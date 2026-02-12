Francesco Colella, l'intervista all'attore al cinema col film ‘La Gioia’: “L’arte di restare umano”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che, quando parlano, sembrano metterti davanti a uno specchio. Non uno di quelli che restituisce l’immagine già nota, rassicurante, ma uno più profondo, che costringe a guardare sotto la superficie. Francesco Colella è così. Ti ascolta mentre lo intervisti, ma è come se ascoltasse anche se stesso. Non ha paura del silenzio, lo lascia accadere. E quando risponde, non cerca l’effetto. Cerca il senso. Anche se, a volte, fa male. La sua voce è ferma, ma non rigida. Dentro ci sono le tracce di una terra dura e piena di contrasti, la Calabria, ma anche l’eco delle tante vite che ha attraversato come attore. In La Gioia, film inquieto di Nicolangelo Gelormini al cinema dal 12 febbraio, Francesco Colella interpreta Cosimo, un uomo cinico, amorale, incapace di provare empatia. Un essere umano che sembra aver perso l’accesso alla propria umanità. E lui, Francesco Colella, lo interpreta con una lucidità spietata, quasi chirurgica, senza cedere alla tentazione di salvarlo. Ma fuori dal set, la distanza è totale. Perché Francesco Colella non recita per mostrarsi, ma per cercare. Per stare in contatto con qualcosa di vivo, di fragile, di vero. “La mia paura più grande? Non sentire più” dice alla fine di questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie. E non è una frase fatta. È un principio, una linea di confine, un modo di abitare il mondo e il mestiere. Parla della scena come di una scuola di sopravvivenza, della replica come di un rito, della recitazione come di un atto artigianale e spirituale allo stesso tempo. Ma soprattutto parla da uomo. Uno che ha perso entrambi i genitori a pochi mesi di distanza, che ha fatto i conti con la malattia, con il senso di fallimento, con gli anni in cui nessuno lo chiamava. E che ha scelto di non indurirsi. Non si dà arie da “attore impegnato”. Non difende un’identità artistica, ma coltiva una fragilità piena di dignità. Per lui l’ambizione non è mai bastata, anzi: spesso l’ha vista come una forma di schiavitù. La vera forza, sembra dire, sta altrove. Nella capacità di stare. Di rimanere in ascolto, anche quando fa male. Di sentire il suono delle storie degli altri senza coprirlo col proprio. Questa intervista a Francesco Colella è un percorso che non assomiglia a una promozione, ma a una confessione. Si parla di teatro e cinema, certo, ma anche di padri, di figli, di spiritualità, di quel misterioso mestiere che è restare vivi dentro. E se c’è una cosa che Francesco Colella ci ricorda con parole semplici ma mai banali è che diventare bravi non basta. Bisogna restare umani. E per farlo, ogni giorno, serve coraggio. Ma anche silenzio. Ascolto. Memoria. E il desiderio ostinato, mai scontato, di non perdere il contatto. Né con se stessi, né con gli altri.

In La Gioia, interpreta una parte importante, ancora una volta molto intensa. C’è chi potrebbe non sapere se definirla comica o tragica. Come descriverebbe il suo personaggio, Cosimo?

“Credo che Cosimo non abbia nulla di tragico. La tragedia riguarda gli eroi o chi affronta situazioni eccezionali, pagando le conseguenze di grandi avversità. Cosimo è un uomo meschino, privo di quella statura e della sensibilità necessaria per attraversare qualcosa di tragico. Se avesse anche solo un aspetto patetico, potremmo dire che possiede un minimo di ricettività. Ma non credo sia nemmeno in grado di provare qualcosa. È completamente privo di risonanza emotiva”.

Eppure, è un ruolo molto potente. Come si è preparato?

“Sono molto felice, e anche orgoglioso, di aver partecipato a questo film. È un’opera d’autore nel senso più pieno del termine. Un’espressione che può sembrare superata, ma che oggi, paradossalmente, è più attuale che mai, quasi sovversiva. Detto questo, il mio personaggio richiede poche parole, ma quelle poche le merita. A volte lo paragono a quelle rane da laboratorio: cadaveri sui quali vengono applicati elettrodi e che, all’improvviso, sembrano tornare in vita. Cosimo si rianima solo sotto due spinte: il sesso e il denaro. Sono gli unici stimoli che gli danno un’apparenza di vitalità. Per il resto, è un uomo spento. E no, non ho cercato di umanizzarlo. Non era nelle mie intenzioni”.

