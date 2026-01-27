Francesca Valtorta, l'intervista all'attrice della serie su Canale 5: “Una nuova vita, ancora in divenire”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono interviste che nascono da una carriera e altre che nascono da una frattura. Questa in esclusiva per Virgilio Notizie con Francesca Valtorta appartiene alla seconda categoria. Non perché parli di dolore in modo spettacolare o definitivo, ma perché si muove dentro una zona ancora aperta, in lavorazione, dove le risposte non sono mai nette e le domande restano vive. Francesca Valtorta non racconta una storia chiusa, ma un processo. Un attraversamento. Parlare della perdita di un genitore significa spesso cadere nella retorica del trauma o della resilienza. Lei, invece, sceglie un’altra strada: quella del dubbio, della vulnerabilità dichiarata, della consapevolezza che alcune cose non si capiscono subito, forse non si capiscono mai del tutto. La morte improvvisa del padre arriva presto, troppo presto, e lascia un vuoto che non si limita al dolore. Modifica i legami, incrina la fiducia, introduce la perdita come possibilità concreta nel cuore di una persona che sta ancora crescendo: è lì che iniziano le crepe, anche se per anni restano invisibili. Nel suo racconto c’è una lucidità rara, ma mai fredda. Francesca Valtorta osserva se stessa con attenzione, come se stesse ancora mettendo ordine in una stanza emotiva complessa. Parla del rapporto con la madre, della rabbia preventiva, della paura dell’abbandono, delle dipendenze emotive che a volte nascono proprio da ciò che non è stato elaborato in tempo. Non c’è compiacimento nel dolore, né la tentazione di trasformarlo in identità. C’è piuttosto il tentativo di riconoscerlo, di dargli un posto, di non lasciarlo agire nell’ombra. Da qui passano anche i social, vissuti con curiosità ma senza ingenuità, e il bisogno di mostrarsi senza filtri, senza costruire una versione migliorata di sé. E poi il lavoro, le serie in costume, Roma come rifugio affettivo, la casa come spazio di riconciliazione quotidiana. Fino ad arrivare a un gesto semplice e potentissimo: abbracciarsi da sola. Non come slogan motivazionale, ma come atto fisico, concreto, quasi necessario. Questa non è un’intervista che cerca titoli facili. È una conversazione che si prende il tempo di stare dentro le domande, anche quelle da “un milione di dollari”, come le chiama lei stessa. Perché crescere, a volte, significa proprio questo: accettare che alcune risposte arrivino lentamente, e che imparare a tenersi in piedi da soli sia un lavoro che dura tutta la vita. In questo percorso di consapevolezza, non è un caso che Francesca Valtorta torni anche sullo schermo in una storia che, in fondo, parla proprio di fratture e ricostruzioni. Nella serie Una nuova vita, dal 28 gennaio in prima serata su Canale 5, interpreta Margaret, maresciallo dei Carabinieri e figura ambigua, divisa tra il dovere e i resti di un’antica amicizia con la protagonista, interpretata da Anna Valle. È una serie che parla di rinascita, ma senza scorciatoie: il dolore c’è, la colpa pesa, il passato non si lascia archiviare con facilità. Anche il personaggio di Margaret vive quel conflitto silenzioso tra ciò che si è diventati e ciò che si era. È un ruolo che tocca corde profonde, e che si intreccia – in modo forse non casuale – con la sensibilità e le domande che oggi Francesca Valtorta si porta dentro.

In Una nuova vita, lei interpreta Margaret. Ce la descrive?

“Margaret è un personaggio che, all’inizio, può sembrare solitario. È una donna seria, integerrima, che indossa una divisa: è una carabiniera. Lavora in un piccolo paese dove di solito non succede nulla e il suo compito è vigilare affinché tutto resti tranquillo. Ma poi, con il ritorno di Vittoria (il personaggio interpretato da Anna Valle) quell’equilibrio si rompe. È come se Vittoria fosse una sorta di detonatore che sconvolge il tessuto ordinato del paese. Da lì iniziano a emergere tensioni, problemi, e anche Margaret ne viene coinvolta. Il suo lavoro viene messo alla prova proprio nel confronto con Vittoria, che a volte arriva quasi a sovrastarla. Ha un’urgenza così forte di far valere la propria verità da spingersi oltre i limiti, superando perfino l’autorità di Margaret. Questa dinamica genera un rapporto complesso tra le due: un’alternanza tra conflitto e stima. Perché sì, si scontrano, ma c’è anche un rispetto reciproco. Alla fine, Margaret dimostra intelligenza e apertura: capisce che Vittoria, in fondo, sta solo cercando di fare la cosa giusta. E da lì nasce un avvicinamento”.

