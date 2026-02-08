Francesco Cavestri, il pianista giramondo da Bologna a Dubai: “Ogni concerto è un atto di fiducia”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono artisti che salgono sul palco per eseguire, e altri che lo fanno per raccontare. Francesco Cavestri appartiene decisamente a una categoria intermedia, che cerca rigore, professionalità e sincerità. Classe 2003, bolognese, pianista e compositore, Francesco Cavestri è uno di quei talenti che crescono in silenzio, senza clamore, ma con una determinazione lucida e una voce già matura. Dopo gli studi classici, il richiamo del jazz, dell’improvvisazione, della contaminazione con l’hip hop e la musica elettronica lo ha portato a sviluppare uno stile personale e riconoscibile, dove ogni nota sembra cercare un punto d’incontro tra mondi diversi. Artista Steinway, con alle spalle due album e collaborazioni con musicisti come Fabrizio Bosso e Paolo Fresu, Francesco Cavestri ha fatto del concerto dal vivo un momento costruito su misura, dove la musica si intreccia con le parole, la tecnica con l’emozione. Il tour internazionale iniziato a Dubai, nella prestigiosa Steinway Hall, segna una nuova tappa nel suo percorso: non solo una consacrazione professionale, ma anche un confronto umano con un pubblico culturalmente distante, e per questo ancora più coinvolgente. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Francesco Cavestri si racconta con lucidità e profondità: parla del suo rapporto con il pianoforte, del valore del silenzio, della fatica e del desiderio che accompagnano ogni esibizione. Ma soprattutto rivendica la scelta di un’arte costruita con pazienza, umiltà e un’idea ben chiara: fare musica non è mai solo suonare. È costruire un legame. Con il pubblico. Con il tempo. E con se stessi.

Che valore simbolico ha avuto per lei iniziare il tour internazionale proprio dalla Steinway Hall di Dubai?

“Suonare uno Steinway, ed essere associato a questo marchio, rappresenta un traguardo importante per qualsiasi pianista. È un sogno che nasce da bambini: ho iniziato a suonare il pianoforte a quattro anni, e fin da allora desideravo raggiungere un livello tale da potermi esibire su uno Steinway ed essere legato ufficialmente a questo nome. Esibirmi alla Steinway Hall di Dubai è stato non solo un grande onore, ma anche un momento molto significativo. Anche perché Dubai, a una prima impressione, può sembrare distante dalla tradizione musicale europea. Noi viviamo immersi in una cultura musicale profondamente radicata, mentre lì si ha la percezione che arrivi meno. In realtà, a Dubai si sta sviluppando un fermento musicale interessante: esiste una tradizione mediorientale che si sta fondendo con nuove proposte, nuovi spazi, nuove energie. Sempre più realtà stanno investendo seriamente nella musica. Per questo suonare lì ha avuto un doppio valore: da una parte la sala legata a uno strumento iconico, dall’altra l’opportunità di condividere una musica che quel pubblico apprezza e ricerca, nel pieno rispetto delle proprie radici”.

Come ha reagito il pubblico locale?

“C’erano molti residenti, ma anche tanti spettatori internazionali: Dubai è un crocevia di culture. Tra il pubblico c’erano anche diversi italiani che mi hanno detto: “Questo concerto è stato una ventata d’ossigeno”. C’è un forte desiderio di ascoltare musica diversa, anche occidentale, purché rispettosa e aperta verso le culture locali. Durante il concerto ho voluto rendere omaggio anche alla musica araba, costruendo un’improvvisazione basata su scale che evocano le sonorità della tradizione orientale. È stato un momento di confronto autentico con il luogo e con il pubblico”.

Si dice che il pubblico cambi ogni sera. Nel suo caso, cambia anche da Paese a Paese?

“Moltissimo. In Italia, soprattutto a Milano, Roma o Bologna, ci si rivolge spesso a un pubblico con cui si condividono riferimenti culturali. Anche se sono città internazionali, c’è comunque una base comune che facilita la comunicazione immediata. All’estero non è così. In contesti molto diversi, può capitare che quello che proponi non venga compreso subito. Serve un altro approccio: bisogna accompagnare il pubblico, portarli dentro le scelte musicali. Per questo, in ogni concerto, in Italia o altrove, cerco sempre di accompagnare la musica con parole che spieghino il percorso della scaletta e del repertorio. Questo permette anche a chi proviene da culture differenti di entrare in sintonia con quanto sto esprimendo”.