Ma è comunque ispirato a un episodio di cronaca reale, il delitto Rosboch. È difficile non pensare che si tratti, in fondo, di un essere umano.

“Certo, ma attenzione: se si fosse voluto raccontare un fatto di cronaca in modo fedele, si sarebbe fatto un documentario. Questo è un film, ispirato a un evento reale, ma sviluppato con grande libertà. Il mio personaggio, peraltro, fa un mestiere completamente diverso rispetto alla persona che potrebbe averlo ispirato (Roberto Obert, ndr). Questo ha dato spazio creativo agli sceneggiatori, al regista, e poi anche a me. Ovviamente è un uomo in carne e ossa, come tutti. Ma sono convinto che esistano persone che hanno svuotato se stesse della propria umanità, diventandone quasi la negazione. Cosimo è uno di loro. A volte prova, in modo grottesco, a sembrare simpatico o empatico, ma non ci riesce. Negli altri vede solo strumenti: per fare un affare, per eccitarsi. È un manipolatore”.

Ha usato due parole chiave: sesso e soldi. Ma non c’è una terza parola con la S: sensibilità. Lei, da persona molto sensibile, come riesce a mantenere la distanza da un personaggio simile?

“La distanza si mantiene proprio cercando di proteggere la propria sensibilità. Evitando il contagio, in un certo senso. Penso che la vera sensibilità consista anche nel difendersi. E, se posso permettermi, diffido di chi si definisce ‘sensibile’ con troppa facilità. Qui parliamo di sensibilità artistica. Per me significa anche avere il coraggio di proporre qualcosa che respinga lo spettatore, che lo metta a disagio. Non per provocare, ma per impedirgli un’identificazione immediata. In questo modo, forse, riesco a preservare qualcosa. È la mia forma di sensibilità. Diversa, ad esempio, da quella di Valeria (Golino, ndr) e degli altri attori che hanno lavorato su questo set”.

In che senso?

“Valeria nel film interpreta Gioia, un personaggio che suscita tenerezza, malinconia. Si vorrebbe proteggerla, dirle: ‘Per favore, renditi conto di cosa ti sta succedendo’. È una donna che sembra oscillare tra un’infanzia perenne e una vecchiaia anticipata. Nel suo sguardo si intravede una tragedia personale, ma il desiderio di essere amata è talmente forte che quasi la ignora. Questo è ciò che ho percepito anche da spettatore. E poi c’è Saul Nanni, che ha interpretato Alessio, un personaggio vitale ma pieno di fratture visibili. È riuscito a portarle in superficie. È un ruolo che genera disagio, paura, indignazione. Ma proprio nel mostrare le crepe, diventa affascinante e sfuggente. E infine Jasmine Trinca. Ha creato una figura interpretativa che ho trovato splendida: una madre alienata, così disperata da apparire quasi eterea nei gesti e nello sguardo. C’è un’essenza materna, ma anche una certa durezza nel modo in cui sfrutta il figlio. Eppure, la si percepisce intrappolata, come in una prigione invisibile, che la fa fluttuare nel film con una leggerezza davvero toccante. Non lo dico per slancio di generosità nei loro confronti: è ciò che ho visto da spettatore in primis”.

E invece Cosimo?

“Cosimo è l’opposto. È una macchina. Un uomo che, non avendo alcuna risonanza interiore, finisce per simulare i sentimenti senza provarli. E nemmeno gli interessa. Il compito che mi ero dato era proprio questo: incarnare quell’assenza”.

Mi ha colpito molto come ha spostato l’attenzione dal suo personaggio a quelli degli altri: Valeria, Jasmine, Saul… Questo sposta anche il baricentro del film?

