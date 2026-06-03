Francesco Cesareo, l’intervista all’attore: “I sogni non vanno chiusi in un cassetto, vanno lasciati aperti”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che non inseguono i sogni. Li mettono in pausa. Li lasciano sedere accanto a loro per anni, come si fa con una presenza silenziosa che non fa rumore ma che, in fondo, continua a occupare spazio. Continuano a vivere, a lavorare, a costruire famiglie, a rispettare gli orari, le responsabilità, gli impegni quotidiani. Sembrano aver scelto altro. E forse, per un periodo, lo credono davvero anche loro. Poi succede qualcosa. Non sempre è un grande evento. A volte è una coincidenza. Una porta che si apre nel momento in cui non la stavi cercando. Una telefonata. Un incontro. Una frase pronunciata da qualcuno. Una stanza in cui entri quasi per caso e da cui esci con la sensazione di aver ritrovato una parte di te che avevi dimenticato. Forse è proprio questo che rende certi percorsi più umani di altri: non la linearità, ma le deviazioni. Siamo abituati a immaginare l’artista come qualcuno che ha sempre saputo cosa sarebbe diventato. Una vocazione chiarissima, un cammino senza esitazioni, una strada tracciata fin dall’inizio. Eppure la vita, quasi mai, procede in quella maniera. Molto più spesso assomiglia a una serie di parentesi, a una successione di strade interrotte e ritorni inattesi. Ci sono desideri che non smettono mai davvero di aspettarci. Restano lì, immobili, pazienti. E continuano a guardarci da lontano mentre noi proviamo a convincerci di essere diventati altro. Francesco Cesareo sembra appartenere a quella categoria di persone che hanno attraversato molte vite senza sentirsi completamente dentro nessuna. Attore, autore, regista, padre, professionista. Ma soprattutto osservatore. Uno di quelli che sembrano avere la tendenza a guardare il mondo con una leggera distanza, quasi come se stessero sempre cercando qualcosa che agli altri sfugge. Un dettaglio. Una crepa. Un’emozione lasciata a metà. Nelle sue parole c’è una malinconia gentile, mai esibita. C’è la sensazione di qualcuno che ha imparato a convivere con una forma di disallineamento. Con l’impressione di essere, per certi aspetti, sempre un po’ altrove. Forse è proprio da lì che nasce l’arte. Da quella distanza sottile tra ciò che siamo e ciò che gli altri credono di vedere in noi. Da quella domanda che ci accompagna in silenzio per anni e che raramente abbiamo il coraggio di pronunciare ad alta voce: sto davvero vivendo la vita che mi appartiene?. Questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Francesco Cesareo non è soltanto un racconto sul cinema, sul teatro o sulla scrittura. È il viaggio dentro un uomo che, a un certo punto della sua vita, ha smesso di ignorare quella voce rimasta in attesa. Perché alcune passioni non spariscono. Aspettano. E prima o poi tornano a riprendersi il loro posto.

Francesco Cesareo, innanzitutto come sta?

“Direi bene. Con Sigarro Pictures siamo stati al Premio Enzo Cannavale con il film Fine Vita Mai. Abbiamo ricevuto il premio per la migliore sceneggiatura al Festival dei Quartieri Spagnoli di Napoli e a consegnarcelo è stato il figlio di Enzo Cannavale. È stata un’esperienza molto bella, anche perché erano presenti le mamme di Santo Romano e di Francesco Piermarmone, la cui storia è raccontata nel corto. È stato un momento molto toccante, che mi ha regalato un’emozione enorme”.

Non è il primo riconoscimento che riceve per il suo lavoro come sceneggiatore e regista: con il corto avete vinto anche il Festival Internazionale del Cinema di Salerno. Siamo, dunque, di fronte a un’ulteriore attestazione per un lavoro al quale ha dedicato tempo, energie e impegno. Che valore ha, per lei, un premio?

“Il riconoscimento di un lavoro rappresenta sempre uno stimolo a migliorarsi. Sicuramente aiuta a comprendere che si sta percorrendo una direzione valida e che ciò che si realizza può avere un impatto sulle persone. L’arte, a mio avviso, nasce inizialmente come una forma di egoismo, perché viene praticata soprattutto per se stessi. È un’esigenza istintiva, viscerale. Successivamente, però, questo egoismo si trasforma in uno strumento di condivisione, perché nella tua espressione artistica gli altri iniziano a ritrovarsi, a riconoscersi. Possono condividere il tuo punto di vista, le tue difficoltà, o entrare in contatto con le stesse emozioni. A quel punto diventa una dimensione collettiva, perché le persone iniziano a identificarsi in ciò che realizzi, pur nascendo da quella che considero la massima espressione dell’egoismo umano”.

