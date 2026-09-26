Francesco Di Leva, l’intervista all’attore: “La vera bellezza è vedere dei ragazzi trovare la luce nel teatro”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono riconoscimenti che arrivano alla fine di qualcosa e altri che, senza volerlo, costringono a guardarsi indietro. A misurare la distanza tra il punto da cui si è partiti e quello in cui ci si trova. Ma soprattutto a chiedersi che cosa sia rimasto uguale durante il viaggio. Francesco Di Leva sembra appartenere a quella categoria di attori per i quali questa distanza è difficile da calcolare. Non perché manchino i traguardi con cui farlo, ma perché nel suo racconto la carriera non procede mai da sola. Accanto ai film, ai personaggi, ai premi e ai registi incontrati negli anni continua a esserci un luogo preciso. San Giovanni a Teduccio. E insieme a quel luogo una domanda che ritorna, anche quando non viene pronunciata: che cosa farsene, alla fine, del proprio successo? Lo abbiamo incontrato al Reggio Calabria Film Festival, dove ha ricevuto il Bergamotto d’Argento. Un premio potrebbe suggerire il bilancio di una carriera. L’intervista esclusiva per Virgilio Notizie con Francesco Di Leva ha preso quasi subito un’altra direzione. Perché esiste una differenza tra essere riconosciuti e sentirsi arrivati. Forse è proprio nello spazio tra queste due condizioni che si comprende meglio il suo modo di stare dentro questo mestiere. Francesco Di Leva parla da attore, certamente, ma la parola “attore” sembra stargli stretta quando deve raccontare ciò che considera davvero parte del proprio lavoro. Il cinema finisce per incontrare il territorio, il teatro diventa possibilità, la formazione una responsabilità. Persino il successo, quando entra nella conversazione, perde rapidamente la sua dimensione individuale. C’è qualcosa di profondamente concreto nel suo modo di ragionare. Le idee passano quasi sempre attraverso persone, luoghi, episodi. E forse non è casuale. Quando si viene da una periferia, il rischio è che gli altri trasformino quella provenienza in una definizione: il posto dal quale sei riuscito ad andartene. Francesco Di Leva sembra aver compiuto il movimento contrario. È andato lontano senza fare della distanza una conquista. È rimasto, e ha provato a fare di quel rimanere una scelta. Così, durante l’intervista, la recitazione diventa quasi una porta d’ingresso per parlare di qualcosa di più grande: del tempo necessario per diventare ciò che si vuole essere, del rapporto tra talento e studio, della libertà di scegliere, della precarietà che sopravvive anche al successo e della responsabilità che può nascere quando qualcuno, finalmente, comincia ad ascoltarti. Il Bergamotto d’Argento quella sera era lì a riconoscere un percorso. Ma parlando con Francesco Di Leva viene da pensare che, per capire davvero quel percorso, i premi siano soltanto uno dei posti possibili da cui cominciare. Noi siamo partiti proprio da lì.

Al Reggio Calabria Film Festival ha ricevuto il Bergamotto d’Argento. Che significato assume un riconoscimento nella carriera di un attore? Rappresenta la consacrazione del lavoro svolto oppure un nuovo punto di partenza?

“Rovescerei la domanda. Quando si ricevono tanti premi, come accade spesso nella vita, si finisce per abituarsi e per non attribuire più a quei riconoscimenti il giusto valore, quasi come se fossero scontati. Quando invece, per un certo periodo, i premi non arrivano più, si comincia a chiedersi: ‘Che sta succedendo? Non interesso più?’. A quel punto torna ad assumere valore l’attenzione delle persone che stimano il suo lavoro. Credo che sia proprio questo l’aspetto più bello, perché il nostro mestiere non è necessariamente fatto soltanto di risultati eclatanti. Esiste anche un lavoro silenzioso. È facile ricevere un premio quando si gira un film con Mel Gibson, come è capitato a me, oppure quando si interpreta un grande ruolo in Familia. Ma esiste anche la quotidianità dell’attore: la perseveranza, lo studio continuo persino a cinquant’anni, la capacità di continuare a mettersi in gioco. È un impegno che gli altri, alla lunga, notano. Senza dimenticare poi il lavoro che porto avanti come artista nel mio quartiere”.

