Francesca Verdini insultata sui social, la frecciata di Gramellini a Matteo Salvini per i "bacioni"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Francesca Verdini, figlia dell’ex parlamentare Denis e fidanzata del ministro Matteo Salvini, denuncia gli insulti ricevuti via social per via della sua relazione con il leader leghista. “Mi perdo dietro a tanto orrore”, scrive su Instagram postando gli screenshot delle offese. Parlando del caso, Massimo Gramellini lancia una frecciata a Salvini per i “bacioni”, ricordando che anche il vicepremier usa i social con “aggressività mascherata da bonomia”.

Francesca Verdini insultata sui social

Nelle scorse ore Francesca Verdini ha denunciato su Instagram gli insulti ricevuti via social per le fotografie pubblicate in compagnia del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, con cui fa coppia dal 2019.

La 33enne, figlia dell’ex parlamentare di Forza Italia Denis Verdini, ha pubblicato sul suo profilo una carrellata di insulti, allusioni e commenti volgari contro la coppia.

IPA Francesca Verdini e Matteo Salvini

Quindi lo sfogo: “Mi dicono sempre di ignorare, di non rispondere, e hanno sicuramente ragione. Ma a volte mi metto a leggere e mi perdo dietro a tanto orrore”.

Lo sfogo di Verdini contro gli hater

“Non mi abituerò mai a leggere certe cose. Resto sempre allibita“, scrive Verdini.

“Per la rabbia, per la volgarità, per il niente che c’è dietro a tanto odio. E mi chiedo: davvero mi devo abituare? Davvero dobbiamo solo fingere che non succeda?”.

Poi in un post successivo Verdini ringrazia per la solidarietà e “l’affetto incredibile” che ha ricevuto dopo il suo sfogo.

“Il numero di persone che riconosce l’esistenza di questo problema, che capisce l’orrore di certi atteggiamenti, è molto più alto di quanto potessi immaginare, è una consapevolezza davvero incoraggiante”, scrive la 33enne.

“Il mio intento – conclude – era, più di tutto, quello di condividere una riflessione, chiedere se esista qualcosa che possiamo fare, concretamente, per contrastare questa violenza, o se davvero dobbiamo solo restare a guardare”.

La frecciata di Gramellini a Matteo Salvini

Sul caso è intervenuto anche Massimo Gramellini sul suo Caffè sul Corriere della Sera.

Per Gramellini è “impossibile” non riconoscersi in Francesca Verdini, “quando confessa di avere provato a ignorare i commenti, ma di non essere riuscita a resistere alla tentazione di leggerli”.

Il problema è noto, spiega, ma a parte ignorare commenti e insulti non ci sono rimedi praticabili: “Me ne vengono in mente soltanto due: cambiare la natura umana e far pagare i commenti”.

Non manca una frecciata a Matteo Salvini: Gramellini ricorda che anche il leghista “usa i social con aggressività mascherata da bonomia”, citando una delle espressioni più usate dal vicepremier, “Bacioni!”.