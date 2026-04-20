Francesco Arca su Rai 1 in La buona stella: “Ho sempre vissuto cercando di essere all’altezza di mio padre”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che imparano presto a convivere con l’assenza. Non a superarla, non a lasciarsela alle spalle. A conviverci. La tengono accanto, la portano dentro ogni scelta, ogni paura, ogni gesto d’amore. Diventa una presenza muta, invisibile, che accompagna tutto: il modo in cui si cresce, il modo in cui si guarda il mondo, perfino il modo in cui si sceglie chi amare, come essere genitori, come stare in piedi quando ci si sente sul punto di crollare. Parlando con Francesco Arca, per quest’intervista esclusiva a Virgilio Notizie nata per promuovere La buona stella, la serie di Rai 1 di cui è co-protagonista, a un certo punto, si ha la sensazione netta che la sua vita sia stata anche questo: un lungo dialogo con qualcuno che non c’è più. Un dialogo interrotto troppo presto. Perché quando perdi un padre da ragazzo, non perdi solo una persona. Perdi il confronto che avresti avuto a vent’anni, quello che avresti avuto a trenta, quello che avresti avuto quando saresti diventato padre a tua volta. Perdi lo sguardo di qualcuno che avrebbe visto chi sei diventato. E quella mancanza, negli anni, cambia forma. Da bambino è una ferita. Da adolescente è rabbia. Da uomo diventa una domanda che continua a tornare: chissà cosa avrebbe pensato di me. Francesco Arca questa domanda se l’è portata dentro per tutta la vita. L’ha trasformata in responsabilità, in ricerca continua, in bisogno di approvazione. L’ha trasformata in una corsa silenziosa verso qualcosa che forse non si raggiunge mai davvero: la sensazione di essere abbastanza. Abbastanza uomo. Abbastanza padre. Abbastanza forte. Abbastanza degno dell’amore e dell’eredità di qualcuno che è rimasto fermo nel tempo, mentre lui andava avanti. Nel corso di questa intervista si parla sì di La buona stella, del suo personaggio, del lavoro, del successo, del riconoscimento arrivato tardi. Ma la verità è che si parla soprattutto di un uomo che ha passato anni a vivere cercando di essere all’altezza di una memoria. Di un figlio che ha continuato a fare scelte pensando a quello che avrebbe fatto suo padre. Di un uomo che, per molto tempo, non ha vissuto solo come Francesco Arca, ma come ‘Francesco dato a suo padre Silvano’. È una frase che colpisce, perché dentro contiene tutto. Contiene il peso del lutto. Contiene la colpa di essere andato avanti. Contiene la paura di deludere chi non c’è più. Contiene quel meccanismo quasi inconsapevole per cui si continua a inseguire l’approvazione di qualcuno che non può più dartela. E allora si diventa severi con se stessi. Si vive con la sensazione di dover recuperare qualcosa. Si cercano negli altri delle figure che non potranno mai prendere davvero quel posto. Si impara a proteggersi. Si diventa duri. Oppure ci si costruisce addosso un personaggio che serve a non sentire troppo. Francesco Arca, in questa conversazione, smonta pezzo per pezzo quel personaggio. Parla della sua fragilità con una lucidità rara. Parla del giudizio degli altri, che per anni ha pesato come un macigno. Parla della sensazione di non sentirsi mai davvero riconosciuto come attore. Parla della paura di non essere all’altezza. E poi parla dei figli. E lì cambia tutto. Perché nei figli, forse, Francesco Arca ha trovato il modo più vicino possibile per fare pace. Fare pace con il bambino che è stato. Con il padre che gli manca. Con quell’amore fisico, silenzioso, fatto di sguardi e abbracci, che continua a cercare ancora oggi. Quando racconta che la cosa che lo farebbe sentire più solo al mondo sarebbe il rifiuto dei suoi figli, si capisce che tutto torna lì. Sempre lì. Alla paura dell’abbandono, alla paura che l’amore possa finire. Eppure, dentro questa paura, c’è anche qualcosa di profondamente luminoso. Perché Francesco Arca non parla mai da uomo rancoroso. Parla da uomo che ha sofferto, che si è perso, che si è giudicato, ma che ha ancora voglia di credere che ci sia un modo per ricucire. Che ci sia una seconda possibilità, forse altrove. Che ci sia un modo per iniziare, finalmente, a vivere per se stessi. Forse è per questo che questa non è soltanto un’intervista. È il racconto di un uomo che, dopo anni passati a sopravvivere alle proprie ferite, sta provando a fare una cosa difficilissima. Lasciarsi amare. E amarsi.

