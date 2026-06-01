Francesco Bechis sposa Giorgia Cardinaletti, voci di matrimonio tra i giornalisti di Messaggero e Tg1

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

La giornalista, volto del Tg1, Giorgia Cardinaletti e il fidanzato Francesco Bechis, collega de Il Messaggero presto sposi. Al momento il matrimonio tra i due giornalisti sarebbe un’indiscrezione, con i preparativi che sarebbero già in corso.

Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis matrimonio

Secondo le indiscrezioni riportate dal magazine Chi, Francesco Bechis avrebbe chiesto a Giorgia Cardinaletti di sposarlo.

La giornalista avrebbe accettato e secondo alcuni osservatori avrebbe già indossato un anello durante alcune apparizioni televisive, in particolare in alcuni edizioni del Tg1.

ANSA

Non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulla data delle nozze né sulla location scelta per la cerimonia.

Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis non hanno commentato pubblicamente le indiscrezioni relative al presunto matrimonio.

Chi è la giornalista Giorgia Cardinaletti

Nata a Fabriano nel 1986, Giorgia Cardinaletti è uno dei volti più conosciuti dell’informazione televisiva italiana.

Il suo percorso professionale è iniziato nel giornalismo sportivo, settore nel quale ha maturato le prime esperienze che le hanno consentito di costruire una solida carriera all’interno della Rai.

Nel corso degli anni ha assunto incarichi sempre più rilevanti fino ad arrivare alla conduzione dell’edizione delle 20 del Tg1, il principale telegiornale del servizio pubblico.

Un ruolo che l’ha resa una delle figure più riconoscibili dell’informazione italiana.

È stata anche una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2026.

Chi è Francesco Bechis

Francesco Bechis, 31 anni, è una firma del quotidiano Il Messaggero ed è specializzato in temi politici e di attualità.

È figlio del giornalista Franco Bechis, direttore del sito Open e volto noto del panorama giornalistico italiano.

La sua attività professionale si è sviluppata principalmente nell’ambito della cronaca politica e parlamentare, settore nel quale si è costruito una reputazione come analista e commentatore.

La relazione con Giorgia Cardinaletti era stata anticipata già nei primi mesi del 2025.

Durante l’anno di relazione, i due si sono tenuti lontani dall’attenzione mediatica, evitando la sovraesposizione.