Questo premio, però, arriva per la regia e la sceneggiatura, mentre il suo percorso nasce come attore. Se oggi dovesse definire Francesco Cesareo, come si descriverebbe?

“Ho avuto la fortuna di attraversare tutti e tre questi ruoli. Ho iniziato come attore, ho sempre scritto e successivamente ho avuto la possibilità di dirigere. Quando si svolge il lavoro di regista avendo alle spalle anche esperienze come attore e sceneggiatore, ci si porta dietro un bagaglio che, a mio avviso, rappresenta un valore aggiunto. In quel momento si sa esattamente come rapportarsi agli attori, perché si è vissuta in prima persona quella stessa esperienza e la si vive ancora oggi. Si sa anche come intervenire sulla sceneggiatura, se necessario modificarla, e soprattutto si possiede una visione chiara di ciò che si desidera rappresentare. Credo che molti registi dovrebbero avere un percorso di questo tipo alle spalle, perché può risultare importante nella costruzione di un’opera. Ci tengo però a precisare un aspetto: faccio parte di Sigarro e i nostri lavori nascono sempre da confronti molto intensi. Ognuno, attraverso la propria visione, offre un contributo al progetto. A volte può perfino arricchirlo ulteriormente e, proprio grazie a questa dimensione corale, riusciamo a trovare la direzione più adatta per raccontarlo”.

Lei parla di coralità. Tuttavia, chi ha iniziato il proprio percorso in maniera autonoma e indipendente potrebbe vivere il lavoro di gruppo come un passo indietro. Per lei ha rappresentato un vantaggio o un limite?

“Penso che gli artisti, in generale, siano molto gelosi delle proprie creazioni e di ciò che desiderano esprimere. Che lo si voglia ammettere oppure no, un attore, un regista o uno sceneggiatore sviluppa inevitabilmente un forte legame con le proprie opere. Successivamente ci si affida anche all’esperienza degli altri, e non utilizzo questo termine in senso negativo, per dare forma alla propria visione e a ciò che si è scritto o immaginato. Devo ammettere che, da questo punto di vista, ho lavorato molto su me stesso. Sono una persona accentratrice e ho sempre collaborato con persone chiamate a interpretare una visione già ben definita. Con i miei soci, però, il rapporto è diverso. Innanzitutto, i tempi cambiano, così come cambiano le esigenze dell’arte. Tutto evolve rapidamente e loro riescono magari a cogliere aspetti che, davanti a determinati cambiamenti, non riesco a individuare immediatamente. Allo stesso tempo posso trasmettere qualcosa legato al passato, a esperienze che non hanno vissuto direttamente, perché negli ultimi cinquant’anni la nostra esistenza ha attraversato trasformazioni enormi, sia sul piano tecnologico sia su quello dei costumi. Sotto questo aspetto ho fatto un passo indietro, lavorando sul mio carattere e sulla mia tendenza ad accentrare rispetto alla condivisione della mia visione. Ma, nello stesso tempo, ho compiuto anche un passo avanti. Ho compreso che, quando un progetto viene condiviso e il processo decisionale si apre agli altri, purché avvenga con umiltà e capacità di ascolto, alcune convinzioni personali possono essere messe in discussione. E in quei momenti si può scoprire che chi si ha davanti sta offrendo un contributo prezioso. L’apertura e la capacità di confronto, a mio avviso, diventano elementi fondamentali. Quando si lavora con colleghi che si considerano propri pari, accettarle diventa naturale”.

Ha superato anche un possibile divario generazionale? I suoi soci appartengono a una generazione diversa dalla sua e potrebbero avere punti di vista, ambizioni e prospettive differenti.

“Dico sempre che ciò che è destinato a una persona, prima o poi, la raggiunge. La cerca e la trova, indipendentemente dall’età. Ho sempre avvertito una sorta di disallineamento tra età anagrafica ed età interiore. Da ragazzo mi trovavo molto bene con persone più grandi di me. Oggi, invece, alla mia età, mi relaziono con grande naturalezza a ragazzi che hanno l’età dei miei soci. Sono convinto che il Peter Pan che porto dentro mi sia utile, perché rappresenta una fonte costante di energia vitale rispetto a ciò che devo creare. Anche con i miei due figli cerco di costruire un rapporto basato sulla complicità. Mi piacerebbe essere per loro il primo punto di riferimento, anche sul piano umano. Naturalmente esiste un limite che non va superato, altrimenti si rischia di perdere credibilità. Non posso fare tutto ciò che fanno loro. Ho responsabilità, un lavoro, una famiglia e una struttura di vita diversa. Tuttavia, riesco a stare con loro con assoluta spontaneità e a metterli a proprio agio. Non sono una persona che attribuisce particolare importanza all’età, agli anni che passano o alle differenze generazionali. Riesco a entrare nel loro mondo con naturalezza. Mi dicono spesso che con me non provano alcun disagio. Naturalmente esistono anche momenti di confronto e abbiamo avuto discussioni molto accese. La nostra forza, però, sta nella capacità di superarle sempre. Quando facciamo arte diventiamo un’unica entità, pur avendo caratteri e visioni molto differenti”.