San Giovanni a Teduccio è la sede del NEST. Che cosa la spinge, a distanza di tanti anni, a continuare a lavorare con i ragazzi? Non rischia mai di subentrare l’abitudine?

“È molto semplice: in ognuno di loro rivedo me stesso. Ci sono momenti in cui, per la grande mole di lavoro, rischio di distrarmi, ma ho una naturale predisposizione all’ascolto. Anche quando ricevo un messaggio su Instagram e mi accorgo che un ragazzo del mio quartiere mi sta chiedendo aiuto perché vuole fare teatro o coltivare un’aspirazione artistica, non riesco a rimanere indifferente. Fa parte del mio carattere. A volte diventa difficile seguire centocinquanta o centosessanta ragazzi, perché ciascuno ha esigenze diverse. Può capitare che, nei periodi in cui sono completamente assorbito dai miei impegni, mi sfugga qualche situazione. Cerco però sempre di recuperare, perché sento di avere un dovere innanzitutto verso me stesso. È un meccanismo particolare, che mi porta a rimanere costantemente in ascolto. Le persone più deboli o fragili, quelle che hanno bisogno di una spinta, a volte cercano semplicemente una parola. Non è necessario accompagnarle per tutta la vita: può bastare una frase per trasmettere a qualcuno la convinzione di potercela fare. Da quel momento può cambiare il suo modo di pensare. E quella parola sono sempre pronto a offrirla. Su questo sono instancabile”.

Nel tentativo di far comprendere a questi ragazzi il proprio valore c’è anche il desiderio di riconnettersi con quel Francesco adolescente che, a sua volta, aveva bisogno di qualcuno disposto ad ascoltarlo?

“C’è sicuramente anche questo. Per carattere sono sempre stato molto generoso nei confronti degli altri e, talvolta, questa disponibilità mi ha procurato grandi delusioni. Resta però un dato fondamentale: sono una persona riconoscente. Nella mia vita, in particolare, c’è stata una persona che mi ha ascoltato durante l’adolescenza, quando ero un piccolo teppistello. Ancora oggi provo nei suoi confronti una gratitudine che durerà per tutta la vita. Per questo dicevo che in ognuno di quei ragazzi rivedo me stesso. Uno degli aspetti più belli del crescere, anche se per me è ancora presto per parlare di invecchiamento, è che mentre un ragazzo mi racconta un problema riesco già a intuire che cosa desidera e che cosa sta cercando. È un po’ come essere padre: sa già che suo figlio commetterà degli errori, ma sa anche che uno sbaglio non deve necessariamente trasformarsi in un disastro. Può diventare un’esperienza che gli permetterà di crescere. E allora bisogna consentirgli di affrontarla, perché anche quell’errore fa parte del suo percorso. In questo senso, costruire una vera e propria pedagogia personale e di studio, da condividere con i ragazzi, è un percorso che continua a far crescere anche me. Mi mantiene giovane persino nel modo di rapportarmi alla vita. Divento un po’ più saggio, mentre loro conservano la freschezza della giovinezza, e questo scambio mi diverte moltissimo. Ho realizzato uno spettacolo sulla vita di Muhammad Ali e, a un certo punto, Ali pronunciava una frase che è diventata una sorta di mantra per me: ‘Spenderò il mio nome e la mia popolarità al servizio delle persone del mio quartiere e delle associazioni». Ogni volta che la pronunciavo in scena pensavo: ‘Questo sono io’”.

Con questi ragazzi lei è semplicemente Francesco oppure è Francesco Di Leva, l’attore e il regista?

