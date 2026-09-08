Francesca Verdini e il lungo "post scomodo" contro chi la definisce "sporca fascista, mia nonna li combatteva"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

“Mia nonna il fascismo lo ha combattuto. Io, dentro di me, di fascista non ho mai riconosciuto niente”. Questo è solo uno dei tanti passaggi di un post pubblicato su Instagram da Francesca Verdini. “Un post scomodo”, come lo ha definito la stessa compagna di Matteo Salvini e di cui “sentiva il bisogno”. La Verdini mette nel mirino del suo sfogo “una certa sinistra” che “per anni ha conquistato un’egemonia in molti luoghi della cultura”.

Francesca Verdini, lungo post che definisce “scomodo”

“Post scomodo, ma ne avevo bisogno”. Inizia così il lungo sfogo di Francesca Verdini su Instagram.

La compagna di Matteo Salvini parte attaccando “una certa sinistra” che “per anni ha conquistato un’egemonia in molti luoghi della cultura”.

Questa sinistra, a suo dire, avrebbe “costruito un mondo nel quale pensarla diversamente è diventato sempre più difficile”.

Verdini contro chi la definisce “sporca fascista”

Verdini ha spiegato di aver scritto il post perché “da tempo sento di dovermi giustificare per ciò che penso”.

Poi ha aggiunto: “Come se il mio voto dicesse qualcosa non solo delle mie idee, ma della mia intelligenza, della mia sensibilità, persino della mia qualità umana”.

Il riferimento pare essere verso un’accusa ben precisa: “E alla fine resta sempre quella parola: fascista. A volte persino sporca fascista. Mia nonna il fascismo lo ha combattuto. Io, dentro di me, di fascista non ho mai riconosciuto niente”.

Francesca Verdini e il doppio standard

Francesca Verdini parla di un doppio standard e cita episodi e persone precise: “Vedo Iacchetti minacciare botte e augurare la morte a un ministro, Saverio Tommasi parlare delle botte ai fascisti come legittima difesa, Bonaccini spiegare che chi vota a destra ha mediamente studiato meno, Brigitte Macron colpire il marito al volto, Rula Jebreal chiamare scimmia un uomo afroamericano”.

“E ogni volta mi faccio la stessa domanda: se le parti fossero invertite, il metro sarebbe lo stesso?”, ha scritto.

Secondo la compagna di Salvini “non possono esistere insulti progressisti, minacce democratiche o violenze rese accettabili dall’antifascismo”.

Inoltre “questo doppio standard logora. Ti fa sentire espulso, ti rende più duro, ti fa venire voglia di urlare più forte”.

La Verdini ha poi concluso che “siamo in tanti a vedere questa ipocrisia e a sentirne il peso. Io voglio continuare a dirlo.

Senza farmi intimidire”.

Chi è Francesca Verdini

Dal 2019 Francesca Verdini è legata sentimentalmente al vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

Classe 1992, è figlia del noto politico Denis Verdini, ex senatore ed ex coordinatore di Forza Italia.

Francesca Verdini è attiva nel settore imprenditoriale e della ristorazione a Roma, dove ha gestito e co-fondato locali e società.