Facciamo un passo indietro e proviamo a scoprire chi fosse quel Francesco ‘bambino’ di cui parla. Perché desiderava diventare attore? Lo ricorda? Quale impulso la spingeva verso quel percorso?

“Mi sono innamorato di questo mestiere in un momento storico molto particolare, nel periodo delle grandi compagnie teatrali napoletane. C’era il Sannazaro con Luisa Conte, c’era Enzo Cannavale, che richiamo anche adesso visto il premio che ho ricevuto; inoltre arrivavamo dall’eredità di Eduardo De Filippo e delle grandi compagnie teatrali. C’era anche Annibale Ruccello. Era una Napoli molto particolare. C’era un giovane Pino Daniele che iniziava a emergere, c’erano James Senese, Tony Esposito, Enzo Avitabile. Erano ragazzi che producevano musica straordinaria. Ho vissuto l’intera parabola ascendente della Smorfia. Quando Troisi faceva le sue prime apparizioni, ero presente. Tutto questo, per me, è diventato un patrimonio che entra direttamente nel DNA. Quando si ha la possibilità di osservare da vicino figure di questo livello e vivere la loro epoca, inevitabilmente qualcosa resta dentro. Oggi, senza voler togliere nulla ai pochi nomi di grande valore presenti, credo manchi una chiave di lettura con lo stesso spessore drammaturgico. Quello, però, fu anche un periodo di grandi trasformazioni politiche e sociali. Faccio un esempio: oggi guardiamo la serie Portobello e pensiamo a un prodotto appartenente a un’altra epoca, ma io Portobello, il programma di Enzo Tortora, lo guardavo davvero con la mia famiglia. Ero davanti alla televisione insieme a loro. Anche quella celebre frase finale, ‘Dove eravamo rimasti?’, l’ho vissuta in prima persona. Sono esperienze che oggi posso raccontare, ma non si tratta soltanto di ricordi: fanno parte di me. In quel periodo di grande fermento e apertura, decisi quasi di percorrere una strada alternativa e iniziai a lavorare per molti anni nella sezione recitativa dei musical della Valtur. La Valtur era una realtà molto strutturata, organizzata in maniera quasi piramidale. All’epoca c’erano Peppe Quintale, Beppe Fiorello, Fiorello. Tutti desideravano entrarvi, era quasi una sorta di accademia. Ho avuto la fortuna di farne parte e lì mi occupavo della componente teatrale e dei musical. È stata una palestra straordinaria e in quegli anni ho conosciuto moltissime persone. Tuttavia, il desiderio di diventare attore nasce soprattutto da un’altra motivazione: in realtà, non mi è mai piaciuta fino in fondo l’epoca in cui vivo. Sono una persona molto curiosa. Mi infastidisce l’idea della morte, non per paura, ma perché trovo frustrante pensare di non poter sapere cosa accadrà dopo. Questo continuo mutamento mi porta a pensare che scrivere, interpretare personaggi e vivere ruoli differenti rappresenti anche una forma di evasione dalla realtà. Forse perché non riesco a sentirmi completamente a mio agio dentro questa realtà. Desidero vivere quante più vite possibili. Credo che la vera motivazione nasca proprio da lì”.

Quindi non c’era una forma di sana ambizione a spingerla?

“Se ci si avvicina a questo mestiere esclusivamente attraverso l’ambizione, si rischia di diventare machiavellici. Si finisce per costruire atteggiamenti artificiosi. Si desidera essere in un luogo perché si sa che lì si incontrerà una determinata persona; si frequenta un ambiente perché potrebbe esserci un regista o un attore importante. Forse così si riesce anche ad arrivare a un obiettivo, ma si corre il rischio di diventare una meteora. Credo invece che serva una forma di individualismo sano. Personalmente sono anche molto fatalista. Penso davvero che esistano il posto giusto e il momento giusto. Se è l’arte a guidarti con autenticità, prima o poi tutto trova un equilibrio. Se invece si tenta di forzare ogni situazione e si pretende che ogni elemento segua una logica prestabilita, ci sarà sempre qualcosa che finirà per non funzionare. Questo è il mio modo di vedere le cose”.

