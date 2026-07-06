Francesca Tucci morta all'ospedale Cardarelli di Napoli dopo due interventi, lo sfogo del padre: "Distrutto"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Invoca giustizia, Vincenzo Tucci, il padre di Francesca Antonia Tucci, la ragazza di Afragola morta a 24 anni dopo un intervento all’ospedale Cardarelli di Napoli. Non un intervento salvavita, ma un’operazione programmata e in intra moenia. La procura ha aperto un’inchiesta e, come atto dovuto, risultano indagati tre medici. Si attendono i risultati dell’autopsia.

Chi era Francesca Antonia Tucci

Francesca Antonia Tucci, di Afragola in provincia di Napoli, aveva 24 anni e studiava Giurisprudenza. Per raggiungere la laurea le mancavano solo due esami. Era fidanzata e gli amici la descrivono come una ragazza allegra e solare.

Soffriva di una patologia congenita che le causava disturbi digestivi e l’intervento al quale si è sottopposta serviva a risolvere tale situazione, non grave ma che le comportava alcuni disagi.

L’intervento

Il 29 giugno Francesca Tucci si è recata all’ospedale Cardarelli di Napoli per l’intervento. La giovane ha raggiunto l’ospedale guidando la sua auto.

L’intervento in laparoscopia si è concluso in serata. Poi, nelle ore successive, le condizioni della ragazza sono peggiorate rapidamente. L’1 luglio i medici hanno deciso di operarla nuovamente, in urgenza. Francesca Tucci è morta in serata, dopo il trasferimento in terapia intensiva.

L’autopsia, fissata per martedì 7 luglio, chiarirà le cause del decesso. L’ospedale Cardarelli, in una nota, ha specificato di aver avviato tutte le procedure per gli approfondimenti del caso.

La difesa della famiglia Tucci

Il legale della famiglia Tucci è l’avvocato Francesco Petrucci, lo stesso che segue il caso della morte del piccolo Domenico Caliendo (conosciuto anche come il “bambino dal cuore bruciato”).

Petrucci ha reso nota l’intenzione di chiedere al pm l’accesso alla cartella clinica: “Vogliamo porre in essere le nostre indagini difensive, non vogliamo attendere il deposito della relazione” del consulente, ha dichiarato ai microfoni di Morning news. È stata inoltre richiesta la visione degli esami strumentali: “Non vogliamo basarci sui semplici referti”, ha aggiunto.

“Inoltre ci serve acquisire campioni biologici prelevati a Francesca qualora non siano stati smaltiti durante la prima operazione”, ha aggiunto Petrucci.

Il funerale di Francesca Tucci

L’autopsia verrà probabilmente fatta nel pomeriggio del 7 luglio. I funerali di Francesca Tucci si terranno mercoledì 8, verosimilmente.

Il dolore del padre, Vincenzo Tucci

“Voglio solo giustizia”, ripete il padre Vincenzo Tucci. “Ho fatto l’intervento a mia figlia in intra moenia, volgarmente ho pagato, e dopo tre giorni mi trovo mia figlia morta. Sono distrutto”, ha raccontato a Morning news.

“Voglio giustizia e voglio che questo non accada mai più. Non è possibile che una ragazza sana va in ospedale e non torna più. Io non ce la faccio, sono distrutto”, si è sfogato.