdere». Proprio quando decidi di lasciare andare quell’obiettivo, però, il destino può aprirti una porta nuova. Oppure può offrirti proprio l’opportunità che desideravi e per la quale avevi lottato con tutte le tue forze senza riuscire a ottenerla. All’improvviso arriva. Forse sembra un caso. Oppure le energie investite attraverso la volontà hanno semplicemente bisogno di più tempo per produrre un risultato e, alla fine, ritornano sotto un’altra forma”.

Per lei, dedicarsi alla produzione di film è stata una scelta oppure una conseguenza?

“È stata una conseguenza. Quando ti accorgi che, sotto un determinato profilo, la vita non sta andando come vorresti, devi essere sincero con te stesso. Ognuno desidera il meglio per sé e, se ti rendi conto che stai sprecando il tuo tempo, devi ricordare quanto la vita sia preziosa. Ogni giorno, ogni minuto, merita di essere vissuto. Tra l’altro, vivo sempre con il sorriso sulle labbra e tendo a vedere il bicchiere mezzo pieno. Fa parte della mia indole. Sono stata amata fin da piccola e porto con me questo stato d’animo fatto di bellezza e di gioia. A un certo punto, quindi, quando ti accorgi che le tue energie vengono disperse, volti pagina e cerchi una strada diversa. La scelta di fare produzione con il mio socio e compagno, nasce dall’urgenza di volere raccontare storie a noi più vicine che prediligano il processo creativo dell’artista. Su queste basi è nato L’insabbiato, scritto e diretto da Rosario Petìx , tratto dalla vera inchiesta condotta dal giornalista Luciano Mirone, primo lungometraggio da noi prodotto ed in fase di post produzione. In più, da 12 anni organizzo lo Starlight International Cinema Award, un premio annuale dedicato al mondo del cinema nazionale e internazionale, che ha visto riconoscimenti a nomi come Al Pacino, Lina Wertmüller, Giuseppe Tornatore o Paz Vega”.

US: Giuseppe Zaccaria

Tra i corti da lei prodotti, ce n’è anche uno molto personale…

“Si riferisce a Il cioccolatino. È un cortometraggio nato dalla volontà di raccontare una realtà purtroppo sempre più diffusa e, allo stato attuale, irreversibile: l’Alzheimer. Non esiste una cura risolutiva. Esistono però forme di sostegno che, soprattutto quando sono accompagnate dall’affetto, possono aiutare: penso alla musica e alla vicinanza dei familiari. Una vera cura, tuttavia, non c’è. Mia madre ha avuto l’Alzheimer e i primi segnali sono comparsi quando era ancora piuttosto giovane, intorno ai cinquanta, cinquantacinque anni. All’inizio sembrava che la malattia progredisse lentamente, poi il peggioramento è stato piuttosto rapido. Il cortometraggio ha ricevuto il patrocinio della Federazione Alzheimer Italia. Mi sono addentrata in questo mondo per necessità, perché all’inizio ti trovi davanti a un enorme buco nero e credo che sia così per tutte le famiglie che entrano in contatto con questa malattia. Anche mia madre, come succede a quasi tutti, ha attraversato fasi di violenza. Nel suo caso, però, tutto è accaduto in maniera molto repentina. All’inizio pensavo: «Se questa malattia procede lentamente, almeno potrò godermi ancora mia madre». Ricordo che arrivavo persino a contare gli anni. Pensavo alla sua età e mi domandavo quanto avrebbe potuto vivere, anche perché nella mia famiglia siamo molto longevi: ho avuto una zia morta a 106 anni e un’altra scomparsa lo scorso anno a 98. Facevo questi calcoli e pensavo: mancano dieci anni, otto, sette. E sentivo un gelo addosso, una paura profonda. Quando poi è successo davvero, per me è stata una tragedia. Ero molto legata a mia madre, ero una ‘mammona’. Lei, comunque, ha continuato a riconoscermi fino alla fine”.

Nell’affrontare con Il cioccolatino una storia legata anche a un’esperienza così personale, non temeva di ferirsi di nuovo, di riaprire ferite vecchie e recenti? E, se questa paura c’era, perché ha scelto comunque di raccontarla?