Ripercorrendo il suo percorso, un aspetto mi ha colpito particolarmente: nel 1993 compare il nome di Raffaella Carrà. Mi sono chiesto quale esperienza ci fosse dietro quel passaggio.

“Vede, torniamo sempre al tema dell’allineamento. Ero correntista della Banca Intesa. La direttrice era molto amica della direttrice della BNL, che organizzava ogni anno il Telethon. In quel periodo facevo teatro ad Arzano e mi divertivo a portare in scena reinterpretazioni delle opere di Annibale Ruccello. Il primo anno la direttrice mi propose di partecipare al Telethon, spiegandomi che avrei avuto tre minuti a disposizione. Così portai un monologo di Ruccello. Oggi non ricordo neppure quale fosse. Quell’esperienza piacque molto e l’anno successivo venne realizzato anche un collegamento televisivo. Partecipai insieme ad altri artisti napoletani. Fu un’esperienza davvero molto bella. Il collegamento nasceva dal teatro. Mi limitai a fare semplicemente ciò che sapevo fare: recitare. Non feci altro”.

Quando si inizia a intraprendere questo percorso arrivano inevitabilmente dubbi e incertezze. Se li poneva anche lei? E quale interrogativo le incuteva maggiore timore?

“In parte sono stato un po’ codardo. Ci sono amici che hanno seguito un percorso simile al mio e, lo dico senza alcuna presunzione, magari avevano meno talento del mio, ma sono riusciti a ottenere risultati più importanti. Perché, a un certo punto, ogni attore si trova davanti a un bivio. Se non si proviene da una realtà già strutturata, anche se la mia famiglia mi ha sempre sostenuto e avrebbe continuato a farlo anche in caso di fallimento, arriva inevitabilmente il momento in cui bisogna scegliere. E davanti a quel bivio ho scelto la sicurezza. L’arte, però, è un demone che non si riesce a eliminare. Si può soltanto addormentare. Poi basta avvicinarsi nuovamente a quella gabbia e può tornare a prenderti, riportandoti con sé. Quando parlo di allineamento penso anche a questo. Ho attraversato un periodo di diversi anni di distacco. Poi, nel 2022, per il mio compleanno mi venne regalata una masterclass a Roma. A farlo furono Angelo Conforti, che oggi è uno dei miei soci, e Valerio Lepre, un mio amico attore. Pensarono a tutto: viaggio, albergo, ogni dettaglio. Era una masterclass con Ivan Silvestrini. Ed è stato proprio lì che tutto è ricominciato. In quell’occasione ho sostenuto alcuni provini. Successivamente ho partecipato a un’altra masterclass con Marita D’Elia. Lei vide il provino che avevo realizzato a Roma con Ivan Silvestrini e, dopo aver visionato il self tape, mi chiamò direttamente sul set per prendere parte a cinque puntate di Mare Fuori lo scorso anno. È stata un’esperienza molto bella. Proprio durante quella masterclass incontrai anche Francesco Piccirillo ed è da quel momento che iniziò a prendere forma l’idea di Sigarro. Ecco cosa intendo quando parlo di allineamento. Qualunque attività svolga, qualunque evento a cui partecipi, persino nell’ambito del mio lavoro nel settore patrimoniale, c’è sempre qualcosa che finisce per intrecciarsi con l’arte. Vado dalla commercialista e magari scopro che ha un abbonamento al Bellini, oppure che ha un cognato che scrive per Servillo. Vado dall’avvocato e magari emerge che ha sempre desiderato realizzare una serie o un film. Accade continuamente. È sorprendente come la quotidianità finisca sempre per essere attraversata dall’arte e dall’idea che il mio percorso, forse, debba condurmi altrove. Anche se è arrivata tardi. O forse, semplicemente, sta ancora arrivando”.

Ma non è mai troppo tardi, come direbbe qualcuno con una frase forse anche un po’ abusata. Però mi viene da pensare a un aspetto: chi vive l’arte in modo così intenso, chi sente dentro questo demone, questo fuoco, questa vocazione, come riesce a tenerla sopita? Lei l’ha messa da parte per molti anni: come ci è riuscito?