E cosa ha raccontato al pubblico di Dubai?

“Racconto sempre come nascono i miei brani: da quali emozioni, esperienze o suoni sono partito. Spiego perché scelgo certi brani, e in quale punto del concerto li inserisco. Nei miei concerti alterno composizioni originali a reinterpretazioni di brani noti. Possono arrivare dal jazz, dall’hip hop, dalla musica elettronica o alternativa. A Dubai, ad esempio, dopo l’improvvisazione in stile arabo, ho suonato un brano dei Radiohead. Un contrasto voluto, per raccontare l’incontro tra mondi differenti. E condivido tutto con il pubblico, per creare un filo narrativo coerente che attraversi l’intero concerto”.

Lo storytelling come parte integrante dell’esibizione?

“Assolutamente sì. Voglio che il pubblico senta che ogni scelta è pensata per quella serata specifica. Non propongo programmi standard replicabili ovunque: ogni concerto è costruito su misura”.

Nel racconto a Dubai ha portato più il Francesco uomo o il Francesco professionista?

“Entrambi. L’aspetto professionale è parte di quello umano e viceversa. Ogni concerto contiene una componente emotiva legata alla mia relazione con la musica e le persone, ma anche una parte professionale imprescindibile. Questo è un lavoro meraviglioso, ma richiede disciplina e impegno. Le due dimensioni convivono e si rafforzano a vicenda”.

C’è stato un momento, lungo tutto il suo percorso, in cui, dopo un’esibizione, si è detto: “Bravo Francesco”?

“Sì, il 24 maggio 2025, durante un concerto piano solo per Piano City Milano. Era nello showroom milanese del lanificio Vitale Barberis Canonico, in via Solferino, nel cuore di Brera. Uno spazio affascinante, non nato per i concerti, ma aperto per l’occasione. Il luogo ha una storia straordinaria: è il lanificio più antico d’Europa e lavora ancora oggi per marchi come Hermès e Loro Piana. L’atmosfera era intima, la sala non era grande ma piena, con persone in attesa fuori. Le vetrate davano su un giardino interno, quasi surreale per Milano. Alla fine del concerto, ho sentito dentro di me una soddisfazione profonda: sapevo di aver suonato bene. Il giorno dopo ho suonato in un contesto più visibile, con molta copertura mediatica. Ma l’emozione provata in quello showroom è stata unica. A volte non è una questione di visibilità, ma di atmosfera umana, di energia: in quella sala immersa nel verde, ho sentito il senso profondo di ciò che faccio”.

È importante riconoscersi e darsi merito?

“Sì, ma anche quando non riesci a dirti ‘bravo’, il percorso ha comunque valore. Questo lavoro comporta una ricerca costante, fatta anche di compromessi. Ci sono giorni in cui si vorrebbe mollare tutto. Ma anche questo fa parte del percorso. Il sacrificio c’è sempre, e vale sempre la pena. Morricone diceva una frase che mi ha sempre colpito: che l’unica cosa che conta è la costanza. Non credeva nell’ispirazione improvvisa o nei colpi di genio. Per lui, esisteva solo il lavoro quotidiano”.

Dubai è frutto di anni di studio e collaborazioni. Qual è stato, secondo lei, il passaggio decisivo della sua carriera finora?

“Non è facile rispondere. Vivendo il proprio percorso dall’interno, è difficile isolare un singolo momento. Forse chi mi osserva da fuori saprebbe rispondere meglio. Detto questo, credo che i dischi siano stati svolte fondamentali. Il primo, Early Seventeen, e il secondo, Iki – Bellezza ispiratrice, sono stati passaggi chiave. Nel primo ho collaborato con Fabrizio Bosso, nel secondo con Paolo Fresu. Queste esperienze mi hanno fatto crescere molto, mi hanno avvicinato concretamente al jazz, e mi hanno aperto le porte di luoghi come il Blue Note di Milano. Da lì è nato il legame con Steinway: prima con Steinway Italia, poi con la sede internazionale, fino a diventare artista Steinway. Ma anche il primo concerto professionale al Bravo Caffè di Bologna, nel 2019, a 15 anni, ha un valore enorme. Ogni tappa ha avuto il suo peso. Capita di stare ore al pianoforte senza trovare nulla. Poi, all’improvviso, arriva qualcosa che resta per sempre. Ma non sarebbe mai arrivato senza tutta la ricerca precedente. Ogni minuto ha valore”.