Chi è Valerio per Francesco Arca?

“È un personaggio molto distante da alcune mie caratteristiche personali. Ogni attore, quando riceve un nuovo progetto, valuta il proprio ruolo e cerca di capire che cosa possa apportare, quali siano i veri punti di contatto tra il mondo reale e la finzione. Valerio era quasi agli antipodi rispetto a me: stava dall’altra parte della barricata. È un uomo complesso, duro, che, nonostante un grande dolore familiare mai elaborato e quindi mai superato, dedica tutta la sua vita al lavoro. È un uomo solo, egocentrico, che ha una famiglia, e questo emergerà più avanti. L’unico aspetto fragile della sua personalità è la malattia del padre, affetto da Alzheimer. Come sappiamo, chi vive questa malattia in prima persona soffre, ma a soffrire profondamente sono anche le persone che restano accanto ai malati e se ne prendono cura. È un uomo che costruisce nel lavoro il proprio castello, la propria muraglia. E nel momento in cui, nel corso delle puntate, tutte le sue certezze, legate proprio al lavoro, crollano, si ritrova in un labirinto. Deve rimettersi in discussione perché, alla fine, è costretto a ricostruire la propria identità. E, una volta ricostruita, deve concedersi quella seconda possibilità di cui parla La buona stella. Perché la serie racconta sì di ferite e di persone ferite, ma parla anche di seconde possibilità. E quella seconda possibilità bisogna concedersela da soli”.

Quanto hanno contato le seconde possibilità per lei?

“Ho sempre sfruttato bene le prime opportunità che ho avuto. Anche nella vita non ho avuto una seconda possibilità, perché non ho mai sentito la necessità di chiederla. L’unica seconda possibilità che avrei voluto è quella che si chiederebbe alla vita, ma che la stessa non può concedere: riavere accanto una persona che non c’è più. È l’unica vera seconda possibilità che desidererei. Se invece parliamo di aspetti della mia vita che cancellerei o rifarei diversamente, ce ne sarebbero tantissimi. Potremmo parlarne fino a domani. Però la seconda possibilità è spesso il sintomo di una scelta profondamente sbagliata. E credo di non aver compiuto scelte del tutto errate. Ho fatto scelte discutibili, sicuramente considerate sbagliate da qualcuno. Nella classica ipotesi del ‘se tornassi indietro’, modificherei alcune sfumature di certe decisioni che ho preso. Sicuramente cambierei il fatto di non essermi laureato quando mi mancavano soltanto tre esami. Quello sì, lo cambierei”.

Peccato, sì, perché tre esami erano davvero soltanto tre esami.

“Capisce? Significa essere stati poco lucidi. Però vuol dire anche che, in quel momento della mia vita, ero completamente attratto da altro, da situazioni più forti, più belle, più coinvolgenti e più seducenti rispetto alla conclusione del mio percorso di studi. Soprattutto perché c’era un senso di responsabilità verso me stesso che veniva un po’ meno. Nei primi anni della mia vita è stato piuttosto debole. Verso gli altri, invece, è sempre stato molto forte”.

Si è chiesto perché?