“In realtà non la si mette mai davvero da parte. L’artista resta sempre un sognatore. Anche vivendo immerso nella quotidianità continua ad alimentare il proprio sguardo sul mondo. Si continua a cogliere immagini e situazioni che magari agli altri sfuggono. Penso, per esempio, a un bambino che durante un matrimonio attraversa la sala e inizia a ballare mentre tutti sono impegnati in altro. Oppure a un cane che appoggia il muso sulla gamba del suo anziano padrone, quasi percependo che qualcosa stia cambiando. Sono frammenti che possono presentarsi davanti a te in un parco o nella vita di tutti i giorni. A volte osservavo i miei figli senza che se ne accorgessero. Anche questo significa alimentare il proprio modo di guardare la vita per poi trasformarlo in arte. E non c’è bisogno di raccontarlo agli altri. Quando nasce il bisogno di mostrarlo continuamente agli altri, forse si sta cercando qualcosa di diverso. Magari si cerca la notorietà. Per questo credo che esistano persone mosse dalla fama e altre che invece si muovono esclusivamente per l’arte, per una necessità interiore. Naturalmente esiste anche la gratificazione personale e, per me, la scelta è stata molto difficile. Però sapevo che non avrei resistito per sempre. Lo sapevo con assoluta consapevolezza”.

Nel frattempo, è diventato padre. Oggi ha una famiglia, una moglie e due figli. Come hanno vissuto il fatto di vedere il loro marito e il loro padre riavvicinarsi a un mondo che per tanto tempo era rimasto distante?

“Riesco abbastanza bene a mantenere un equilibrio tra i diversi aspetti della mia vita, quindi questo non mi spaventa. Anche il lavoro che svolgo mi consente di lasciare molto spazio all’arte. Per esempio, sono una persona che crea soprattutto di sera. Ho bisogno di aver vissuto esperienze durante la giornata. C’è poi un elemento molto particolare nel mio modo di scrivere: anche quando realizzo qualcosa di comico, avverto sempre la necessità di una vena malinconica. Ho bisogno di sentire una certa malinconia, uno stato d’animo particolare. I miei figli hanno accolto tutto questo in maniera straordinaria. Li ho educati al cinema e al teatro praticamente da quando avevano due anni. Mio figlio Mario va al cinema ogni settimana, così come Alessio. Sono cinefili in un modo che faccio fatica persino a descrivere. Hanno anche uno sguardo molto critico. Amano ciò che faccio. Alessio è un bambino molto profondo, mentre Mario è molto intuitivo. Mia moglie, inoltre, ha sempre conosciuto questa parte di me. Quando ci siamo incontrati ero già immerso in questo mondo. Successivamente il mio percorso ha preso un’altra direzione, ma ha sempre saputo che questa passione continuava ad accompagnarmi. Quando ha visto che stavamo entrando in una fase più strutturata e professionale, tutto è avvenuto in modo naturale. Senza compromettere gli equilibri familiari e gli impegni che inevitabilmente ci sono e ci saranno, è comprensibile che, a questa età e con una famiglia, vedere che l’arte possa portare anche risultati economici soddisfacenti renda il tutto più semplice da accettare per chi ti sta accanto”.

Bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella che danza. Se la stella che danza è l’artista, quale caos custodiva Francesco Cesareo?

“Credo che il mio caos sia sempre stato il desiderio di riscatto. Dimostrare a me stesso e agli altri che i sogni possiedono una forma concreta, una consistenza reale. Che quel cassetto non debba essere chiuso. Anzi, credo che l’espressione sogni nel cassetto sia in parte sbagliata. Quel cassetto dovrebbe restare aperto, o almeno socchiuso. Il mio caos era proprio questo. Non nasceva dall’esterno. Era qualcosa che portavo dentro. Era il desiderio di dimostrare che ciò che può apparire impossibile, effimero o superfluo può invece avere fondamenta profonde sulle quali costruire un’intera esistenza. Esiste poi un altro tipo di caos: quello dello spettacolo. L’industria dello spettacolo è caotica, faticosa, burocratica. È fatta di sale d’attesa, colloqui e riunioni interminabili. È molto meno patinata di quanto la gente immagini osservando la televisione, le luci o ciò che appare sullo schermo. Dietro ci sono ore e ore di lavoro. Per questo, tornando a Nietzsche, penso che il caos dello spettacolo coincida con tutto ciò che precede il risultato finale che poi arriva sotto i riflettori. Sul piano personale, invece, il caos era rappresentato da tutto ciò che avevo dentro e che cercavo di mettere ordine, per dimostrare che un ragazzo di provincia può riscattare se stesso e gli altri attraverso la concretezza dei propri sogni”.