“Con loro so essere anche molto severo. Questa generazione, compresi i miei figli, tende a volere tutto e subito. Oggi le piattaforme offrono molte opportunità di lavoro, si producono numerose serie televisive e si cercano continuamente storie rivolte agli adolescenti, perché hanno una forte presa sul pubblico. Riuscire a intercettare quella fascia significa raggiungere un mercato enorme, che coinvolge qualsiasi settore, dalla televisione ai prodotti di consumo. I giovani attori vedono così alcuni loro coetanei che, grazie al successo, riescono già a comprarsi una macchina, una casa o vestiti costosi. Di conseguenza non vogliono aspettare: osservano ciò che è accaduto agli altri e desiderano ottenerlo immediatamente. Ma non si rendono conto che, dal punto di vista professionale, rischiano di compromettere il proprio futuro. È triste, ma è così. Magari, su trenta ragazzi che oggi raggiungono il successo, soltanto due costruiranno una vera carriera, studieranno seriamente e riusciranno ad affrontare ruoli diversi, senza rimanere confinati per sempre nella parte del camorrista o del teppistello. A volte le serie televisive stanno sottraendo ai giovani il tempo necessario alla formazione, soprattutto allo studio della recitazione. Mio figlio Mario fa l’attore e gli ho detto: ‘Adesso devi fermarti’. Perché dai quindici ai diciotto o vent’anni quello deve essere soprattutto il periodo dello studio. Non deve cercare subito il lavoro, deve cercare la formazione. A vent’anni dovrebbe saper parlare spagnolo e inglese, suonare la chitarra, cantare. E allora potrà stare tranquillo: recupererà tutte le opportunità professionali a cui avrà rinunciato tra i quindici e i vent’anni. Se desidera davvero fare questo mestiere, avrà il tempo per farlo”.

US: Hollywood Communication

Lei ha recitato ne Il sindaco del Rione Sanità di Mario Martone. Allontanandoci, naturalmente, dal personaggio del film, che cosa farebbe se fosse sindaco o, comunque, se avesse nelle proprie mani le sorti di San Giovanni a Teduccio?

“Quello che sto già facendo, senza essere sindaco. Aprirei teatri e cinema, li riporterei alla luce e li restituirei alla città. Creerei poli di attrazione per i giovani, per far comprendere loro che investire nell’intelligenza e nella cultura può rappresentare una forma di ricchezza. È ciò che farei ed è esattamente ciò che sto facendo adesso, pur non essendo sindaco e senza alcuna intenzione di entrare in politica. Anche l’arte, del resto, può rappresentare un atto politico e rivoluzionario. Oggi, per esempio, a Piazza Municipio, a Napoli, sono state installate tre barche realizzate da un artista contemporaneo. Le persone si fermano e discutono di quell’opera anche in termini politici. Potrebbe persino diventare il punto di partenza per una riflessione geopolitica”.

Tra i temi di questa edizione a Reggio Calabria ci sono due parole molto interessanti: identità e bellezza. Partiamo dall’identità. Quando ha riconosciuto davvero se stesso come attore? Quando è riuscito a dirsi: “Sono un attore”?

“La mia è stata una situazione molto particolare, perché dai sedici ai trentun anni ho fatto il panettiere e non mi sono mai licenziato. Mentre lavoravo al panificio studiavo recitazione e, nel frattempo, avevo già partecipato a Il clan dei camorristi e Una vita tranquilla. Continuavo però a fare il panettiere, perché avevo già una famiglia e due figli. Il passaggio al cinema è avvenuto attraverso una sorta di dissolvenza incrociata. Andavo al panificio e chiedevo ai miei zii tre giorni di permesso, poi cinque, poi dieci. Con il passare degli anni, quelle assenze sono diventate sempre più lunghe, fino a quando ho smesso di andare al panificio. Non perché mi sia licenziato. Non sono mai andato dai miei zii a dire: “Da domani non vengo più”. Semplicemente, un film è stato seguito da una tournée, poi da un altro progetto e da un altro ancora, finché, quasi senza accorgermene, fare l’attore è diventato il mio mestiere. Adesso riesco a dire “faccio l’attore” con maggiore facilità, perché effettivamente lo sono. Ma mi considero anche un operatore del sistema culturale. Sono una persona che mette parte della propria vita al servizio degli altri e cerca di contribuire alla realizzazione dei loro sogni attraverso la creazione di luoghi e avamposti culturali nella propria città. Partecipo al dibattito pubblico e anche a quello politico, pur senza voler entrare in politica, perché non mi interessa. Mi rendo conto, però, che nella mia città, nonostante la presenza di grandi artisti e realtà culturali importanti, stiamo realizzando iniziative molto semplici che a Napoli non erano mai state organizzate. Abbiamo creato, per esempio, un festival del cinema sulle spiagge. Parliamo di una città con duemila anni di storia e un legame profondissimo con il mare, eppure nessuno aveva mai pensato di organizzare un festival cinematografico sulle sue spiagge, mentre iniziative simili esistono in molte capitali europee. Quest’anno porteremo spettacoli e concerti sui tram, in forma itinerante. Realizziamo anche la Via Crucis dell’arte. Esperienze di questo tipo esistono a Barcellona, Milano e Londra: perché non farle anche a Napoli? Siamo la città in cui è nata la prima ferrovia italiana, la Napoli-Portici, e abbiamo ancora tram che attraversano Napoli. Eppure nessuno ci aveva mai pensato. È proprio questo a stupirmi: in una città straordinaria come Napoli ci sono ancora tante iniziative che non sono mai state realizzate, nonostante la presenza di moltissimi attori e artisti di grande valore. Non so se oggi gli artisti abbiano smesso di dedicarsi anche a questo tipo di impegno. Mi dicono: ‘Quello che stai facendo tu viene fatto anche altrove’. Può darsi. Mi auguro, però, che gli attori possano sentire una missione nei confronti del proprio quartiere. Immagini se ciascuno di loro realizzasse iniziative culturali nel territorio in cui vive: potrebbe nascere una vera rivoluzione culturale in Italia. Naturalmente c’è anche chi desidera soltanto fare l’attore, ed è assolutamente legittimo, perché è un mestiere. Ma esiste anche la possibilità di diventare parte attiva di un processo più ampio”.

