Francesca Valentino morta nell'incendio a Santo Domingo, aveva partecipato a "Mollo tutto e cambio vita"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Francesca Valentino, 46 anni, originaria di Caserta, è la donna morta a Santo Domingo dopo l’incendio che ha colpito il resort Viva Wyndham Dominicus Beach, a Bayahibe, località turistica della costa sud-orientale del Paese. Si trovava nella struttura per un periodo di vacanza, dopo essere tornata da alcuni anni a vivere in Italia. Aveva raccontato la sua scelta nel programma tv Mollo tutto e cambio vita. Francesca Valentino si trovava in vacanza a Santo Domingo per rivedere affetti e luoghi significativi della sua vita prima di ritornare in Italia.

Come è morta l’italiana nell’incendio del resort a Santo Domingo

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Francesca Valentino sarebbe riuscita a raggiungere la spiaggia insieme ad altri ospiti durante le fasi di evacuazione del resort. Purtroppo non è bastato.

In quel momento, sarebbe stata investita da una densa nube di fumo che le avrebbe provocato una crisi respiratoria.

Soccorsa e trasportata d’urgenza in un centro sanitario di La Romana, sarebbe morta per complicazioni legate all’esposizione al fumo.

L’incendio avrebbe interessato le aree comuni del resort e avrebbe reso necessaria l’evacuazione di circa 1.700 ospiti.

Chi era Francesca Valentino, italiana morta nell’incendio

Francesca Valentino avrebbe compiuto 46 anni tra poche settimane.

Aveva vissuto a lungo a Roma, dove aveva lavorato come insegnante di danza, prima di scegliere di cambiare vita e trasferirsi nella Repubblica Dominicana.

La sua storia era stata raccontata anche in televisione.

Come ricostruito da Edizione Caserta, Francesca Valentino aveva partecipato insieme al fratello Davide al programma di Sky Uno “Mollo tutto e cambio vita”, dedicato a chi decide di lasciare l’Italia per costruire un nuovo progetto all’estero.

Il trasferimento a Bayahibe era nato dopo una vacanza in famiglia nel 2013.

Quel viaggio aveva convinto Francesca e il fratello a provare a ricominciare dall’altra parte dell’oceano.

Lui, fashion designer a Milano, aveva avviato un’attività sulla spiaggia.

Lei, ballerina e insegnante di danza classica, aveva deciso di restare stabilmente nella località dominicana.

Il ritorno a Caserta

A Bayahibe Francesca Valentino aveva trovato anche l’amore.

Come spiegato da La Repubblica, era sposata da 10 anni ed era madre di due bambine.

In Repubblica Dominicana aveva costruito una parte importante della propria vita, mantenendo nel tempo legami profondi con il territorio e con la comunità locale.

Negli ultimi anni aveva però deciso di tornare a vivere a Caserta.

Nel centro cittadino aveva aperto un bed & breakfast, portando avanti un nuovo progetto professionale dopo l’esperienza ai Caraibi.

Il legame con Bayahibe era comunque rimasto forte.