“Forse non è una risposta definitiva quella che sto per darle, ma è la spiegazione che mi sembra più vicina alla verità. Pensare agli altri lo considero, da una parte, un atto di generosità. Significa mettersi sempre in secondo piano. Dall’altra, però, lo vedo anche come un atteggiamento piuttosto egoistico. Nei primi anni della mia vita mi ero costruito un personaggio: l’uomo di famiglia, l’uomo di casa. E così non affrontavo mai le responsabilità e i problemi che riguardavano me. Forse non lo facevo per generosità. Forse accadeva perché mi mancava il coraggio di affrontare quei nodi. Mi provocavano troppo dolore e, quindi, tendevo ad azzerare tutto, convincendomi che dovessi pensare prima agli altri. Per questo credo che in questa domanda ci sia una duplicità, e anche una doppia risposta che può risultare valida, a seconda del punto di vista”.

US: Valentina Palumbo

Quanto tempo ha lavorato su se stesso per arrivare a questa consapevolezza?

“Molto. È stato ed è un percorso che non può concludersi, perché non finisce mai. Una tappa importante, però, è stata il libro, Basta che torni. Credo che, dopo quello, si sia aperto un flusso di coscienza che prima non avevo, perché mi mancavano proprio alcune basi. Ho intrapreso questo percorso con una psicologa, con una mental coach e con altre persone esterne. Ma, alla fine, il lavoro più importante è quello che si fa con se stessi. La scrittura mi ha dato un modo per uscire da quel labirinto nel quale ogni volta mi perdevo oppure nel quale mi davo risposte troppo facili per evitare aspetti che, invece, erano evidenti. Quando certe osservazioni arrivavano dagli altri, entravo sempre un po’ in conflitto. Pensavo che potesse essere soltanto il punto di vista di quella persona e che forse si stesse sbagliando. Poi, però, quando più persone hanno iniziato a dirmi la stessa cosa, grazie al percorso che avevo fatto si è aperto questo flusso di coscienza”.

La scrittura è stata terapeutica? Più della recitazione, come sono soliti ripetere tutti?

“Per me il lavoro è la parte più bella, il momento in cui mi sento più felice. Naturalmente non parlo dei figli e della famiglia, perché quello è l’ambito della vita in cui provo la felicità più grande. Ma, se dovessi mettere da parte il contesto familiare, il momento in cui mi sento più sereno e appagato è proprio il lavoro. Quindi forse sì, è stato terapeutico. Se altri lo hanno detto, probabilmente è vero, anche se non me ne sono nemmeno reso conto. So però che il libro, la scrittura del libro, il mettere nero su bianco emozioni, fragilità e verità senza paura di esporsi, è stata una tappa importante di questo percorso che continua ancora oggi”.

Scrivere un libro autobiografico significa mettersi a nudo. Perché ci ha messo così tanto tempo a farlo?