Quindi il suo personaggio ha un’evoluzione importante?

“Assolutamente sì. Margaret parte come una figura molto rigida. È una donna sola: la sua famiglia vive altrove, lei è chiusa, poco propensa a lasciarsi andare. Ma questo scossone che investe il paese apre anche delle crepe dentro di lei. E in quelle crepe si fa spazio qualcosa di nuovo, che non si era mai concessa. Margaret, infatti, inizia ad aprirsi anche dal punto di vista emotivo. Finirà per vivere relazioni che, fino a poco tempo prima, sarebbero state impensabili per lei”.

In Margaret sembrano convivere due poli forti: il senso del dovere, la divisa, il rigore… e una dimensione più affettiva, quasi sentimentale. Come si tengono insieme?

“L’equilibrio arriva con il tempo. Come dicevo, all’inizio Margaret è molto trattenuta. Ma nel corso della storia emergono i suoi lati più umani. Non sono nuovi: sono sempre stati lì, solo che lei li ha tenuti sotto controllo. La vita l’ha portata lontano dalla famiglia, e quel ruolo – è maresciallo – l’ha spinta, anche in quanto donna, a nascondere tutto ciò che potesse apparire come debolezza. Ma quando quella fragilità emerge, non la indebolisce. Al contrario, la arricchisce. Le permette di accedere a una parte di sé che aveva sempre messo da parte, e di vivere esperienze più autentiche. Quindi sì, quell’equilibrio nasce proprio da una trasformazione profonda”.

Indossare la divisa in scena – nel suo caso quella da maresciallo – comporta anche un senso di responsabilità o un rapporto diverso con l’idea di giustizia?

“Personalmente no, non ho sentito un legame diretto con il tema della giustizia. Però è stato interessante da due punti di vista. Il primo è molto pratico: da attrice, come per tante donne, affrontare la prova costume può essere complicato. C’è sempre qualcosa che non ti convince, un jeans che non ti dona, un abito che non ti piace… In questo caso, però, avevo praticamente un solo abito, la divisa: tutto semplicissimo, ho superato la prova costume senza problemi! (ride, ndr). Il secondo aspetto riguarda più il nostro lavoro. Indossare certi abiti ti aiuta davvero a entrare nel personaggio. Nel nostro mestiere l’abito fa il monaco, eccome. Se stai girando un film in costume, basta un certo vestito, una pettinatura diversa, e già cambi modo di muoverti, di parlare. Con la divisa è stato lo stesso: mi bastava metterla, e subito ero lei. Mi ha aiutato moltissimo a calarmi nel ruolo. Da questo punto di vista è stato uno strumento prezioso”.

Ha detto “ero lei”. Allora le faccio la domanda più classica: che cosa c’è di Francesca in Margaret, e cosa c’è di Margaret in Francesca?

“Penso di essere, come tutti, una persona molto umana. Nel mio lavoro cerco sempre di restituire questa umanità ai personaggi, anche quando appaiono freddi o distanti. Prenda Rachele Ragno (l’antagonista di Squadra Antimafia da lei interpretata, ndr), ad esempio: anche nei ruoli negativi, non possiamo limitarci a giudicare. Il nostro compito è dare profondità, cercare cosa si nasconde dietro certi comportamenti. Per me è quasi istintivo andare a cercare il loro passato, la sofferenza che magari ha indurito certi tratti. Con Margaret ho fatto lo stesso: anche nei momenti in cui sembrava più rigida o distaccata, ho cercato di far trapelare qualcosa. Magari solo attraverso uno sguardo. Spero davvero di esserci riuscita…Viceversa, Margaret mi ha lasciato qualcosa che nella mia vita ho sempre avuto poco: la razionalità, il rispetto delle regole. Io sono più impulsiva, mi lascio facilmente prendere dalle emozioni, mi arrabbio, reagisco di pancia. Sono istintiva, per natura. Margaret invece è l’opposto. In questo è stata un esempio: a volte fa bene seguire le regole, non per conformismo, ma perché può aiutare a vedere le cose con più lucidità”.

Uno dei temi forti della serie è il rapporto tra giustizia e pregiudizio. Che significato hanno per lei questi concetti? Secondo lei, quello dell’attore è un mestiere giusto e privo di pregiudizi, o è l’esatto contrario?