“Infatti ho pianto quando ho rivisto il cortometraggio. Penso, però, che anche la sofferenza debba essere vissuta fino in fondo. Sono una persona che ride, gliel’ho detto: ho un animo buono, allegro, gioviale. Ma quando c’è da piangere non mi trattengo. Non ho remore e non temo la sofferenza, perché, quando arriva, è comunque lì. Preferisco attraversarla, affinché poi, almeno in parte, possa lasciarla andare e dire: «Va bene, l’ho vissuta tutta». Naturalmente non funziona mai completamente così. Tendo però a lasciarmi andare alle emozioni. Se mi chiede se il cortometraggio sia stato una sorta di terapia, attraverso la quale ho rivissuto quell’esperienza, le risponderei sì e no. Perché quando rivedi certe immagini e torni con il pensiero a quei momenti, la sofferenza riaffiora. Sento, però, di essere riuscita almeno in parte a lasciarla andare. Il dolore va vissuto, perché fa parte della vita. Proprio come ciò di cui parlavamo prima: la morte, purtroppo, ma anche la sofferenza”.

Lei ha cominciato molto presto a muoversi tra cinema e televisione: era giovanissima, erano gli anni Novanta ed era già estremamente popolare. Se ripensa a quella ragazza, che cosa riconosce ancora in sé? E che cosa, invece, ha consapevolmente lasciato andare perché non appartiene più alla Francesca di oggi?

“Dipende dai momenti. ‘Franceschinaì, da piccola, era una birichina. Ero davvero una bomba a orologeria e ho fatto impazzire anche mia madre, perché avevo una voglia enorme di vivere. Se ci pensa, torno sempre lì: a questo desiderio che attraversa tutte le fasi della mia vita. Quando per me era ancora tutto sconosciuto, volevo partire, fare esperienze, viaggiare. Prima volevo diventare pianista, poi concertista, attrice, pittrice. Desideravo comunque rimanere nell’ambito artistico e, in qualche modo, ho sperimentato tutte queste strade. Non tutte benissimo, devo ammetterlo: quando disperdi le energie in tante direzioni, magari riesci a fare bene molte attività, ma difficilmente raggiungi l’eccellenza in ciascuna. Ancora oggi compongo. Ho trasformato il desiderio di diventare concertista nella capacità di riconoscere la musica e le note e, quindi, di comporre brani che piacciono a me. Li registro e li suono senza sapere in anticipo che cosa nascerà. Mi siedo davanti al pianoforte, avvio la registrazione sul telefono e comincio a suonare. Poi riascolto e penso: «Però, è venuto fuori un bel brano». Se mi chiede di risuonarlo, però, non ci riesco. Non riesco a ritrovare esattamente la tonalità, il suono o l’atmosfera. Quando provo a ricrearlo, finisco anche per fare qualche pasticcio, perché vado alla ricerca delle note e dello stile di quella musica. E più cerco di perfezionarla, meno mi convince. Le composizioni migliori mi arrivano di getto, d’impulso. Che cosa è rimasto di quella ragazza? Mi sarebbe piaciuto restare una ventottenne per sempre. Il tempo che passa mi infastidisce un po’, anche se vivo bene la mia età. Lo avverto soprattutto quando ripenso ai miei ventotto anni, uno dei periodi più belli, importanti e intensi della mia vita. Quando guardo indietro penso che, se avessi avuto quelle opportunità con la consapevolezza di oggi, probabilmente avrei saputo sfruttarle meglio. Ero sicuramente un po’ ribelle. Mi sembrava quasi di dover vivere in eterno, di poter spaccare il mondo. Avevo una mentalità piena di forza e coraggio. Con il tempo, quella spinta si è un po’ attenuata. Forse soprattutto il coraggio”.

Quel coraggio si è attenuato anche perché alcune esperienze della vita privata hanno accelerato questo cambiamento?

“Bisogna anche saper riconoscere gli errori commessi. «Avrei potuto», «avrei dovuto», «avrei pensato»… Adesso ho imparato a non fare programmi troppo a lungo termine. Vivo molto serenamente il presente. Soprattutto, non mi guardo più indietro. L’ho fatto per molto tempo e questo atteggiamento mi ha logorata: ha danneggiato la mia vita, la mia psiche e persino il mio corpo. La malinconia, la tristezza, la rabbia: non voglio più che questi sentimenti condizionino la mia esistenza. Non ne ho più voglia. Naturalmente sappiamo che la vita è un’altalena: a volte si sale, altre si scende”.

Torniamo ancora a quella Francesca piena di energia. La sua carriera parte subito ad altissimo livello, con Ettore Scola e Lina Wertmüller; poi arriva la televisione e, con essa, una grandissima popolarità. Non ha mai avuto la sensazione che sia stata proprio la televisione a frenare il suo percorso di attrice, considerando che allora cinema e piccolo schermo non comunicavano come accade oggi?