Se considerasse il suo percorso come un viaggio, le valigie che porta oggi sono leggere o pesanti?

“Sono piene, ma leggere. Non nel senso di ‘averne abbastanza’, ma nel senso che sono cariche di esperienze preziose. Anche se la carriera è ancora all’inizio, il rapporto con la musica nasce da lontano. Porto con me tanto, ma non è un peso. Quando mi siedo al pianoforte, tutto il resto scompare. Anche se lo strumento pesa tonnellate, sulle dita non si sente.

A Dubai ha presentato anche brani inediti che anticipano il mio prossimo album, in uscita prima dell’estate. In che fase creativa si trova rispetto al passato?

“In una fase ‘convergente’: tutte le esperienze degli ultimi due anni stanno confluendo. Le emozioni diventano suono, le idee si fanno brani. Sto completando il nuovo disco, mettendo insieme ogni elemento. È una fase intensa e stimolante”.

Anche questo album sarà all’insegna della contaminazione?

“Ma con maggiore focalizzazione. Iki è stato fondamentale, ma ora ho più chiarezza su cosa voglio dire, e come. La contaminazione resta il cuore: l’incontro tra linguaggi diversi. Ma dentro una visione più definita”.

Colpisce sempre la lucidità con cui parla del Suo lavoro. Da dove nasce questa consapevolezza?

“Dalla curiosità. È la qualità che più ammiro: il desiderio di ascoltare, imparare, mettere tutto in discussione. Quando incontro un artista, mi colpisce chi mantiene viva la consapevolezza di non sapere tutto. Questo ti apre al mondo. Anche facendo jazz, puoi lasciarti ispirare da hip hop, punk, elettronica. Tutto può arricchire, purché si conservi una propria identità, senza chiudersi”.

Oltre alla curiosità, emerge anche un forte senso di responsabilità. Lo ha sentito crescere?

“Molto. Verso me stesso e verso chi mi sostiene. Ma è fondamentale che questa responsabilità non cambi l’approccio alla musica. Il rischio è che, trasformando la passione in lavoro, si perda la magia. Invece vanno tenute insieme entrambe le dimensioni: la parte professionale e quella umana, quella che ti ha spinto a cominciare. Il fuoco iniziale è ciò che rende la musica viva”.

La musica è anche una questione di tempo. E, quando non è alla ricerca, Francesco che cosa fa nel suo tempo?

“Cerca. Sempre. Come diceva Morricone: serve tempo indefinito, libero. Non sai mai quando troverai quella nota giusta”.

E il silenzio, in tutto ciò, che ruolo ha?

“Centrale. È più importante del suono. Il mio primo album ha un brano intitolato In the way of silence. Il silenzio è parte del linguaggio musicale, soprattutto nel jazz. Dare spazio al silenzio significa dare spazio al respiro, all’ascolto profondo. Senza silenzio, manca la profondità”.

Nel silenzio che precede l’entrata in scena, qual è il Suo ultimo pensiero?

“Cerco di svuotare la mente, concentrarmi solo sulla musica e sull’obiettivo principale: costruire un rapporto autentico con il pubblico”.

Ha mai temuto di non essere all’altezza?

“No, per fortuna. Non ho mai sofferto la paura da palcoscenico. Forse perché mi sono sempre detto: ‘Che senso ha?’. Una volta lì, non puoi tirarti indietro. In quel momento ci sei solo tu, il pianoforte e il pubblico. Il resto va lasciato fuori”.

Ultima domanda, da avvocato del diavolo: il pianoforte, come strumento d’amore, l’ha mai tradita?

“Sempre. È una battaglia continua, ma anche un amore profondo. La ricerca implica inevitabilmente la sconfitta. Si cerca per ore e non si trova nulla. O si trova qualcosa che sembra insignificante, ma che magari ha un grande valore. Gli artisti sono i primi giudici implacabili di se stessi. È un continuo oscillare tra gratificazione e delusione. Ma è una scuola: di umiltà, di passione, di sacrificio. E se si resta sinceri, anche nei momenti più critici, tutto diventa più vero. E più ricco”.