Francesco Carone morto a Brindisi dopo la caduta dal balcone di casa, un pannello in plexiglas avrebbe ceduto

È morto in ospedale Francesco Carone, l’uomo precipitato dal balcone di casa per il cedimento di un pannello di plexiglas. Il 55enne era stato trasportato in codice rosso al Perrino di Brindisi in seguito alle ferite della caduta, dall’altezza di quattro metri.

L’incidente in provincia di Brindisi

Carone era ricoverato dalla tarda serata di domenica 13 luglio dopo la tragica fatalità che l’aveva fatto cadere dal balcone di casa. L’episodio è avvenuto intorno alle 21 in un’abitazione ad Oria, comune della provincia di Brindisi, all’interno di un complesso di stabili in via Latiano che affacciano su un cortile.

Secondo le ricostruzioni riportate da Ansa, il 55enne era seduto su una sedia poggiata a un pannello della ringhiera, quando la protezione di plexiglas avrebbe ceduto improvvisamente, facendo precipitare l’uomo nel vuoto.

Il comune di Oria, nel Brindisino, dove viveva il 54enne Francesco Carone, morto dopo essere precipitato dal balcone di casa

Il ricovero d’urgenza a Brindisi

Nell’impatto con il marciapiede, da un’altezza di circa quattro metri, Carone ha riportato gravissimi traumi, perdendo una grande quantità di sangue.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che dopo alcuni tentativi di rianimazione hanno trasferito d’urgenza in ambulanza l’uomo nel capoluogo di provincia.

Il 55enne ha trascorso la notte all’ospedale Perrino di Brindisi, ma non è sopravvissuto alle ferite mortali riportate.

Nell’abitazione della vittima sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana per gli accertamenti del caso e ricostruire la dinamica di quello che è ritenuto, secondo l’ipotesi più accreditata, un incidente domestico: dai primi rilievi risulta che la ringhiera sia integra e a cedere sia stato il pannello.

Il 13enne caduto dal balcone

L’accaduto riporta alla mente un recente episodio avvenuto solo qualche giorno prima a Grosseto, dove un 13enne è morto precipitando anche lui dal balcone, probabilmente in un attimo di distrazione.

Il corpo dell’adolescente era stato trovato da un cugino sull’asfalto sotto casa dei nonni: è deceduto dopo due giorni di coma all’ospedale Meyer di Firenze.