“Non parlerei di una sensazione: è una realtà. Direi che è un dato di fatto. Naturalmente ringrazio la televisione per tutto ciò che mi ha dato, perché la popolarità ha il suo valore. È gratificante e anche remunerativa, se vogliamo. Non rinnego assolutamente nulla di ciò che ho fatto. Sicuramente, però, la televisione ha in parte penalizzato la mia carriera di attrice proprio mentre cercavo di seguire quella strada. Ero esplosiva con gli amici e nella vita privata, ma in pubblico ero molto timida. Davvero molto timida. Il cinema era il mio ambiente: lì mi sentivo veramente a casa. Era un mondo più tranquillo. Anche gli artisti che ne facevano parte non avevano quell’esuberanza che spesso la televisione richiede. In televisione, se ti fermi anche soltanto per una pausa, sembra sia trascorso un giorno intero. A un certo punto, quindi, per me è stato frustrante. Devo però riconoscere che anche lì ho imparato un mestiere: ho imparato a condurre e a stare su un palco. La televisione mi ha aiutata a superare la timidezza nei confronti del pubblico e, da questo punto di vista, mi ha fatto soltanto bene. Ma se parliamo della carriera che avrei voluto intraprendere, allora sì: avrei scelto una strada diversa. Senza ombra di dubbio”.

Ripensando alla sua carriera, mi vengono in mente due esperienze molto diverse. Una è Cuori e denari, dove si ritrovò accanto a due compagne decisamente esuberanti. L’altra è una produzione internazionale, Nave fantasma, girata in Australia e diventata negli anni un film di culto. Che effetto le fa ripensare a quell’esperienza?

“Era una produzione da trenta milioni di dollari che poi ne ha incassati, se non ricordo male, circa duecentocinquanta. È diventato un film di culto perché era un horror particolare. Credo che abbia contribuito soprattutto la scena iniziale, con quell’idea straordinaria della fune della nave che taglia a metà quasi tutti i presenti, tranne la bambina che poi diventa una delle protagoniste della storia. Secondo me, è soprattutto quella sequenza a essere diventata iconica. Per il resto, considero il film un horror più narrativo che propriamente splatter: le scene davvero forti non sono molte. Credo quindi che gran parte della sua efficacia derivi proprio da quell’apertura, perché provoca uno shock immediato. Per quanto mi riguarda, nel percorso della mia carriera è stata un’esperienza particolare. Andare a Brisbane, in Australia, restarci tre mesi, vivere al ventitreesimo piano, affacciata sull’oceano, in un appartamento meraviglioso con una grande terrazza… Studiavo lì. Le battute non erano tantissime, ma lavoravo anche visivamente sulle scene, immaginando come avrei voluto interpretarle e quali movimenti compiere. Poi c’è stata la scuola di ballo, perché in produzioni di quel livello nulla viene lasciato al caso. È stato allora che ho capito davvero perché gli attori americani lavorino in un certo modo: non viene trascurato neppure un semplice «ciao, buongiorno». Non te lo permettono. Le prove vengono svolte a tavolino, come si faceva un tempo anche con Ettore Scola. Ho provato il copione in quel modo. Naturalmente accade anche nelle grandi produzioni italiane, ma spesso capita di essere semplicemente catapultati sul set e sentirsi dire: «La faccia come se la sente». E questo, francamente, non è un grande lavoro sull’attore. Lì, invece, sono bravissimi, eccezionali. C’è un’attenzione enorme nei confronti di tutti, comprese le comparse. È molto bello, perché ci si sente protetti”.

Negli ultimi anni la televisione l’ha cercata? Penso soprattutto al mondo dei reality, che sulla carta avrebbe potuto puntare molto su di lei.

“No, non particolarmente. Ho partecipato a un solo reality, La Talpa, che era molto adrenalinico. Molte persone ne avevano paura e non volevano partecipare, mentre conservavo quella voglia di mettermi alla prova, di lanciarmi nelle esperienze. Mi buttavo anche da una cascata di trenta metri senza problemi. Certo, un po’ di paura c’era, ma era proprio quella sensazione a darmi la carica. Mi facevano andare sottoterra, camminare in mezzo ai serpenti… e mi piaceva. Mi trasmetteva un’energia, una vitalità che non può immaginare. Quell’esperienza mi è piaciuta moltissimo anche perché, pur avendo sempre avuto il desiderio di mettermi alla prova, ero timida in determinate situazioni. Quel percorso mi ha aiutata a superare alcune paure. Da piccola, per esempio, non volevo sostenere gli esami di pianoforte. Una volta mi sono nascosta e non mi sono presentata. Naturalmente telefonarono a casa, mia madre mi trovò e il giorno successivo mi portò a sostenere l’esame. Mi succedeva anche con il nuoto. Durante una gara, al segnale di partenza, rimasi completamente bloccata sul blocco della piscina olimpionica e non mi tuffai. Da bambina avevo proprio questi blocchi. Tutte le esperienze che mi hanno costretta a mettermi alla prova mi hanno aiutata a superare, almeno in parte, quelle ansie, la timidezza e le paure. Anche La Talpa ha avuto questo effetto su di me”.