“Nel caso del libro c’era chiaramente un’esigenza terapeutica. L’ho usato proprio per questo. Per me aveva uno scopo preciso. Non l’ho scritto perché avevo un contratto con una casa editrice e dovevo necessariamente pubblicare qualcosa. Si partiva già da una prospettiva completamente diversa. Ho scritto quel libro per me stesso, come diario di bordo personale. Non volevo raccontare agli altri mio padre, la mia vita o quello che avevo vissuto. Volevo raccontarlo a me stesso, riportare alla luce alcuni aspetti, capire dove si trovassero i punti d’ombra nei quali ero entrato e dai quali non riuscivo a uscire. Poi, quasi per gioco, l’ho fatto leggere alla mia agente e lei mi ha detto che quello era un libro a tutti gli effetti e che avrei dovuto pubblicarlo. A quel punto è tornata tutta la paura di mettere nelle mani degli altri qualcosa di così intimo. Lei, però, mi ha spiegato che non avrei dovuto viverlo in quel modo, ma considerarlo un estremo atto di generosità verso chi stava vivendo, aveva vissuto o avrebbe vissuto una situazione simile. Mi ha detto che il libro poteva rappresentare un aiuto concreto per qualcuno. Quella riflessione mi ha aperto un mondo. È stata lei, poi, a inviarlo a Mondadori. L’editore lo ha letto e naturalmente il testo è stato corretto dal punto di vista sintattico e grammaticale. Però, se oggi mi chiedessero se vorrei scrivere un altro libro, risponderei di no: quella era un’esigenza terapeutica. Se un domani dovesse accadere qualcosa che richieda un percorso simile, so che scrivere può aiutare. Forse non avevo mai creduto davvero nella scrittura. Sono sempre stato un cinefilo, fin da ragazzo, e ho sempre letto molto. Fortunatamente ho sempre cercato di mantenere la mente allenata. Naturalmente ognuno legge ciò che preferisce. Ho i miei gusti e molto spesso mi lascio guidare da quelli. Però non pensavo che scrivere potesse essere così importante e liberatorio. Non ho mai scritto neppure un diario. Negli anni mia sorella, che ha dieci anni più di me, teneva un diario nel quale annotava tutto: lo consideravo quasi un esercizio fine a se stesso. Non ne avevo mai compreso davvero il valore. Alla fine, invece, ha una grande importanza”.

Quanto ha pesato il giudizio degli altri sul suo percorso?

“Molto. Ho sofferto il giudizio degli altri, forse perché non ero pronto e non ero abbastanza forte per affrontarlo. Anche oggi capita che il giudizio riemerga e lo fa sempre in modo molto violento: non c’è mai indulgenza. Però, quando si attraversa un percorso di vita altalenante come il mio, pieno anche di esperienze dolorose, tutto questo finisce per lasciare meno segni. Mi ha fatto male fino a un certo punto. Adesso è come se avessi trovato un modo per lasciarmi scivolare addosso certe dinamiche. Leggo attribuzioni che non mi appartengono oppure parole travisate e amplificate, e mi feriscono soltanto per il tempo necessario a leggerle. Poi entra in funzione un meccanismo di autodifesa molto immediato e, dopo pochi secondi, ho già dimenticato tutto. È come se avessi voltato pagina”.

A me fa sempre sorridere, perché sembra quasi che tutti abbiano avuto percorsi di vita perfetti e privi di zone d’ombra e quindi si sentano autorizzati a giudicare le scelte degli altri. ‘Chi non ha fatto mai errori, non ha cercato niente’, diceva Vittorio Gassman.

“Si può anche sbagliare, e magari sbagliare molto. Ma restano errori, niente di più. Questo non significa essere persone da giudicare per sempre. Assolutamente no”.

Lei inizia a fare l’attore, ma il momento in cui si comincia questo mestiere coincide davvero con quello in cui si acquisisce la consapevolezza di esserlo? Quando ha avuto la sensazione di essere davvero un attore?

“L’ho avuta in Spagna, nel 2018. Ho girato una serie da protagonista e lì mi è stato riconosciuto il grande lavoro che avevo fatto. Mi hanno trattato in un modo che non mi era mai capitato, nemmeno dopo tanti progetti realizzati in Italia, alcuni riusciti meglio, altri meno, come è normale che sia. Credo che il momento decisivo sia stato quando ho chiamato la mia compagna per dirle che finalmente avevo la sensazione di essere trattato davvero come un attore. Era una percezione che non avevo mai provato fino in fondo. Mi hanno affidato ruoli completamente lontani da me. Ho interpretato perfino un terrorista arabo, quindi era un doppio salto nel vuoto. Mi hanno dato fiducia e sentire addosso la fiducia degli altri è una sensazione bellissima”.

Questo le ha permesso anche di fare scelte diverse?