“È proprio l’opposto. Questo è un lavoro in cui pregiudizi e ingiustizie sono molto presenti. Ho un forte senso della giustizia, credo di averlo ereditato dai miei genitori. Ma non riguarda solo il mondo dello spettacolo: purtroppo accade ovunque. Mia madre insegnava all’università e mi raccontava episodi legati a raccomandazioni e favoritismi. Quindi, non è che il nostro ambiente sia peggiore degli altri: è un problema generale. Quello che però trovo davvero intollerabile è quando certe dinamiche vengono giustificate. Quando si sente dire: ‘Ha sempre funzionato così’, oppure: ‘Sì, magari è arrivata lì per vie traverse, ma è comunque brava’. Ecco, io in quei casi non riesco a stare zitta. Per me esiste un solo modo per fare questo mestiere: meritarselo. Essere scelti perché si è capaci, perché si è fatto un provino e lo si è superato. Tutto il resto non dovrebbe esistere. E fa ancora più male quando si vedono attori o attrici bravissimi che non lavorano, perché in questo lavoro devono incastrarsi mille variabili. È un mestiere spietato, a volte. Per questo, quando un ruolo viene assegnato per motivi personali, sentimentali o peggio, e toglie spazio a chi avrebbe avuto le capacità per farlo, io non riesco a passarci sopra. Non è solo una questione di correttezza: si toglie agli altri la possibilità di provarci, di mettersi in gioco. Forse è questo che mi accomuna di più a Margaret: al di là delle differenze di temperamento, condividiamo lo stesso senso di giustizia. Io ho molto rispetto per il lavoro, mio e degli altri. Quando c’è da riconoscere il merito, lo faccio. E in un mondo, il nostro, dove spesso contano altre logiche – le mode, i contatti, le etichette – il fatto di essere ancora qui, a lavorare con onestà, mi fa pensare che qualcosa di buono ci sia. E a quello mi aggrappo”.

Il pregiudizio professionale è qualcosa che ha vissuto anche sulla sua pelle?

“Sì, assolutamente. È uno degli aspetti più frustranti di questo lavoro. Si viene giudicati in base al tipo di prodotto a cui si è partecipato, e non per come si è lavorato davvero. Faccio un esempio concreto: se una serie va bene, sei considerata bravissima, tutti ti cercano, sei sotto i riflettori. Poi magari fai un’altra serie in cui, dal tuo punto di vista, hai lavorato con la stessa cura e intensità, ma che ha meno successo… e all’improvviso vieni messa da parte. Come se non fossi più capace. A me è successo con Sacrificio d’amore. È stato uno dei lavori più belli che ho fatto, sotto tutti i punti di vista. Ci sono molto legata. Non lo rinnego, anzi: col senno di poi lo rifarei senza esitazioni. Ma è vero che, dopo il successo di Squadra Antimafia, quel prodotto non ha avuto lo stesso riscontro. E lì ho sentito subito il peso del pregiudizio. Come se fossi diventata improvvisamente ‘quella della serie che non ha funzionato’. È assurdo, soprattutto perché, paradossalmente, ci sono persone che fanno cose ben più discutibili (che si vendono, che si muovono in modo poco limpido, che uccidono) eppure continuano a lavorare. Vengono accolte, valorizzate. Ci sono logiche davvero incomprensibili, ma purtroppo fanno parte del mestiere. E dobbiamo farci i conti”.

Interessante perché, dopo quello che diceva prima su istinto e ragione, da queste ultime risposte si capisce chiaramente che non stava affatto dicendo una sciocchezza. L’istinto, nel suo caso, non è qualcosa di slegato dalla ragione.

“L’istinto non è qualcosa di buttato lì a caso. Per me essere istintiva significa essere irruenta, essere diretta, manifestare le proprie ragioni senza troppi filtri. Se devo dire una cosa, la dico senza peli sulla lingua. Poi magari me ne pento amaramente e penso: ‘Forse era meglio stare zitta’. Però quello che dico ha sempre una sua ragion d’essere, non è mai un gesto vuoto”.

Il suo è un lavoro complesso, non tanto per il mestiere in sé, ma per tutte le dinamiche che ci sono intorno. C’è mai stato qualcosa che l’ha fatta pensare di mollare?