Mi ha parlato di ansie e timidezze. Come ha gestito, negli anni, l’ambizione, quella sana spinta che porta a puntare sempre più in alto?

“Forse non sono mai stata così ambiziosa, devo dire la verità. Se mi guardo indietro, mi accorgo anche di essere spesso contraddittoria. Sono dei Pesci: c’è sempre uno dei due pesciolini che va per conto proprio, magari controcorrente. Noi possiamo essere tutto e il contrario di tutto. Quanto all’ambizione, a volte mi dico: «Se avessi desiderato davvero raggiungere quell’obiettivo, se fossi stata molto ambiziosa, probabilmente ce l’avrei fatta». Forse, quindi, non lo ero abbastanza. Poi, però, ripenso a ciò che ho realizzato, al fatto che sono arrivata ad avere un certo successo. Qualcuno potrebbe pensare che lo abbia inseguito, ma in realtà mi è capitato. Evidentemente avrò fatto qualcosa di buono in una vita precedente. Posso soltanto essere grata per ciò che ho avuto, perché c’è chi trascorre tutta la vita in una sorta di limbo, alla ricerca di se stesso o di un’affermazione personale. Ho avuto entrambe le opportunità e ne sono felice. Probabilmente, a un certo punto, mi è bastato. Anche la decisione di voltare pagina e diventare produttrice nasce da questa consapevolezza. Non ho più quella smania di stare sotto i riflettori. Prima forse c’era anche una componente di vanità: quando sei giovane e carina ti piace guardarti, rivederti, mostrarti. Oggi, sinceramente, preferisco espormi meno. Non perché ci sia una ragione particolare, ma forse perché, sotto questo aspetto, la vita mi ha già dato molto. Naturalmente esistono altre insoddisfazioni che probabilmente non riusciremo mai a colmare, ma, per quanto riguarda la carriera, posso dire che forse avrei potuto ottenere di più. Se non è accaduto, è anche perché sono un po’ pigra”.

Ha appena parlato del successo. Come ha vissuto la grande popolarità di quegli anni? La affascinava, la spaventava, la tormentava?

“Mi divertiva molto, almeno fino a un certo punto. Naturalmente la privacy ne risente. In quegli anni eravamo nell’occhio del ciclone per molte ragioni e sicuramente ho vissuto anche di luce riflessa. Non è che desiderassi particolarmente quella situazione. All’epoca, però, i paparazzi erano molto presenti. Oggi sono quasi scomparsi, se non in occasione di grandi eventi o quando si tratta di personaggi di primissimo piano. Allora era diverso. Ho vissuto anche quell’aspetto della popolarità. A volte mi faceva ridere, altre mi divertiva, altre ancora ne avrei fatto volentieri a meno. Ansia, però, mai. Talvolta provavo fastidio, soprattutto per alcuni commenti dei giornalisti. Allora non esistevano i social, quindi non parlo del pubblico: erano principalmente certi giudizi della stampa a infastidirmi”.

Al di là di quella particolare fase della sua vita, quando ha sentito più forte l’affetto del pubblico? Quando ha percepito che le persone fossero vicine proprio a Francesca?