“Non so se le decisioni siano state davvero diverse. Sicuramente è cambiato il modo di affrontarle. Prima ringraziavo ogni secondo quando venivo scelto per un progetto e mi sentivo quasi come se qualcuno mi stesse concedendo un favore. Sono ancora grato alla vita per tutto quello che mi arriva. Però adesso, quando vengo scelto, sono felice, ma so anche che è il risultato di un percorso. So che dipende dalle ore di studio, dalle giornate dedicate a questo lavoro, da tutti i sacrifici che ho fatto. Per questo oggi sento di dover dire grazie anche a me stesso”.

Quale crede sia stato il sacrificio più grande che ha fatto?

“Il sacrificio più grande l’ho fatto dopo aver girato il film Allacciate le cinture, nel 2014. Quel film mi ha insegnato qualcosa di importante: amare e prendersi cura delle persone, ma senza farlo in modo sfuggente, come avevo fatto tante volte. Mi ha insegnato a soffermarmi davvero sugli altri. Questo me lo ha insegnato proprio Ferzan Özpetek, perché i grandi maestri, con un solo gesto, riescono a trasmettere molto. Ho richiamato Irene (Capuano, ndr), la mia compagna di allora, che è la stessa di oggi, e dopo un tira e molla durato otto anni ho rinunciato a tutto quello che avevo in quel momento: la libertà, l’indipendenza economica, l’età, la riconoscibilità. Avevo tante opportunità e ho scelto di dedicarmi a una persona. Quindi ho rinunciato a qualcosa che mi piaceva molto”.

E la scelta di diventare padre arriva quasi in concomitanza, no?

“La scelta di diventare padre è diversa, perché mi sono sempre sentito padre. Ho sempre avuto un rapporto speciale con i bambini, anche con quelli degli altri. Per me i bambini sono la parte più bella del mondo. Provo un amore enorme per loro, per la purezza che hanno, a volte perfino per la loro cattiveria, per tutto ciò che esprimono senza filtri e per il fatto che non siano ancora contaminati. È una dimensione che mi affascina profondamente. Passo volentieri del tempo con i bambini perché mi piace davvero. Con i miei figli sto, parlo, condivido momenti, perché mi dà gioia e mi fa crescere. Ho sempre voluto diventare padre e mi sono sempre preso cura dei bambini. Gli amici della mia famiglia venivano a casa e, a 14 anni, passavo il tempo a giocare con un bambino di due anni mentre i genitori erano a tavola. Non è una predisposizione molto comune, ma l’ho sempre avuta. Per questo diventare padre è stato quasi un atto di incoscienza, perché è successo in un momento in cui ero senza soldi, senza lavoro e senza prospettive. Erano passati due anni dal film di Ferzan Özpetek e pensavo, inconsciamente, che dopo quel lavoro le cose sarebbero cambiate. Era successo ad altri, da Luca Argentero ad Ambra Angiolini, e credevo che sarebbe successo anche a me. Invece non è andata così. A quel punto è arrivata quasi una forma di depressione, perché ho iniziato a pensare che il problema fossi io. Mi sono attribuito tutte le colpe. Era un periodo buio sotto molti aspetti. Ricordo che il giorno in cui nacque mia figlia fotografai il saldo del mio conto corrente e inviai l’immagine ai miei amici, a mia madre e a Irene. Avevo amici che esitavano, che dicevano di avere finalmente un lavoro ma di non sentirsi ancora pronti per avere un figlio. Io, invece, ho sempre pensato che padri si nasca. Quando arriva il momento, lo si accetta. Ci si mette in gioco con una parte di incoscienza e una parte di coraggio. A volte, però, una scelta coraggiosa si affronta perché si hanno gli strumenti per sostenerla. Io, invece, non li avevo affatto. Ed era quasi una forma di follia”.

Quando ha saputo che stava per diventare padre non ha avuto timore che, in qualche modo, si potesse ripetere quella struttura che a lei era mancata? Le faccio questa domanda non per cinismo, ma perché la sento molto vicina alla mia esperienza. Io, per esempio, ho scelto di non diventare padre perché mi sono detto che non avrei mai voluto permettere a un figlio di vivere ciò che ho vissuto io, la perdita del padre in adolescenza, così come è accaduto a lei.