Oggi lei è uno dei pochi attori ad avere due David di Donatello in bacheca. È riconosciuto come un attore di successo, non nel senso della notorietà da copertina, ma dell’affermazione professionale. Questo ha cambiato nel tempo le sue ambizioni e le sue aspettative? Avverte la necessità di essere sempre all’altezza di ciò che gli altri si aspettano da Francesco Di Leva?

“Lei forse non ci crederà, ma ogni volta che inizio un film, direi nel 99% dei casi, ho paura. Una paura vera. Mi sento incapace. Temo di non essere all’altezza del ruolo, ma proprio questa sensazione mi spinge a dedicare al lavoro ancora più energie. Da lì nascono uno studio approfondito, una grande ricerca e un’immersione totale nel personaggio. La mia carriera, probabilmente, vale una villa a Posillipo. Ma ho deciso di non comprarla mai, perché voglio dedicarmi soltanto a progetti belli, capaci di raccontare qualcosa alla società e di lasciare un contenuto. Cerco lavori che mi stimolino e rappresentino anche una scommessa. Non mi interessano progetti marginali affrontati soltanto per lavorare. Voglio essere parte di processi creativi che considero interessanti. Naturalmente, una scelta del genere ha un costo dal punto di vista economico. In passato ho partecipato anche a progetti scelti esclusivamente per ragioni economiche, ma sono tornato a casa triste. Dal momento che la mia famiglia non ha particolari vizi e abbiamo deciso di rinunciare alla villa a Posillipo per restare a San Giovanni a Teduccio, posso permettermi il privilegio di compiere scelte che mi rendono felice”.

Dunque, scelte libere?

“Esattamente. Il termine è proprio questo: compiere scelte libere, senza essere condizionati. Naturalmente ci sono anche situazioni che mi fanno arrabbiare molto, soprattutto osservando la società. Per esempio, mia figlia si è iscritta all’università e dovrò spendere cinquantamila euro in cinque anni. Posso permettermelo, ma mi domando: come fa chi non ha questa possibilità? Pago centomila euro di tasse all’anno. Perché devo sostenere anche una spesa universitaria di diecimila euro all’anno? È una realtà con cui prima non mi ero mai confrontato, perché non avevo un figlio che frequentava l’università. Adesso sto conoscendo questo mondo, i suoi costi, le cifre richieste, e ho l’impressione che determinati percorsi siano accessibili soltanto a un’élite. Perché non dovremmo permettere a un ragazzo di studiare? Perché dovremmo dirgli che deve necessariamente andare a fare il cameriere? Può farlo, naturalmente, ma deve avere anche la possibilità di scegliere un altro percorso. Esistono i test d’ingresso e possiamo discutere se siano giusti o meno. Ma bisogna consentire a cento, cinquecento o novecento persone ogni anno di accedere a un’università. Se non si supera il test, si può anche valutare un percorso a pagamento. Ma perché un ragazzo dovrebbe essere costretto a spendere diecimila euro all’anno?”.

