Francesco De Gregori contro artisti che fanno politica come Springsteen: "M'imbarazzano, che titoli hanno?"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Francesco De Gregori si è smarcato dagli artisti che usano il palco per lanciare slogan e messaggi politici. L’attacco ai colleghi è arrivato durante la presentazione del suo docufilm Nevergreen, attraverso la critica a Bruce Springsteen e alle sue posizioni contro Donald Trump: “Provo imbarazzo quando un uomo di spettacolo vuole schierarsi in maniera netta e apodittica”.

L’attacco di De Gregori

Durante la presentazione del progetto Nevergreen, martedì 26 maggio a Milano nella cornice dell’Out Off, il Principe ha sostanzialmente criticato gli artisti del mondo dello spettacolo che mostrano il proprio impegno politico in pubblico Questo il suo intervento: “Provo sempre un certo imbarazzo quando un uomo di spettacolo, che quindi ha una visibilità pubblica, vuole schierarsi in maniera così netta e apodittica su questioni internazionali, di guerra, perché tutto ciò tutto che ci sta intorno va analizzato con estrema cura. Un proclama buttato giù da un palco o anche scritto in un appello mi lascia abbastanza indifferente“.

E ancora: “Quegli artisti che vogliono sensibilizzare il loro pubblico, ma perché? Non sono abbastanza sensibili per conto loro? C’è bisogno che Springsteen dica che è contro l’amministrazione Trump? Non credo, ma è un ruolo che non mi sento di condividere”.

De Gregori ha poi aggiunto: “Non faccio proclami, perché non sono superiore a nessuno per dire quale posizione assumere su Gaza o Israele. Non do lezioni, visto che anche io ho le idee confuse. Per citare Whitman ‘contengo moltitudini’, il mio pensiero non è totalitario e non voglio né dare né prendere lezioni da nessuno, tanto meno da un uomo di spettacolo. Che titoli ha per farlo?”.

Il pensiero politico di De Gregori e il distacco dal voto

Questo rifiuto delle etichette e della retorica militante affonda le radici in un’evoluzione ideologica che De Gregori ha maturato e chiarito nel corso del tempo.

Già in un’intervista del 2013, concessa al Corriere della Sera, il cantautore aveva sancito il suo distacco definitivo dalle vecchie dinamiche di appartenenza partitica, dichiarando apertamente che “non voto più” e spiegando di non sentirsi più rappresentato dai dogmi della sinistra tradizionale, pur mantenendo una forte sensibilità per i diritti e per le dinamiche sociali, rifiutando però l’obbligo di allinearsi a un pensiero unico o predefinito.

Dal passato a oggi: l’aneddoto del processo politico degli anni ’70

Il rapporto conflittuale tra De Gregori e l’estremismo ideologico non è una novità di oggi.

La sua insofferenza verso i tribunali del pensiero parte da lontano, con il clamoroso episodio del 2 aprile 1976, nel pieno degli anni di Piombo.

Quel giorno si stava esibendo al Palalido di Milano per il tour di Buffalo Bill, quando un gruppo di collettivi e autonomi lo contestò duramente.

De Gregori venne interrotto, minacciato nel camerino e costretto a tornare sul palco per subire un surreale e violento interrogatorio pubblico in cui veniva accusato di “commercializzazione” della musica e di non devolvere i suoi cachet alla causa operaia.

Quali sono i cantanti di destra e sinistra in Italia

Diversi cantanti italiani, negli anni, hanno deciso di esporsi politicamente.

Tra le più famose c’è sicuramente Elodie, che alla vigilia di Sanremo 2025 ha ribadito che “sono di sinistra, ma non voterei per Elly Schlein, non ha carisma”.

Rose Villain, che vive a New York, le aveva fatto eco dopo l’elezione di Donald Trump: “Non c’è nulla da festeggiare”.

Giorgia, citando il celebre Io sono Giorgia, sono una madre, sono una cristiana di Meloni, nel 2022 aveva preso le distanze da quella che di lì a poco sarebbe diventata la futura premier: “Anche io sono Giorgia, ma non rompo i c******* a nessuno”.

Dopo la vittoria del centrodestra alle Politiche, Francesca Michielin aveva commentato così: “Oggi inizia la resistenza”.

Rocco Hunt ha dichiarato in passato che “se scrivessi una canzone su Matteo Salvini sarebbe di protesta”.

A destra, invece, vengono inquadrate ovviamente Marcella Bella e Iva Zanicchi, candidate rispettivamente con Alleanza Nazionale (2004) la prima e Forza Italia / PdL (in più occasioni) la seconda.

E ancora Povia, Rita Pavone, Gigi D’Alessio, oltre – secondo l’opinione pubblica – ai vari Pupo, Laura Pausini, Max Pezzali, Enrico Ruggeri, Al Bano.