“Sì, questo film si regge proprio su quel gruppo di attori, e soprattutto sulla visione personale di Nicolangelo, che oggi è merce rara. Viviamo in un’epoca in cui le pressioni esterne sono fortissime: richieste narrative, estetiche, di formato, canoni… Il cinema e le serie sono diventati un’industria affamata di contenuti. E trovare, in mezzo a tutto questo, il tempo, il respiro e la libertà per raccontare qualcosa in modo autentico, per me è un gesto di coraggio. E Nicolangelo, con La Gioia, questo gesto lo ha compiuto”.

Nella sua risposta emergono due spinte opposte: da un lato i canoni, dall’altro un atto di coraggio interiore. Quanto le è costato uscire dai ruoli nei quali si tende a incasellarla?

“Continuo a farlo. Non si esce una volta per tutte. Il conformismo è sempre in agguato. E, quando parlo di conformismo, intendo anche quello che si manifesta nelle relazioni professionali, o nel modo stesso di recitare. Quello che cerco, ogni volta, è una voce personale. Non è detto che ci riesca sempre, ma l’intento c’è. Penso che questo sforzo dipenda anche da come si è vissuta la propria vita. Nel mio caso, nasce da molte esperienze, anche da una serie di appuntamenti mancati. In certi momenti, per solitudine o per essermi sentito dimenticato, ho dovuto cercare la mia voce, la mia musica. Anche se inizialmente era grezza, era comunque mia. Con il tempo, quella voce è diventata non solo un modo per stare al mondo, ma anche per essere attore. Credo succeda a molti: è attraverso le difficoltà, le scomodità, le avversità che si trova la propria strada. All’inizio è solo una questione di sopravvivenza. Poi, piano piano, diventa vita”.

Ci vuole più coraggio nell’interpretare Cosimo o l’avvocato Amedeo Orlando in Primadonna?

“Non saprei se sia davvero una questione di coraggio. Parlerei piuttosto di distanza o di vicinanza. Alcuni personaggi restano con lei anche dopo le riprese. Altri no. Per esempio, l’avvocato che ho interpretato in Primadonna era una figura che sentivo vicina. In certi aspetti, persino migliore di me. E allora perché non lasciarsi educare sentimentalmente da un personaggio così? Perché non imparare qualcosa da lui? Con Cosimo è tutto diverso. Lì c’è soprattutto fatica. La fatica di mantenere una distanza, di non lasciarsi contaminare. Ma si fa, consapevolmente”.

A volte però il pubblico confonde attore e personaggio…

“Succede. Qualcuno, dopo aver visto un film, mi ha detto: ‘Mi faceva così ribrezzo il suo personaggio, che sono sollevato nell’averla conosciuta: ora so che è una persona seria’. E penso: certo, ma faccio l’attore. Spiegarlo non è sempre facile. Forse è anche un buon segno: significa che la forza di suggestione del lavoro ha funzionato. Ma sì, se davvero la gente credesse che siamo come i nostri personaggi, non potremmo frequentare più nessuno. Io per primo sarei da evitare. (ride, ndr)”.

Per fortuna, ci sono anche personaggi che si allontanano dal mefistofelico…

“Sì, fortunatamente. In Primadonna, ad esempio. Ma anche in Suspicious Mind, a cui tengo molto. E poi Il Dio dell’amore, in uscita il 26 marzo. Lo ha diretto Francesco Lagi, il regista con cui ho fondato anche la mia compagnia teatrale. Questo film è qualcosa che sento profondamente vicino. Non solo perché conosco la poetica di Francesco e condivido con lui un certo linguaggio, ma anche perché ha scritto e diretto un’opera in cui ha voluto coinvolgermi, insieme a Vanessa Scalera, Vinicio Marchioni, Isabella Aragonese, Chiara Ferrara, Enrico Borello… un cast davvero bello. Sono storie d’amore che si intrecciano in modo fluido. C’è il mio personaggio, Ovidio, un poeta che si muove tra queste vicende contemporanee. Osserva con lo sguardo di un bambino. Mi riporta alla sensazione che avevo da piccolo, quando vedevo un film che mi commuoveva e volevo mostrarlo ai miei genitori. Non per rivedere il film, ma per osservarli: per vedere se ridevano o piangevano nei momenti in cui l’avevo fatto io. Ecco, è l’effetto che mi fa il film di Lagi”.