Era un desiderio di riscatto personale oppure coinvolgeva anche una dimensione familiare e sociale?

“Innanzitutto, era un desiderio personale. Poi, naturalmente, esiste anche il desiderio di rendere felici le persone che si amano: i propri genitori, la famiglia, gli amici. Per esempio, ancora oggi ho accanto gli amici storici e il rapporto con loro non è mai cambiato. Sono aumentate, semmai, le conoscenze. Dopo aver partecipato alla quinta stagione di Mare Fuori mi hanno contattato persone che pensavo fossero sparite da tempo. Ma non ho mai attribuito troppo valore a quelle telefonate o a quei messaggi. Continuo a dare importanza agli amici di sempre, a quelli che svolgono altri lavori, a quelli che ho sempre percepito vicini. E saranno sempre loro i miei amici. Sempre”.

Dal punto di vista attoriale, oltre all’esperienza con Sigarro, continua a cercare nuove opportunità dopo Mare Fuori?

“Certamente. Sono iscritto a un’agenzia, la CDA, e ogni anno ricevo decine di provini. Li preparo, li studio e mi faccio aiutare. Con i ragazzi di Sigarro ci confrontiamo spesso anche sugli aspetti stilistici e sull’impostazione interpretativa. Continuo a cercare nuove occasioni. Però vivo tutto con molta naturalezza. Mi affido agli eventi. È un po’ come stare nella corrente di un fiume: mi lascio trasportare. Se arriva un’opportunità bene, altrimenti va bene comunque. Non vivo con l’ansia di dover ottenere qualcosa a tutti i costi. Non ho quell’atteggiamento spasmodico”.

Forse riesce a viverla con questa serenità perché ha la sicurezza di un altro lavoro alle spalle?

“Sì, può essere un elemento che influisce. Perché quando non si ha altro, quel provino può trasformarsi in una sorta di ossessione. Però ho sperimentato anche un’altra realtà: a volte le occasioni arrivano davvero. Ero a casa, ormai distante da questo mondo, senza pensarci più, eppure alcune opportunità sono arrivate lo stesso. Questo mi porta a credere che esistano dinamiche che si muovono indipendentemente dalla nostra volontà. Sicuramente avere una stabilità aiuta. Se un provino non va bene ci resto male, naturalmente, ma so anche di avere una serenità economica. Credo però che oggi, con la maturità e l’età che ho raggiunto, avrei affrontato tutto nello stesso modo anche se questo fosse stato il mio unico lavoro”.

Recitazione, scrittura e regia vengono spesso descritte come esperienze terapeutiche o catartiche. Che cosa le hanno insegnato su se stesso?

“Credo che il vero attore viva un processo alchemico straordinario. Ricordo che molti anni fa partecipai a un seminario al Bellini con Turi Ferro. All’epoca si chiamavano ancora seminari, mentre oggi li definiamo masterclass o workshop. Eppure, quella parola, seminario, aveva una sua bellezza particolare. Con me c’erano Pietro Pignatelli, Alfredo Pezzella, Procopio, Michele Danubio. Eravamo più o meno tutti della stessa età. A un certo punto, alla fine dell’incontro, Turi Ferro pronunciò una frase che mi è rimasta dentro per tutta la vita. Disse che avrebbe dovuto lasciarci perché, di lì a mezz’ora, sarebbe dovuto diventare Freud. E quella frase mi ha accompagnato da sempre. Non disse che sarebbe andato in scena. Disse che sarebbe diventato Freud. Mi colpì profondamente, al punto da influenzare il mio modo di intendere questo mestiere. Perché un personaggio bisogna portarselo addosso. Anzi, non sotto la pelle: sopra la pelle. Bisogna diventare quel personaggio. Occorre chiedersi come pensa, come reagirebbe, quanta parte di te viva in lui. Bisogna comprendere perché una determinata corda emotiva non riesca a vibrare e capire dove andare a cercarla. Quanto in profondità sia necessario immergersi dentro se stessi. Quali ferite recuperare. A quale dolore aggrapparsi. Oppure quale ricordo felice riportare alla luce. È da tutto questo che, alla fine, emerge il personaggio. E quel personaggio non ti abbandona più. I personaggi hanno quasi qualcosa di tentacolare. Te li ritrovi ovunque: alle caviglie, ai polsi, addosso. Ognuno lascia una traccia dentro di te: una battuta, una prospettiva diversa, un modo di pensare, una particolare sfumatura emotiva. Ed è anche per questo che, con il tempo, ci si apre a tutto ciò che si incontra. Anche la scrittura attraversa un processo molto simile. Un’intuizione iniziale diventa una sinossi, poi un soggetto, successivamente un trattamento, un trattamento dialogato e infine arrivano i dialoghi. È un’evoluzione continua. Bisogna immaginare il carattere di ogni personaggio, il modo in cui reagirebbe in una determinata situazione, ciò che direbbe oppure sceglierebbe di non dire. Ed è un processo affascinante. Ho scritto anche La Passeggiata, un cortometraggio con Giacomo Rizzo e Angelo Conforti che ha ottenuto numerosi riconoscimenti. Pur essendo lo sceneggiatore, sul set ero presente quasi come se ne stessi curando anche la regia. Perché quando uno sceneggiatore e un regista riescono a parlare la stessa lingua accade qualcosa di straordinario: diventa possibile tradurre con precisione ciò che si voleva esprimere attraverso quelle parole. E quando ci si accorge che ogni elemento trova il proprio posto, che tutto si armonizza, si prova una sensazione bellissima. Perché si vede prendere forma qualcosa che, fino a poco prima, esisteva soltanto nella propria mente. Ed è una sensazione davvero unica”.