Questo tema la riguarda anche professionalmente, visto che sta lavorando a un film ambientato nel mondo universitario.

“Sto realizzando come regista un film sul mondo universitario, quindi questa discussione mi interessa moltissimo, anche per il tema della fuga dei cervelli. Due anni fa sono andati via centomila ragazzi e soltanto il 25% tornerà in Italia, senza considerare il flusso migratorio dal Sud verso il Nord. È un fenomeno che mi avvilisce. So che può sembrare distante dalla domanda, ma aiuta anche a comprendere come il problema riguardi il mondo degli attori. A Napoli sto creando una scuola di formazione nazionale e internazionale per attori, oltre alla realtà a pagamento che abbiamo già per i più giovani. Non voglio più che un ragazzo della Calabria o della Sicilia sia costretto a trasferirsi a Roma o a Milano per formarsi. Vorrei offrire a quaranta, cinquanta o sessanta ragazzi la possibilità di frequentare un percorso triennale a Napoli senza essere costretti ad allontanarsi eccessivamente dal proprio territorio. Ma vorrei anche che nascessero scuole qui in Calabria, dove mi trovo adesso. Scuole serie e strutturate, finanziate dal Ministero, nelle quali possano insegnare professionisti di alto livello, affinché un ragazzo calabrese non debba necessariamente trasferirsi a Roma o a Napoli per ricevere una formazione adeguata. È questo il mio sogno. E, in fondo, non mi sembra affatto irrealizzabile”.

Permetterebbe anche alla regione che ospita queste scuole di beneficiare dell’indotto generato: avere gli attori sul territorio significa cominciare a costruire un’industria culturale intorno a loro.

“Basterebbe pensarci e decidere di farlo. Anche perché non è vero che mancano le risorse: i fondi esistono e si possono trovare. Il problema non è soltanto la disponibilità economica, ma la scelta di dove investire. Bisogna decidere di destinare quelle risorse ai territori e ai progetti capaci di creare opportunità”.

L’altra parola presente nel manifesto è bellezza. Qual è la bellezza del mestiere di attore?

“Per quanto mi riguarda, la bellezza di questo mestiere, che collego anche al mio impegno sul territorio, è vedere le persone entrare in un luogo rimasto chiuso per quarantaquattro anni e commuoversi perché proprio in quel cinema si erano scambiate il primo bacio. È vedere una ragazza dislessica frequentare i corsi del NEST e, alla fine, raggiungere dei risultati. È osservare ragazzi che soffrono di depressione e che, aprendosi al teatro, riescono a trovare una luce. La bellezza di questo lavoro risiede anche nei grandi incontri, quelli che la rendono una persona migliore e le permettono poi di trasmettere quanto ha imparato ai propri figli. Ma, parlando anche in termini più personali, significa impegnarsi fino in fondo per costruire un personaggio che tutti le sconsigliavano di interpretare perché considerato troppo negativo, dedicarvi un anno della propria vita e poi vincere il David di Donatello, vedendo riconosciuto tutto quel lavoro. Per Franco Celeste in Familia, per esempio, mi dicevano tutti: ‘Francesco, il film è bellissimo, però il tuo personaggio è soltanto negativo’. Oggi molti attori vogliono interpretare degli eroi, mentre credo che il cinema debba tornare a costruire anche degli antieroi. Del resto, siamo quasi tutti antieroi. Su miliardi di persone, quanti saranno davvero gli eroi? Tutti gli altri sono antieroi che, nel proprio piccolo, possono comunque creare bellezza”.

E la più grande rottura di scatole?