“Sicuramente in quegli anni, ma, se li escludiamo, posso farle un esempio molto recente. Sono stata a un festival per presentare Il cioccolatino e ho anche vinto il premio come migliore attrice. ‘Troppa grazia’, lo sottolineo: troppa grazia! Il cortometraggio si è inoltre classificato terzo nella selezione ufficiale, quindi sono tornata molto soddisfatta. Lì ho ricevuto un affetto enorme da parte del pubblico e non me lo aspettavo. Oggi sono poco visibile e pubblico raramente. Su Instagram, per esempio, ho condiviso un post l’altro ieri in occasione del festival, ma prima di allora non pubblicavo nulla dall’ottobre dello scorso anno. Forse questa chiusura deriva anche da ciò che le dicevo prima. I commenti negativi mi infastidiscono. Non voglio certo mettere la testa sotto la sabbia come uno struzzo, ma penso: sto così bene nel mio mondo, perché dovrei permettere a persone estranee di turbare la mia serenità? Per questo cerco di frequentare poco i social. Basta un pretesto minimo perché arrivi un insulto. Non mi interessa. Lo dicevo anche un tempo: «Se non vi piaccio, non guardatemi». Per me non è un problema. Non possiamo piacere a tutti. Proprio per questa ragione sono rimasta molto sorpresa dall’affetto ricevuto al festival. Naturalmente c’erano il mio nome e il cartellone, quindi qualcuno poteva riconoscermi anche grazie a quelli. Poi, però, le persone si avvicinavano, mi parlavano del cortometraggio, mi facevano capire di averlo apprezzato e dimostravano affetto anche nei miei confronti. Sono rimasta quasi piacevolmente scioccata. Ho pensato: «Ma allora si ricordano ancora di me». Mi fa davvero molto piacere. Questo, per me, è affetto. Basta anche una sola persona che si ricordi di lei e le rivolga una bella parola per rallegrarle la giornata. A me quella sensazione è rimasta addosso per giorni”.

Qual è quel ‘no’ che le è pesato maggiormente pronunciare, anziché ricevere?

“Ce n’è uno ed è legato al lavoro. La mia vita è stata lunga e una parte importante si è concentrata nel periodo in cui il mio ex compagno stava male. In quegli anni, ho vissuto dieci vite, non una. In quel momento dovetti dire di no a Luca Guadagnino, che mi aveva chiamata per il suo primo film, The Protagonists. Nel cast c’era Tilda Swinton. Credo di averlo chiamato addirittura da una cabina telefonica, se la memoria non mi inganna, quindi parliamo davvero di molti anni fa. Dovetti dirgli: «Non me la sento di allontanarmi da qui. Non voglio andare via. Non ce la faccio». Era più forte di me. Avrei dovuto partire, credo, per una decina di giorni, forse venti. Mi pare che le riprese fossero a Londra e ormai mancavano pochi giorni alla partenza. Ho provato con tutta me stessa a convincermi, ma alla fine non sono partita. E Luca Guadagnino non è mai più tornato nella mia vita professionale. Quel rifiuto mi pesò molto. In realtà nessuno mi costrinse a pronunciarlo: mio malgrado, fui io a scegliere di non andare. Avrei potuto farlo. Non riuscivo, però, ad allontanarmi. Mi sembrava quasi una sorta di tradimento, soprattutto nei confronti di me stessa. Non volevo partire, non ce la facevo. È stato un ‘no’ molto difficile da pronunciare”.

Se la giovane Francesca che muoveva i primi passi nel mondo del lavoro incontrasse la Francesca ‘diversamente giovane’ di oggi, come si è definita lei, che cosa la stupirebbe maggiormente?

“Rimarebbe stupita nel vedere quanto sia ancora determinata a rimanere autentica e leale. Da questo punto di vista non mi sono mai lasciata corrompere. Qualcuno avrà anche provato a cambiarmi, nel modo di agire o di comportarmi, ma non ci è riuscito. E un po’ ne sono stupita anch’io. Sa che cosa mi dicono tutti? «Sei troppo buona, devi diventare più cazzuta». Come se essere buoni significasse automaticamente essere anche un po’ stupidi. Ma non è così. Sono determinata a rimanere fedele alla mia natura. Ogni tanto mi dico: «Diventa più dura, perché la vita ti bastona», ma poi non ne sento davvero la necessità. Sono anche molto diplomatica e riesco a tenere insieme situazioni e persone grazie al mio modo di pormi. Perché credo profondamente in questi valori. Non mi piace prevaricare gli altri e non sopporto l’arroganza. Sono atteggiamenti che non mi appartengono. Non ho mai nutrito desiderio di vendetta. A volte me lo domando anch’io: «Ma sei scema, allora?». No, va bene così. Come diceva Gesù, bisogna porgere l’altra guancia. Poi, però, se qualcuno continua a offendermi, a un certo punto lo prendo a cazzotti! La mancanza di rispetto non la sopporto. Rispetto profondamente la vita e gli altri e pretendo altrettanto. Essere buoni non significa permettere a chiunque di oltrepassare certi limiti. Mi piacerebbe incontrare più persone con questa sensibilità. È un mondo ristretto, quello di chi sento davvero affine a me. Qualcuno, però, l’ho trovato. E credo che Samantha Casella sia una di queste persone. Forse, sotto questo aspetto, ci somigliamo. È anche per questo che le voglio davvero molto bene”.