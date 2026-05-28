Francesco De Gregori attaccato da Enzo Iacchetti per le frasi sugli artisti impegnati: "Che delusione che sei"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Enzo Iacchetti si dice deluso da Francesco De Gregori per le affermazioni riguardo sulle prese di posizioni degli artisti di fronte a tematiche di guerra e politica. Il comico e storico volto di Striscia la notizia non le ha mandate a dire anche questa volta, bollando come “gran c*****a” l’opinione del cantautore, secondo cui chi fa spettacolo non dovrebbe schierarsi in maniera netta su certe questioni, come ad esempio il conflitto a Gaza o Donald Trump. Una considerazione che non trova d’accordo nemmeno Eros Ramazzotti.

La critica a Bruce Springsteen

De Gregori ha espresso il suo punto di vista durante la presentazione del suo docufilm Nevergreen, dichiarando di provare “sempre un certo imbarazzo quando un uomo di spettacolo, che quindi ha una visibilità pubblica, vuole schierarsi in maniera così netta e apodittica su questioni internazionali, di guerra, perché tutto ciò che ci sta intorno va analizzato con estrema cura. Un proclama buttato giù da un palco o anche scritto in un appello mi lascia abbastanza indifferente”.

Nel suo intervento il cantautore ha fatto riferimento diretto a Bruce Springsteen e alla sua manifestata opposizione contro il presidente Usa Donald Trump: “Non sono per gli artisti che vogliono sensibilizzare il loro pubblico, ma perché perché non sono abbastanza sensibili per conto loro? – si è domandato l’artista – C’è bisogno che Springsteen dica che è contro l’amministrazione Trump? Non credo, ma è un ruolo che non mi sento di condividere. Io non faccio proclami, perché non sono superiore a nessuno per dire quale posizione assumere su Gaza o Israele”.

ANSA

La posizione di Francesco De Gregori sugli artisti impegnati

Premettendo di “vivere con apprensione e dolore” ciò che accade nel mondo, Francesco De Gregori ha spiegato di non voler dare lezioni “visto che io anche ho le idee confuse. Per citare Whitman ‘contengo moltitudini’, il mio pensiero non è totalitario e non voglio né dare né prendere lezioni da nessuno, tanto meno da un uomo di spettacolo, che titoli ha per farlo?”.

Dichiarazioni, quelle del “Principe” della canzone italiana, che hanno scatenato diverse critiche tra l’opinione pubblica e anche mondo dello spettacolo.

L’attacco di Enzo Iacchetti

Ad attaccarlo in modo diretto sui social è stato Enzo Iacchetti, che in Tv non ha nascosto di schierarsi apertamente in difesa della popolazione di Gaza e contro Israele: “Grande c*****a. L’uomo di spettacolo è un uomo che pensa al mondo e al futuro dei suoi figli. Che delusione che sei” il commento lapidario del comico.

Ma l’opinione di De Gregori è stata bocciata anche da un altro protagonista della musica italiana come Eros Ramazzotti: “Non sono d’accordo con il maestro dal volto umano” il giudizio del collega.