Le sue storie nascono da un impulso interiore, da un tema che sente profondamente e che poi sviluppa, oppure avviene il contrario, partono dall’osservazione di qualcosa che la colpisce nella realtà?

“Di solito, nel mio modo di scrivere, tendo ad avere un approccio un po’ distopico. Cerco di costruire storie che si spingano quasi fino al limite del fantasy, mantenendo però una coerenza con la realtà, qualcosa che potrebbe realmente accadere. Mi piace restare proprio su quel confine. Mi piace muovermi in quella zona di equilibrio. Parto quasi sempre da un elemento reale. Per esempio, in Fine Vita Mai non mi sono ispirato direttamente alla storia di Francesco Pio o a quella di Santo Romano. Sono partito piuttosto da una realtà concreta già esistente e da lì ho preso una direzione diversa, avvicinandomi a una dimensione più distopica, quasi vicina al fantasy. Mi fermo però sempre un passo prima. Perché ciò che racconto non appartiene all’impossibile. Anzi, spesso si tratta di qualcosa che potrebbe già esistere o diventare reale. Faccio sempre un passo indietro rispetto al fantasy puro. Mi interessa restare in quella zona in cui lo spettatore possa pensare che ciò che sta vedendo sembri assurdo, ma che, in fondo, potrebbe davvero accadere. È esattamente quel punto a interessarmi”.

Oggi che significato ha il successo per Francesco Cesareo?

“Molti associano il successo alla visibilità e, in parte, è anche comprensibile. Tuttavia, una visibilità eccessiva può modificare il modo di osservare la realtà e di raccontarla. Può perfino cambiare una persona in peggio. Questo non significa che desideri restare nell’ombra, tutt’altro. Mi piacerebbe raggiungere un grande successo. E sotto questo aspetto devo molto ai ragazzi di Sigarro, perché sono un fiume in piena: mi trasmettono energia, mi spingono continuamente in avanti e io seguo loro così come loro seguono me. Quindi sì, mi auguro di raggiungere il successo. Lo dico con la massima sincerità”.

Che cosa vorrebbe aver realizzato tra dieci anni?

“Vorrei innanzitutto aver costruito, insieme a Sigarro, una realtà tutta nostra. Mi piacerebbe che esistesse qualcosa realizzato esattamente come lo immaginiamo: uno spazio con una nostra identità precisa, con ambienti dedicati al lavoro, ai progetti teatrali che stiamo sviluppando e a quelli che abbiamo già portato in scena. Penso a Zoo Trincea, che ha ottenuto ottimi risultati, con la regia di Francesco Piccirillo e la scrittura di Alessandro Orrei. Penso a Fine Vita Mai, che presto diventerà anche un’opera teatrale. Tra dieci anni mi piacerebbe aver ricevuto riconoscimenti importanti. Mi piacerebbe ottenere un Nastro d’Argento. Dalla mia bocca, invece, non uscirà mai la parola ‘Oscar’. E le spiego anche il motivo. Quella rappresenta la parola magica alla quale tutti gli attori aspirano e, nel momento in cui la si pronuncia, il sogno rischia quasi di assumere un carattere troppo ambizioso. Poi nella vita può accadere di tutto. Può succedere qualsiasi evento. Potrebbe persino capitare che, uscendo da qui e attraversando una strada, passi un pullman e questa sia stata l’ultima conversazione della mia vita. Quindi tutto può accadere. Però sì, un riconoscimento importante come quello che le ho citato mi piacerebbe davvero riceverlo”.