Scomodità e avversità: quante gliene ha date questo mestiere?

“Moltissime. Anche perché questo lavoro è sempre stato intrecciato con la mia vita. Faccio fatica a comprendere chi dice: ‘Io separo il lavoro dalla vita privata’. Non so cosa significhi. Recitare è uno strumento di conoscenza: per leggere il mondo, ma anche per mettersi alla prova. E questa conoscenza passa non solo dai personaggi, ma anche dalle esperienze concrete: la fatica, i viaggi, le tournée, gli spettacoli che non riescono ma che vanno comunque portati avanti. Per esempio, oggi la replica teatrale è quasi sottovalutata. Eppure, credo che sia lì che si impara il mestiere. È lì che si nasconde il mistero: non nella retorica sulla ‘magia del palcoscenico’, ma nel lavoro quotidiano, artigianale. Rifare lo spettacolo ogni sera, in piazze diverse, con piccole varianti che, col tempo, ti cambiano dentro. Anche quando nella vita privata accade qualcosa come una malattia in famiglia o un lutto, si deve comunque andare in scena. E quelle risonanze entrano nello spettacolo. La scena ti forma, ti educa. È conoscenza”.

Oggi invece c’è la tendenza a parlare solo di “eventi”…

“Sì, c’è questa tendenza, che trovo volgare, a chiamare tutto ‘evento’. È un approccio consumistico all’arte e alla cultura. Significa ridurre tutto a qualcosa che si consuma in uno o due giorni. Anche le compagnie si ritrovano a preparare per mesi uno spettacolo per tre o quattro repliche, e lo si definisce ‘evento’. Ma l’arte dovrebbe accompagnarci ogni giorno, non essere un’eccezione. Così i risultati diventano effimeri, spesso superficiali. Si cerca un linguaggio vistoso, seduttivo. Ma non è quello il punto”.

È anche una questione di resistenza?

“Sì, ecco, questo mi piace dirlo: si capisce davvero di essere attori non quando si lavora, perché quello è facile. Ma quando non ti cerca nessuno. È lì che si misura la tenuta, il coraggio. Se si riesce a resistere, allora forse è il momento in cui la solitudine smette di essere romantica e diventa concreta, spigolosa. Ma in quella noia, in quella monotonia, possono nascere dei varchi, delle epifanie. Magari si legge un libro e si pensa: ‘Potrei farne uno spettacolo’. Si chiama un regista amico e si dice: ‘Ho letto questa cosa’. E ci si accorge che non è solo un buon tema, ma qualcosa che riguarda profondamente. È da lì che può nascere un lavoro trasformativo”.

E a lei è accaduto?

“Sì. Zigulì è uno spettacolo che ho portato in scena da solo, scritto con Francesco Lagi. Si basa sul libro di Massimiliano Verga, che racconta il rapporto con il figlio disabile, cieco e sordo. Ma non volevamo fare un’opera di denuncia sociale. A me interessava raccontare il mistero del legame tra un padre e un figlio maschio. Più il figlio era impossibilitato a comunicare verbalmente, più emergeva una sua forza, una sua musica. Quella lotta tra padre e figlio, così fisica e dura, per me era anche un modo per elaborare la mia recente paternità. Avevo due figli piccoli, mi ero separato. Lo spettacolo mi serviva anche a livello personale. Tanto che, quando chiesero a Verga perché ci avesse concesso gratuitamente i diritti del suo libro, rispose: ‘Pensavo di essere in mutande scrivendo quel libro. Poi è arrivato Colella, ed era più in mutande di me’. Aveva riconosciuto in me qualcosa di disperato, quel randagismo emotivo che ancora oggi mi porto dietro”.

A proposito di figli, torniamo inevitabilmente al bambino Francesco, cresciuto a Catanzaro. C’è stato un momento difficile in cui ha dovuto dire a suo padre ‘Voglio fare l’attore’?

