Francesca Riccitelli donna transgender di Avezzano spiega perché si è iscritta a Futuro Nazionale di Vannacci

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Francesca Riccitelli è una trentenne di Avezzano che ha deciso di iscriversi a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Viste le polemiche che hanno accompagnato il generale durante le passate campagne elettorali, su temi come transessualità e inclusione, la Riccitelli, donna transgender, ha spiegato la sua scelta: “Sono sempre stata vicina al centrodestra, in particolare a Fratelli d’Italia, ma questa è la mia prima tessera di partito”.

Francesca Riccitelli e la scelta di Futuro Nazionale

Secondo Francesca Riccitelli, “Vannacci si riferisce all’omosessualità e alla transessualità come eccezioni, non di anormalità in senso dispregiativo”.

“Condivido l’idea di un controllo rigoroso dei flussi migratori. Mi preoccupano culture molto diverse dalla nostra, anche perché in alcuni casi l’omosessualità non è vista favorevolmente”, ha aggiunto.

Francesca Riccitelli è una 30enne di Avezzano, donna transgender, che ha deciso di motivare la sua scelta di aderire al partito di Vannacci.

Riccitelli: “Il sesso di nascita non cambia”

Da quando ha comunicato la sua adesione a Futuro Nazionale, infatti, sono stati numerosi i commenti e anche le polemiche. “Da quando ho annunciato la mia adesione a Futuro Nazionale, ho ricevuto tanti messaggi di sostegno, ma anche insulti, offese e attacchi personali”, ha scritto lei sui social.

“Per lo Stato sono una donna, tuttavia credo che esistano solo due sessi, maschile e femminile. Si può fare tutto quello che si vuole, ma il sesso di nascita non cambia: io so di rimanere biologicamente sempre maschile”, ha detto la Riccitelli.

Poi ha aggiunto: “Sono sempre stata vicina al centrodestra, in particolare a Fratelli d’Italia, ma questa è la mia prima tessera di partito”.

“Non ricopro alcun ruolo all’interno della formazione politica – conclude – ho semplicemente appena aderito al partito. Spero però di poter incontrare presto Vannacci e confrontarmi con lui”, ha poi concluso.

Vannacci su omosessualità e identità transgender

Nel suo discusso libro Il mondo al contrario, il generale difendeva quelli che definiva “i valori tradizionali” criticando quella che definiva la “prevaricazione delle minoranze”.

La frase più nota è controversa è quella in cui ha scritto: “Cari omosessuali, non siete normali, fatevene una ragione” . Vannacci ha poi difeso questa affermazione sostenendo che il termine “normale” vada inteso esclusivamente in senso statistico: essendo secondo lui la maggioranza della popolazione eterosessuale, l’omosessualità rappresenta per lui una deviazione dalla norma numerica, senza che questo implichi un giudizio di superiorità o inferiorità morale.

Vannacci ha spesso criticato l’attivismo politico della comunità LGBT+, sostenendo che le minoranze stiano cercando di imporre le proprie regole e la propria visione del mondo alla maggioranza della popolazione.

Vannacci: “Ho corteggiato una trans”

Definiendo l’omosessualità come parte dei “gusti e delle predilezioni individuali”, Vannacci critica manifestazioni pubbliche come i Pride, ritenendo che certi eventi siano caratterizzati da “ostentazioni esibizioniste” che superano il buonsenso comune.

Qualche tempo fa Vannacci, ospite di Un Giorno da Pecora a Rai Radio1, rivelò: “A 19 anni a Torino ho corteggiato una donna che poi mi sono reso conto che tanto donna non era… era un uomo”.

“Si chiamava Valentina, era quasi irriconoscibile ma era una trans”, ha poi aggiunto sull’argomento.

L’attivista barese: “Io esclusa”

Qualche settimana fa sul tema sono arrivate accuse ben precise a Vannacci da parte della giornalista e attivista barese Manila Gorio.

Parlando di un evento in Puglia in cui era presente Vannacci, ha spiegato di come la stampa fosse stata invitata a partecipare: gli ospiti avrebbero poi potuto sfruttare il momento della cena per approfondire la visione politica di Vannacci.

“Ma alla sottoscritta è stato detto di non essere gradita, immagino che il problema fosse la mia transessualità“, ha raccontato la Gorio.