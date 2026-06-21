Francesca Valentino morta nell'incendio del resort a Santo Domingo "aveva perso le figlie nel fumo", l'ipotesi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Francesca Valentino, morta nell’incendio del resort a Santo Domingo, potrebbe essersi attardata perché a causa del fumo non vedeva le figlie. La donna infatti avrebbe perso conoscenza a causa del monossido di carbonio, segno che è rimasta all’interno della struttura per più tempo. L’ipotesi risulta coerente anche con il fatto che non sia scattato l’allarme e che siano stati i turisti tra di loro a segnalare l’incendio.

Perché Francesca Valentino è deceduta

Dal racconto di chi l’ha conosciuta, si scopre come Francesca Valentino fosse una donna che non si lamentava mai e che sapeva affrontare le difficoltà. Tra poco avrebbe compiuto 46 anni e lascia due figlie piccole di 4 e 10 anni.

Secondo l’amica Anna Forlani, che ha incontrato Francesca l’ultima volta un paio di settimane prima dell’incendio, la donna si potrebbe essere attardata nella struttura per motivi familiari.

Racconta ai giornali che qualcuno ha detto loro, ma non sa quanto sia vero o meno, che si sarebbe attardata perché nel fumo aveva perso di vista le figlie. “Non mi stupirebbe. Sarebbe una cosa da Francesca, che era una ragazza meravigliosa, che amava immensamente le sue bimbe ed era sempre pronta a mettere gli altri al primo posto”, ha dichiarato.

Chi era?

C’è cordoglio e molto dolore in queste prime ore dalla morte di Francesca Valentino. Parlano gli amici e i parenti, raccontando di una donna piena di vita. Francesca era cresciuta a Caserta, lì aveva frequentato le scuole e si era poi trasferita a Roma per lavorare.

Aveva poi deciso di allargare i propri orizzonti e trasferirsi a Bayahibe, dove aveva trovato l’amore. Lì aveva iniziato a costruire la propria famiglia, diventando madre di due bambine.

Ha poi deciso di tornare in Campania, anche perché era il perno della famiglia. “Si prendeva cura di tutti i familiari ed era sempre solare”, ricorda chi la conosceva.

Il mancato allarme

E si ragiona anche sulla dinamica dell’incidente, l’ipotesi raccontata dall’amica non è da escludere. Infatti, come si sta scoprendo in queste prime ore, non sarebbe scattato alcun allarme. Un altro turista italiano, Gabriele Russo, ha raccontato che erano circa le 10:45 quando è scoppiato l’incendio e che si sono aiutati tra di loro.

“Abbiamo bussato alle porte dei vari bungalow per avvertire gli altri e farli uscire. Siamo andati tutti in spiaggia. Non c’era un vero e proprio piano di evacuazione”, ha raccontato.

Ed è proprio in spiaggia che Francesca avrebbe dato i segni dell’intossicazione da monossido di carbonio, forse dovuta proprio alla mole di fumo che aveva respirato mentre si trovava all’interno della struttura.