“Mi piacerebbe poter dire che i miei genitori mi hanno ostacolato, che ho dovuto lottare per farmi accettare. Sarebbe un bel racconto, renderebbe più avvincente la biografia. Ma non è andata così. Mia madre, se aveva delle preoccupazioni, non me le ha mai fatte pesare. Mio padre sì, qualche timore lo aveva. Non era laureato, si era costruito da solo, con fatica e capacità, ma portava dentro una specie di complesso culturale. Sperava forse che mi avvicinassi all’università, a percorsi più ‘sicuri’. Però facevo teatro da sempre. Talmente da sempre che non so dire quando ho cominciato. Non c’è un momento preciso: era qualcosa che c’era già. Quando poi ho scelto l’accademia, papà era solo un po’ preoccupato, ma non ha mai cercato di fermarmi. Al liceo, mentre altri andavano alle feste o in discoteca, io frequentavo ragazzi più grandi, che per me erano come fratelli maggiori. Facevano teatro, leggevano, ascoltavano Gaber, i Pink Floyd, i Doors, i cantautori… leggevano Borges. Non era un circolo di intellettuali, ma un gruppo vivo, fatto di suoni e parole. Io ero il più piccolo, la mascotte, e lì ho trovato la mia seconda casa. Era il mio rifugio”.

Ricorda un momento preciso in cui suo padre ha davvero capito?

“Una volta, nell’aula magna del liceo, feci una lettura della Divina Commedia. Non la spiegavo, la raccontavo. Alla fine, vidi mio padre in fondo alla sala. Aveva lasciato l’ufficio per venire. Non me l’aspettavo. Dopo la lettura, mi disse: ‘Ho capito che è questo che devi fare’. Non lo disse per convincermi, lo disse a sé stesso. Aveva bisogno di capirlo lui. E in quel momento si è rasserenato, almeno in parte. Anche quando un padre intuisce la vocazione di un figlio, resta comunque un po’ preoccupato. Ma da lì in poi, sia lui che mia madre mi sono sempre stati accanto”.

Se posso, come si chiamano o chiamavano?

“Isa e Dino”.

Al presente o al passato?

“Al passato. Sono morti a cinque mesi di distanza, quasi due anni fa”.

E oggi, dopo averli persi entrambi, com’è convivere con lo “status” di figlio?

“Guardi, non m’interessa lo ‘status’. Resto figlio dei miei genitori. Sono anche padre, certo. Ma resto figlio. Mi mancano, ovviamente. Ma ciascuno ha la propria dimensione spirituale, e quella è intima. Se a volte mi capita di non sentirmi in contatto con loro, allora mi prende la malinconia. Ma il pensiero torna sempre a loro. E non solo come ricordo. Erano due persone bellissime, pur con tutte le tensioni emotive e contraddizioni della nostra famiglia. Ma bellissime. Mio padre ha convissuto con il Parkinson per gli ultimi dieci anni. La malattia non lo ha definito, ma gli ha creato difficoltà crescenti. Quando mia madre è morta all’improvviso, ho temuto che anche lui cedesse. E infatti è successo: se n’è andato cinque mesi dopo. Siamo rimasti accanto a lui. Ho sospeso il lavoro, sono tornato in Calabria, ho fatto quello che c’era da fare ma non credo nel luogo comune per cui si diventa genitori dei propri genitori”.

Come ha vissuto il tempo della malattia?

“In quei mesi osservavo molto gli sguardi degli altri. Quando lo portavamo a passeggiare, vedevo negli occhi della gente una forma di pietà che mi sembrava quasi crudele. Mio padre non riusciva più a parlare con chiarezza, ma credo che più che vedere ciò che una persona perde, bisognerebbe guardare ciò che sta cercando di tenere in vita. Il suo eroismo era tutto lì: nel salvare ogni parola rimasta, nella lotta per mantenere un contatto con il mondo. Una battaglia epica. Anche mia madre, in altri momenti della sua vita, ha avuto un suo eroismo”.

Ha detto quasi in sordina che non crede si diventi mai genitori dei propri genitori.

