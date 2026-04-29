Francesco De Carlo ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon, le battute sulla mafia e la Seconda guerra mondiale

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il Tonight Show di Jimmy Fallon è uno dei programmi televisivi più seguiti degli Stati Uniti, in particolare sulle coste. Si tratta di spazi in cui la satira la fa da padrona, e pertanto annovera diversi intermezzi comici. Nella puntata di martedì sera uno di questi intermezzi è stato affidato al celeberrimo stand-up comedian italiano Francesco De Carlo. Il quale, come suo costume, ha ironizzato su vari temi che legano Italia e Stati Uniti, dalla mafia alla Seconda guerra mondiale. Con anche decise frecciate all’amministrazione Trump sulla questione degli immigrati.

Cosa ha detto Francesco De Carlo nello show di Jimmy Fallon

L’ospitata di De Carlo nel late show di Jimmy Fallon è evento più unico che raro in trasmissioni di questo tipo. Nel caso particolare, oltre all’indiscussa bravura dell’artista, l’iniziativa aveva l’obiettivo di promuovere la partecipazione di De Carlo al festival “Is a Joke” organizzato da Netflix a maggio 2026 a Los Angeles.

Dopo aver ironizzato sull’accento forte che gli italiani non riescono a evitare quando parlano in inglese, il comico è passato a “lodare” ironicamente i metodi della mafia italo-americana. Poi è venuto il turno del ruolo dell’Italia nella Seconda guerra mondiale, vista come alleata “molto poco organizzata” di Germania e Giappone.

“In un documentario storico che ho visto, Germania e Giappone venivano descritto come potenze con una società forte e inquadrata. L’Italia, invece, si distingueva per l’arte dell’improvvisazione. Ed è per questo che hanno perso”.

La conclusione dello stand-up non poteva che chiamare in causa la famiglia e un episodio divertente accaduto in aereo, con tanto di congedo in italiano: “Ciao mamma”.

Il riferimento di De Carlo agli immigrati negli Usa

Nel suo rapido passaggio sulla situazione dei cittadini stranieri negli Usa, Francesco De Carlo ha toccato un tema molto sentito in tutta la nazione e in particolare sulla costa atlantica. In quanto registrato negli studi di New York, lo show annovera una tipologia di pubblico mediamente schierata contro le decisioni di Donald Trump in tema di immigrazione.

La questione delle violenze dell’ICE, le uccisioni di cittadini afroamericani da parte di agenti in servizio, i rimpatri, i continui ostacoli nelle procedure per ottenere i permessi di soggiorno. Se nell’America profonda questi elementi vengono percepiti come difesa dell’autenticità statunitense, sulle coste post-storiche tutto ciò è invece sinonimo di chiusura mentale e autoritarismo dello Stato.

Attualmente si calcola che gli immigrati negli Usa siano meno di 52 milioni, in netto calo rispetto agli anni precedenti e addirittura ridotti di oltre un milione e mezzo per la prima volta dai Sessanta. Anche per effetto delle politiche dell’amministrazione Trump, certo.

L’ironia di De Carlo ben si sposa con il fatto che gli Stati Uniti stessi sono nati grazie all’immigrazione europea. Ma, cosa ancor più pregnante, per mantenere la superpotenza globale e abbassare l’età mediana, gli Usa devono necessariamente accogliere stranieri nella propria pancia. Come qualunque altro impero.

Il riferimento di De Carlo alla mafia negli Usa

Quando si parla d’Italia in America, finisce sempre col parlare di spaghetti e mafia. De Carlo lo sa bene e ha ovviamente ironizzato anche su questo durante il suo monologo. “Li ammiro molto, perché devi essere davvero bravo a terrorizzare un’intera città nonostante il nostro ridicolo accento“.

Al Capone, Lucky Luciano e Vito Genovese fanno parte di una mitologia italo-americana rafforzata anche da film e inchieste in terra statunitense. Il legame tra Usa e Italia si fonda tutt’oggi su questo elemento controverso, che è sopravvissuto e ha cambiato forma nel corso dei decenni.

I “padrini” non appartengono cioè al passato o al solo mito, ma gestiscono tuttora attività criminali come il gioco d’azzardo illegale. E non solo a New York.

Le storiche famiglie mafiose Bonanno, Gambino, Lucchese, Genovese e Colombo sono ancora attive e coltivano legami con Cosa Nostra in Sicilia. Come ha certificato anche la Dia.

Il riferimento di De Carlo alla Seconda guerra mondiale

Italia negli Usa vuol dire anche Seconda guerra mondiale. Perché, nonostante geografia e storia d’Europa non siano argomenti propriamente coltivati dagli statunitensi, il fatto che ci hanno liberato dal nazi-fascismo fa parte della narrazione ufficiale della nazione. Motivo di vanto e insieme presupposto di egemonia.

La condivisione del passato novecentesco è condivisa anche con gli altri Paesi europei ed è stata a suo modo sublimata nel dono fatto da Re Carlo III a Donald Trump in occasione della visita di Stato degli scorsi giorni: la campana originale dell’HMS Trump, sottomarino britannico varato proprio nel 1944 e attivo nel Pacifico.