“No, non mi ha mai fatto demordere. Sono una persona che vive di passione, e questo è il lavoro della mia vita, che mi rende felice. Devo anche dire che sono stata fortunata, perché ho avuto una famiglia alle spalle che mi ha supportato anche nei momenti in cui lavoravo meno. Non è una fortuna che hanno tutti, e questo mi ha permesso di attraversare fasi meno interessanti dal punto di vista lavorativo senza mollare: non ho mai smesso di crederci. Mi sono sempre tenuta in allenamento, facendo seminari, continuando a lavorare su me stessa. Ci sono stati momenti difficili, questo sì. È un lavoro che ti mette a dura prova dal punto di vista psicologico ed emotivo, perché ti chiedi: ‘Ma com’è possibile? Prima andava tutto bene, io sono la stessa persona, e adesso non vado più bene?’. Questo tende davvero a metterti in crisi. Ed è allora che ho fatto un percorso di analisi che mi ha aiutato tantissimo. Mi ha permesso di distaccarmi dal mio lavoro. Che resta una parte importantissima della mia vita, ma io non sono il mio lavoro. Non posso identificarmi solo con quello. Ho fatto un percorso enorme di accettazione, di ampliamento dello sguardo, imparando a vedere e ad apprezzare tutte le altre cose meravigliose che ho e che prima non vedevo, perché ero concentrata solo in una direzione. È stato un percorso di maturazione fatto con la mia analista, con il mio psichiatra, e anche con l’uso di farmaci antidepressivi in alcuni periodi: sono assolutamente favorevole, se possono essere di supporto. Sono ancora troppo stigmatizzati, come se uno dovesse essere per forza ‘pazzo’. Ma se uno ha la febbre prende la tachipirina. Se c’è un problema che riguarda la fisiologia del corpo, come la produzione di serotonina, perché non intervenire? Ovviamente parlo sempre di un percorso seguito da professionisti. In certi casi gli psicofarmaci aiutano moltissimo, anche a rendere più efficace il lavoro di analisi. Quando sei sommersa dai pensieri negativi, a volte neanche uno psicologo riesce a scalfire quel muro”.

Oggi è ancora difficile parlare apertamente di depressione. Più che chiederle cos’è stata per lei, le chiedo: come si è accorta che qualcosa stava cambiando, che stava toccando Francesca?

“Sono sempre stata una persona molto positiva, piena di energia. A un certo punto ho attraversato delle fasi in cui vedevo solo nero. Non c’era più niente che mi facesse sperare in qualcosa di positivo. Tutto mi sembrava negativo, non vedevo un futuro, pensavo che sarebbe andato tutto male. Anche durante i colloqui con la psicologa dicevo: ‘È inutile, tanto non serve a niente, tanto andrà tutto male’. È un circolo vizioso: più sei negativo, più le cose vanno male, non per questioni astratte, ma perché tu agisci nella tua vita in modo diverso. Senza energia, senza entusiasmo. Pensi di fare, ma in realtà non fai. E quindi niente cambia. Ci sono state delle mattine in cui pensavo non che volessi ‘morire’, perché non voglio usare impropriamente la parola depressione per chi ne soffre davvero, ma se avessi avuto un pulsante che mi facesse sparire, in quel momento lo avrei premuto. È stata la mia analista a dirmi: ‘Francesca, lei è troppo negativa. Così io non riesco a lavorare con lei. Serve uno psichiatra, per capire se c’è qualcosa che può aiutarla’. Perché ero un muro di cemento, nulla riusciva a scalfirlo. Con lo psichiatra abbiamo trovato una terapia che ha reintegrato il livello di serotonina. E io sono tornata lucida. Oggi vedo me stessa e la realtà in modo oggettivo: ho ritrovato me stessa ma mi sono anche scoperta’.

Cosa le ha fatto più piacere scoprire di sé, una volta ritrovata questa lucidità?

“La cosa più bella è stata ritrovare, anzi creare, un rapporto con mia madre. Non l’avevo mai avuto. Siamo sempre state molto in conflitto. Io avevo una rabbia fortissima che sfogavo su di lei. Le rispondevo male, ogni telefonata era uno scontro. E ciò mi faceva stare malissimo, soprattutto perché avevo già perso mio padre da anni. Non riuscivo a trattenere quella rabbia, faceva stare male me e faceva stare male lei. Oggi è diverso. Certo, a volte mi dà fastidio, ma riesco a fermarmi, a risponderle in modo diverso. Riesco ad abbracciarla, a essere affettuosa, a far uscire l’amore che prima era sovrastato dalla rabbia. Adesso andiamo d’accordo, facciamo viaggi insieme, litighiamo pochissimo. Questa è stata la conquista più grande”.

Lei ha accennato alla perdita di suo padre. Non tanto il dolore in sé, che è evidente, ma cosa ha rappresentato per Francesca, come donna in evoluzione, l’assenza improvvisa di quella figura?