“Sì, lo penso davvero. È una delle bugie più diffuse. Lo dico con rispetto per chi lo crede, perché l’ho pensato anch’io. Ma poi l’ho vissuto sulla mia pelle: un figlio resta figlio. Quando si pensa di essere diventati ‘genitori dei propri genitori’, spesso si smette di guardarli davvero. Si finisce per scavalcarli. Invece ciò che accade è qualcosa di sacro: nasce uno sguardo d’amore diverso. Se li guardi davvero, li ammiri. Anche nella fragilità. Anche quando sei stanco, quando perdi la pazienza. Ma non bisogna dimenticarlo mai: tuo padre è tuo padre. Tua madre è tua madre. E lo restano. Anche nella perdita”.

Essere calabrese, nella sua vita e nel suo lavoro, è stato più un limite o un vantaggio?

“A volte non riesco nemmeno a distinguere il limite dal vantaggio. Mi è capitato che un ostacolo diventasse un’occasione e portasse a un risultato positivo. E, al contrario, partendo da un privilegio, mi sono ritrovato a comportarmi da sciocco, a svuotarmi. In certi casi, proprio quando mi sembrava di vivere un limite, ho avuto una reazione inaspettata. Fanno parte della vita entrambi, e non riesco a incasellarli in modo definitivo. Quanto all’essere calabrese… non esiste regione più contraddittoria della Calabria. Può essere insieme feroce e dolcissima, come i suoi paesaggi. Passa dall’Aspromonte al mare e sembra cambiare completamente volto. Non c’è una Calabria sola, ce ne sono molte. Ho cercato di raccontare la mia in uno spettacolo che si chiama Le vacanze dei signori Lagonia, scritto con Francesco Lagi. Ci siamo inventati una signora enorme, che non si muove più, una specie di Madame Bovary ingrassata, seduta in spiaggia accanto al marito. Parla solo in calabrese. Tra cruciverba, silenzi, sogni e ironia, quel personaggio per me è la Calabria: una donna intelligentissima, ironica, che sogna ma è inchiodata. Sogna un futuro, ma non può muoversi. In Calabria ho imparato Čechov, per dire. Prima ancora di leggerlo, conoscevo già le emozioni dei suoi personaggi. Quando ero ragazzo, a Fiano, una frazione di Catanzaro, passavamo le serate a fare progetti (usciamo, ci ubriachiamo, facciamo l’amore) ma poi finiva tutto con: ‘Va bene, buonanotte, ci vediamo domani’. Era desiderio che si spegneva in una promessa. Tutta immaginazione. Questo è molto Čechov”.

Ci torna ancora spesso in Calabria?

“Sì. E a volte devo quasi costringermi ad andare via. Perché c’è una sospensione che ti avvolge. Il tempo sembra fermarsi, e anche le ambizioni si dissolvono. Ma non voglio dire che chi resta non abbia ambizioni. Ho amici che hanno scelto consapevolmente di non cedere alla schiavitù dell’ambizione. Per filosofia di vita. Sono lì, fermi come totem, come capi indiani. Non ci sentiamo per mesi, ma quando chiamo uno come Franco Corapi, che non si fa mai sentire, mi risponde semplicemente: ‘A che ora arrivi?’”.

Eppure, tutto ciò non lo ha mai raccontato perché nessuno glielo ha mai chiesto. Le è mai capitato di sentirsi sottovalutato?

“Il problema non è se qualcuno non ti propone qualcosa. È che viviamo in un mondo particolare. A volte pensi che il problema sei tu. Ho trascorso anni a coltivare frustrazioni, invidie. ‘Perché lui sì e io no?’. Le cose che dico oggi le ho capite partendo dal basso, attraverso le mie miserie. Ma quella tossicità l’ho superata. Se qualcuno non è curioso di me, non è un mio problema. Ho fatto i conti con gli appuntamenti mancati. Ci sarebbe da scrivere un racconto su tutto ciò che sarebbe potuto succedere e non è successo”.

E i momenti memorabili non gli sono di certo mancati.