Quale pensa possa essere l’ostacolo principale tra oggi e quei traguardi?

“L’ostacolo più grande, tra il dire e il fare, potrebbe essere semplicemente che la vita decida di fermarti bruscamente. E allora sei costretto a fermarti. Ciò che mi spaventa davvero è la possibilità di un limite fisico che impedisca di continuare a fare ciò che amo. Perché finché avrò forza nelle braccia e fiato nei polmoni, credo che tra dieci anni, o magari anche tra cinque, mi farà un’altra intervista e avremo conquistato qualche premio importante”.

Son sincero: ho quasi l’impressione che a ogni risosta tenda a nascondersi riportando tutto sul lato professionale.

“Sì, probabilmente questa può essere una deformazione. Per esempio, quando le viene chiesto quale vuoto interiore abbia colmato la recitazione o quale scoperta abbia fatto su se stesso, tende sempre a riportare il discorso a una dimensione più teorica del mestiere. Più che altro ho avuto la sensazione che in quel momento stesse proteggendo una parte più vulnerabile di sé. In realtà, ho sempre avuto la sensazione di essere diverso dagli altri. Provavo spesso l’impressione di non trovarmi nel posto giusto. Ho sempre avuto questa creatività, questo modo particolare di essere. Disegno molto bene pur non avendo mai studiato disegno. Sono sempre andato bene a scuola senza essere uno studente modello o particolarmente metodico. Questa mia natura eclettica mi accompagna ancora oggi. Ancora adesso realizzo scenografie senza aver mai studiato scenografia. Mia madre aveva intuito immediatamente questa forza che sentiva dentro di me. Mi ha trasmesso una fiducia enorme in ciò che facevo. È sempre stata la mia prima sostenitrice. Lo è sempre stata. Anche se oggi, dal 2017, ha scelto di non uscire più di casa. E quel dolore che porto dentro, molto spesso, è diventato una sorta di musa ispiratrice tormentata di ciò che scrivo. Molti dei miei lavori sono rivolti a lei. C’era questo bambino che a volte si sentiva inadeguato, pur essendo sempre stato accettato, quasi come se appartenesse a un altro mondo. Era un bambino che riusciva bene in molte attività, ma poi si confrontava con se stesso e si domandava se gli altri lo vedessero davvero per ciò che era, se corrispondesse realmente all’immagine che avevano di lui, se sarebbe riuscito a diventare ciò che gli altri immaginavano potesse essere. Ed è probabilmente lì che riconosco il mio caos. Nello squilibrio che percepivo tra ciò che gli altri vedevano in me e ciò che io sentivo di essere. Perché gli altri mi attribuivano qualità che probabilmente erano reali, ma non mi sentivo mai davvero all’altezza. Anche quando lo ero. E questa sensazione, in parte, continua ad accompagnarmi ancora oggi”.

Forse è proprio la distanza tra ciò che siamo e ciò che gli altri vedono in noi a generare il conflitto.

“Sì. E poi si impara anche un’altra lezione. Si impara a mettere a tacere le voci esterne. A non lasciarsi condizionare da ciò che gli altri possono dire. Ho imparato anche a condividere soltanto i risultati raggiunti, non le aspettative. Non ciò che devo fare. Non le ipotesi. Non i progetti ancora incerti. Perché è bellissimo poter raccontare di aver realizzato qualcosa e di averla portata fino in fondo. Non dire: farò, forse farò. Credo che quello sia un errore. Penso anche che molto spesso finiamo per soffocare i nostri pensieri. Il passato lo abbiamo già vissuto. Il futuro genera ansia. Per questo ho sempre pensato che il valore più grande sia il presente. Il qui. L’adesso. Questa conversazione tra me e lei, per esempio. Spesso attribuiamo un peso enorme a un appuntamento che deve ancora arrivare e ci avviciniamo con ansia, per poi scoprire che siamo stati benissimo. Altre volte, invece, sottovalutiamo una situazione e poi si rivela più complessa del previsto. Alla fine, credo che la serenità, che forse è ciò che più si avvicina alla felicità, inizi dalla capacità di spegnere il rumore delle opinioni altrui. Poi le persone iniziano davvero a entrare in sintonia con te quando scoprono che sei molto più di ciò che immaginavano. E allora si prosegue nel cammino, per il tempo che resta, facendo ciò che si desidera fare, compatibilmente con le proprie responsabilità, senza danneggiare nessuno e senza compromettere la vita degli altri. Se si riesce a fare questo, forse si può dire di avercela fatta”.