“È una domanda molto complessa. Non è che non voglia rispondere, è che sto ancora cercando di capirlo con la mia analista. Sicuramente mi ha resa più fragile, ha condizionato il rapporto con mia madre, probabilmente mi ha resa dipendente da altre cose. Mi ha messo a contatto con la perdita prima di quanto dovrebbe accadere a una persona che sta crescendo. Ha creato delle crepe e delle fratture che, secondo me, non sono emerse subito. Da piccola ero come distratta: lavoravo tantissimo, non volevo stare male. È dopo che sono arrivate le ‘mazzate’. Anche quella rabbia verso mia madre, quasi preventiva, come se la incolpassi già del fatto che un giorno mi avrebbe abbandonata anche lei. È qualcosa che si è riflesso in tante dinamiche, familiari e forse anche relazionali. Se mio padre non si fosse ammalato e fosse andata in modo diverso, forse sarei una persona diversa. Sicuramente sì. Ma non sono ancora in grado di capire come e perché. Ne parlo tranquillamente, ma è davvero una domanda da un milione di dollari. È qualcosa su cui sto ancora lavorando, e continuerò a lavorare sempre. È un processo che non finisce mai e che continuerà ad agire per sempre”.

Oggi, si percepisce una certa curiosità da parte sua verso i social. La spaventano? L’affascinano?

“Sono anche abbastanza attiva sui social, però ne riconosco l’enorme pericolosità. Forse anche perché appartengo a una generazione che ha vissuto bene il ‘prima dei social’ e, quindi, sono in grado di capire i danni che hanno portato. E lo vedo anche su me stessa: a volte rimango schiava di certe dinamiche, mi ritrovo lì a scrollare, a fare confronti… Però, rispetto a chi è nato coi social e magari vive tutto questo come normale, io riesco a guardarlo anche da fuori. E a vedere quanto spesso i social generino sentimenti negativi: invidia, gelosia, la necessità di mostrarsi diversi da come si è. Anche io ci casco, in parte. Però ho deciso di non voler filtrare la mia vita. Non voglio foto modificate, voglio mostrare le cose per quello che sono. Non mi interessa far vedere solo location da sogno. Io sono una persona che davvero sta bene ovunque: nel posto bello come nella capanna. Le persone che frequento sono molto diverse tra loro e, se questo emerge dai miei social, tanto meglio: riflette chi sono. Tutto ciò che è troppo patinato, sinceramente, non mi piace’.

A proposito di social, sa che esistono ancora centinaia di pagine dedicate a Il paradiso delle signore? Che esperienza è stata per lei?

“È stata un’esperienza stupenda. Il mio era un ruolo piccolo, ma a me piacciono tantissimo i racconti in costume. Sacrificio d’amore, Il paradiso delle signore… sono state esperienze divertenti. Il personaggio di Valeria, pur se minore nel complesso, aveva una sua forza espressiva molto marcata”.

Le serie in costume, quindi, sono un po’ la sua comfort zone. E nella vita di tutti i giorni, invece, dov’è la sua comfort zone?

“La mia comfort zone è Roma. È la mia città. So che tanti la criticano, la vogliono lasciare, pensano di andare all’estero… Io invece a Roma ho costruito il mio spazio sicuro. C’è mia madre, la mia famiglia, i miei amici. Ho una cerchia di amici molto attiva con cui esco, mi vedo, vivo tanto. Tornare a Roma per me significa tornare a casa, non solo fisicamente. Ho costruito una casa a mia misura, nella quale mi sveglio la mattina e sono felice di fare colazione. La sto arredando con amore, mi ci sento coccolata. Roma mi dà serenità: qui c’è tutto quello di cui ho bisogno”.

Quand’è stata l’ultima volta in cui si è data un abbraccio da sola?

“Proprio recentemente, durante un seminario con Alessandro Prete. Con lui abbiamo lavorato sul rapporto con noi stessi e con il nostro ‘io bambino’. Abbiamo fatto anche un esercizio fisico, proprio letterale, in cui ci siamo abbracciati da soli. È stato un momento di riconciliazione con ciò che siamo stati, con il percorso fatto, senza giudicarci. È stato bello, e molto potente”.

Il fatto di farlo sia fisicamente che metaforicamente ha fatto la differenza?

“Sì, assolutamente. Alessandro è un coach bravissimo, riesce a guidarti in questi percorsi introspettivi con grande forza. Io all’inizio avevo paura di non riuscire a lasciarmi andare. Invece ci sono stati momenti bellissimi, di sfogo, di riscoperta, di confronto sincero con me stessa”.