“Una volta, con Lagi, abbiamo portato L’asino d’oro all’Università di Bologna. C’erano novecento persone. Ero solo in scena. Prima di me, c’era stata la lectio magistralis di Umberto Eco, sul tema ‘L’anima degli animali’. Dopo la giornata ci siamo ritrovati a cena in trattoria, con lui che cantava Verdi e ci diceva: ‘Io non amo il teatro, ma il vostro spettacolo mi è piaciuto molto’ Il rettore e altri filosofi scherzavano: ‘Avete battuto Eco quattro a zero’. Eppure, nessuno, nel nostro ambiente teatrale, ne ha saputo nulla. Ma va bene così. Oggi c’è questa mania di autopromuoversi, di enfatizzare ogni minima cosa. Invece, a volte, c’è un’ebbrezza nel cadere nell’oblio. Quelle esperienze sono il mio patrimonio, anche se invisibile agli altri”.

Ma ha mai temuto di disperderlo, quel patrimonio?

“Sì, eccome. Quando ti senti sottovalutato, quando non lavori da un po’, quando pensi di aver fallito, rischi davvero di azzerare tutto. Di mettere tutto in discussione. E lì bisogna stare attenti, perché quel patrimonio interiore va protetto. Perderlo è un attimo”.

Lei ha lavorato anni e anni con Luca Ronconi. Cosa le ha lasciato quell’esperienza?

“Con Ronconi ho fatto diciassette spettacoli. È stato il mio maestro, in senso pieno. Però, se devo essere sincero, mi sento un attore migliore non tanto mentre lavoravo con lui, quanto dopo. Assistere alle sue prove è stato straordinario. Ho visto accadere cose che nessuno avrebbe potuto raccontare se non le avesse vissute lì, in quel momento. Per me, le prove erano più interessanti degli spettacoli stessi. È lì che mi sono formato. Essere materia nelle mani di un maestro, entrare nel suo mondo, diventare strumento della sua visione, forzare la propria natura per aderire alla sua poetica… è stato un privilegio. Ma finite le prove, finita la tournée, sentivo il bisogno di trovare una voce che fosse davvero mia. Di cercare uno sguardo limpido, che mi vedesse non solo come attore, ma anche come persona”.

E questo sguardo lo ha trovato in Francesco Lagi? Il vostro sodalizio si perde nella notte dei tempi.

“Con Francesco abbiamo iniziato a lavorare insieme come compagnia, ci siamo messi alla prova, e il suo sguardo mi ha aiutato a liberarmi di alcune incrostazioni espressive. Quel tipo di espressionismo che era necessario negli spettacoli di Ronconi non mi apparteneva più. Con lui ho trovato una maggiore aderenza alla mia natura. I lavori che abbiamo fatto insieme sono stati tra i più significativi anche sul piano personale. Quindi sì: Ronconi è stato il mio maestro, ma perché non dovrei considerare maestro anche Francesco, che ha qualche anno meno di me?”.

Ha paura dei sentimenti?

“Non ho paura dei sentimenti. Ma ho paura di non sentire. Questa è la mia vera paura: smettere di percepire. Perché credo che siamo tutti esposti a questo rischio. A volte succede. E allora bisogna vigilare. Sentire, per me, significa anche accogliere le storie degli altri. Lo faccio nel mio lavoro, ma anche nella vita. Ognuno affronta i propri nodi come può, ma ciò che temo davvero è il rumore mentale, l’eccessiva concentrazione su se stessi, quel continuo sollevare nebbie attorno a ciò che è semplice, chiaro, vivo”.

Come se la profondità venisse da un altro luogo…

“Diffido molto di chi si dichiara ‘profondo’. Spesso è una costruzione concettuale, una posa. La verità autentica è semplice. E credo che nessuno possa fare a meno di una dimensione spirituale. Non parlo necessariamente di religione, almeno non nel senso istituzionale o iconografico. Ma non penso che tutto si esaurisca nella materia. Credo esistano altre forze, altre presenze. Non so se ci salvano, ma esistono. E vanno ascoltate, rispettate”.

Una forma di connessione?

“Sì. Ci sono momenti in cui sento di non dover esercitare la volontà. Apro dei canali, mi affido. Non mi sento guidato da qualcuno, ma immerso in un percorso dove non sono io a stabilire la direzione. E questa sensazione mi fa bene”.