“Io, invece, ero più preoccupato di trovare la persona giusta, la madre giusta. Nella scelta che ho fatto, oltre all’amore, c’era anche la consapevolezza di avere accanto una donna che possedeva già da ragazza una naturale predisposizione a essere madre. Mi mancava tutto il resto, ma ero sicuro di me e di lei. E, alla fine, sono questi gli aspetti più importanti. Lei non è diventato padre, però è stato figlio. Quindi sa benissimo che, quando si è circondati dall’amore, se non ci si può comprare un paio di scarpe o non si può andare in vacanza a Ibiza o altrove, non importa davvero. Perché l’aspetto più importante è sentirsi circondati da persone che ci amano”.

A Maria Sole e Brando Maria, i suoi figli, ha parlato del nonno Silvano?

“Sì, assolutamente. Lo conoscono molto bene. Ho mostrato loro alcuni filmati che avevo, cassette VHS e vecchi video. Ho parlato molto di lui, ma senza essere insistente. Ho visto che da parte loro c’era curiosità. Vedendo l’amore che provo per mio padre, si sono incuriositi subito. Guardando le fotografie mi chiedevano chi fosse quella persona. Così ho cercato di spiegare chi era e che cosa facesse. Ancora oggi c’è un confronto continuo su questo tema. A volte dico loro che, nei primi anni della loro vita, non ragionavo soltanto come Francesco. Le scelte che facevo non le prendevo soltanto come Francesco, ma come il Francesco che sentiva di dover rendere conto all’eredità morale di suo padre. Seguivo molto il suo esempio. Era come se attribuissi a lui una responsabilità che invece sarebbe dovuta spettare a me”.

Quando si è liberato da questo meccanismo? Quando ha capito che era Francesco e non poteva essere Silvano?

“Dopo Basta che torni. È per questo che le dicevo che, per me, è stato uno spartiacque molto importante. Quella è stata una vera liberazione. E il prossimo obiettivo che ho, il mio sogno, sarebbe chiudere il cerchio interpretando mio padre in un film tratto dal mio libro. Quello sarebbe davvero il mio grande sogno. Perché significherebbe indossare i suoi abiti, le divise di quegli anni, rimettermi nei suoi panni. Avrei la sensazione di ritrovarlo davvero: entrerei in un’osmosi fortissima con quel personaggio che è stato mio padre. E a quel punto potrei davvero lasciarlo andare fino in fondo. Adesso sono arrivato al novanta per cento. Ma forse anche lui penserebbe che gli sto ancora troppo addosso e mi direbbe di stare tranquillo, perché ormai ho 46 anni. Alla fine, se mi guardo indietro e mi vedo oggi come uomo, devo essere felice. Sono felice di quello che ho fatto. E quindi devo completare quest’ultimo passo. Secondo me sarebbe un’occasione per unire una parte della mia anima con la sua. Mi piacerebbe molto”.

Quale confronto con suo padre le è mancato di più?

“In adolescenza, e lo sappiamo bene entrambi, la figura del padre è fondamentale. Adesso che ho una figlia che si avvicina a quell’età, capisco ancora di più quanto sia importante. Nella mia testa dicevo sempre che, se fosse morta mia madre, sarebbe stato molto peggio. E lo penso ancora oggi. Per questo, da un certo punto di vista, tendo sempre a vedere il bicchiere mezzo pieno. Alla fine, sono stato fortunato ad avere mia madre, mia sorella, mia nonna e gli amici che mi hanno sostenuto e sopportato. Però ciò che ancora oggi mi manca è immaginare come sarebbe stato il confronto con un padre che avesse visto il mio percorso di vita. Questa è la mancanza più grande, quella che non potrò più colmare e che ancora oggi fa tremare l’anima”.

C’è stato qualcuno di cui ha cercato la figura che le è mancata?

“Figure di riferimento sì, ce ne sono state. Prima di tutto mia madre, che a tratti è diventata anche una figura paterna. Dovendo ricoprire un doppio ruolo, è riuscita a entrare perfettamente in entrambe le dimensioni. Però non c’è mai stata una persona che abbia davvero preso il posto di mio padre”.

Se potesse raccontare a suo padre tutto quello che è successo dopo, che cosa gli direbbe?

“Più che raccontarglielo, avrei bisogno di abbracciarlo e baciarlo. Con mio padre avevo un rapporto molto fisico, molto concreto. Ci baciavamo anche sulle labbra. Nonostante fosse il classico tenente dei paracadutisti tutto d’un pezzo, per me era semplicemente mio padre. C’era un amore tangibile. Il nostro rapporto è sempre stato fatto più di abbracci, di baci e di sguardi che di parole. Anche per via del suo carattere: era un sardo cresciuto in un ambiente militare. Aveva grande spirito, grande energia, era espansivo, pronto a fare festa e a organizzare cene con tante persone a casa. Però il rapporto con me era piuttosto silenzioso. Ed era proprio questo aspetto che amavo: mentre mia madre riempiva tutto di parole, mio padre era molto taciturno. Nel bene e nel male bastava uno sguardo per farmi capire se qualcosa andava bene oppure no, se fosse giusto fare una certa scelta oppure evitarla: eravamo profondamente connessi”.

E lei con i suoi figli?

“Con i miei figli ho lo stesso imprinting, perché penso sia qualcosa di familiare, quasi ereditario. Credo molto nella forza degli abbracci. Per me valgono davvero più di mille parole. Un minuto di abbraccio è tantissimo. Se si abbraccia una persona per un minuto, ci si accorge che in quel tempo passa una vita intera. L’ho sperimentato. A volte, quando ci si abbraccia, si pensa già al momento in cui ci si staccherà, perché è un gesto automatico, soprattutto se si tratta di abbracci formali. Ma anche quando si abbraccia una persona amata, dopo un po’ viene da pensare che forse sia troppo. Invece non è mai troppo. Più si abbraccia una persona, più si condivide qualcosa di straordinario”.

Suo padre era sardo. Lei vive in un mondo completamente diverso rispetto a quello in cui è vissuto lui. Che cosa si porta dietro delle sue origini?

“Molto. La Sardegna è una terra quasi mistica. È una regione legata al mare, al vento, alla natura. Ha un’energia incredibile, secolare, millenaria. Si entra in certi luoghi e sembra di essere in un altro mondo. Le persone che vivono quella terra si portano dentro questa energia. Torno ogni anno in Sardegna, nella zona di Oristano, nel Sinis, dove è nato mio padre. E sento un contatto diretto, profondissimo, con quella terra. Per me è una questione energetica. La Sardegna racchiude Bali, Ibiza, il buddismo e la terra promessa, tutto dentro un’unica isola. Questa eredità, questa energia che mio padre aveva e che mi ha trasmesso, la sento profondamente. Per sette o otto anni non ci sono tornato. Avevo paura di ripercorrere sentieri della memoria che potessero farmi male. Avevo paura dei ricordi. Poi ho vinto il timore ed è stato quasi come rinascere. È stato bellissimo. Ho capito quanto sono legato a quella terra”.

Che cosa oggi la farebbe sentire isolato, non in senso geografico ma umano? Che cosa la farebbe sentire solo al mondo?

“Il rifiuto dei figli. Il fatto che i miei figli possano rifiutarmi come figura paterna mi farebbe sentire un esule. Forse è una risposta prevedibile o banale, ma è davvero l’unica situazione che potrebbe farmi sentire così: il rifiuto della figura paterna da parte dei figli”.