“La domanda mi mette un po’ in difficoltà. Probabilmente è la precarietà, il pensiero che, indipendentemente da quanto denaro abbia in banca, a un certo punto il telefono possa smettere di squillare e nessuno la chiami più per lavorare. Qualcuno potrebbe dirmi: ‘Ma tu hai i soldi in banca. Quando ha scelto di fare questo mestiere, però, non è il conto in banca a renderla serena. Mi terrorizza persino pensare alla condizione dei calciatori, che sanno già che intorno ai trentacinque anni la loro carriera finirà. Mi spaventa per loro l’idea di sapere che, da un certo momento in poi, non potranno più essere ciò che sono stati fino ad allora. Potrei anche smettere di essere un attore, naturalmente, ma in parte dovrebbe dipendere da una mia scelta e in parte da determinate circostanze. Per un calciatore, invece, è quasi una certezza: un anno prima o uno dopo, arriverà il momento in cui non potrà più giocare. E allora che farà? Quella era la sua passione, la sua vita, ciò a cui aveva dedicato tutto. Su seicento calciatori, magari tre diventeranno allenatori e altri troveranno strade diverse. Ecco, la precarietà di questo mestiere, al di là dell’aspetto economico, è una grande rottura di scatole”.

Immaginiamo che ci sia qualcuno in Italia che non sappia chi è Francesco Di Leva e voglia capire che tipo di attore sia. Peccando anche un po’ di presunzione, da quale film dovrebbe cominciare?

“Mi verrebbe da partire addirittura da una figurazione speciale che feci molti anni fa. L’altro giorno ho incontrato Yari Gugliucci con cui avevo lavorato all’epoca e quel ricordo è riaffiorato. Era una vera e propria figurazione speciale. Avevo una sola battuta: interpretavo un cameriere e dovevo portare il conto. Quando ho rivisto Yari, mi sono ricordato esattamente che cosa avevo provato quel giorno. Ero sul set e il regista, naturalmente, mi trattava come una figurazione. Ma affrontai quella battuta e quel piccolo ruolo con una dedizione tale da pensare: ‘Un giorno devo stare dall’altra parte. Devo essere seguito in un altro modo. Devo diventare protagonista della mia vita’. Se invece vuole individuare il momento in cui, come attore, ho sentito davvero la necessità di uno spartiacque, allora direi Una vita tranquilla. Avevo trent’anni. Ma i trent’anni di allora erano diversi da quelli di oggi, quando molti vogliono essere attori affermati già a diciotto anni. Se guarda Una vita tranquilla, trova la dedizione, la passione, la formazione, la capacità attoriale, la componente scugnizza, il dolore e l’ombra di quel ragazzo. C’è un racconto di strada, ma anche la storia di un attore in grado di sostenere un ruolo da protagonista. E infatti se ne accorsero in molti. Arrivò la mia prima candidatura, insieme ai primi riconoscimenti. Fu il primo passaggio davvero importante della mia carriera. A quella vicenda, però, è legata anche un’altra storia meravigliosa”.

Quale?

“In quel periodo stavo lavorando al film di un grande artista con il quale, successivamente, avrei collaborato da protagonista e che sarebbe diventato anche un amico: Mario Martone. In quel progetto avevo poco più di una figurazione quando fui scelto per Una vita tranquilla. Andai da Mario e gli raccontai dell’opportunità che mi era stata offerta. In quel periodo suo padre stava morendo. Mi disse: ‘Francesco, non ti preoccupare. In qualche modo ti sostituirò. Però devi andare a fare Una vita tranquilla, perché se mi stai chiedendo di lasciarti andare significa che questo film può darti qualcosa’. È in momenti del genere che riconosce la lungimiranza e l’intelligenza di un artista, anziché la presunzione. Mario ebbe la capacità di comprendere che quel film non fosse necessariamente più importante del suo, ma che sulla carta potesse rappresentare per me una grande opportunità, anche perché mi offriva un ruolo che lui, in quel momento, probabilmente non poteva darmi. Mario non fu egoista, ma generoso. Un regista, quando ha a disposizione un attore che apprezza, tende comprensibilmente a volerlo tenere con sé. Lui, invece, mi lasciò andare a fare Una vita tranquilla. Sentivo fortemente il peso di quella responsabilità. Andai in vacanza in Grecia e portai il copione sotto l’ombrellone. Ricordo che facevo lunghissime nuotate continuando a ripetere le battute e a pensare al personaggio. Lo costruivo persino sott’acqua, mentre ripassavo il testo a memoria. A un certo punto vidi un ragazzo seduto in un bar. In Una vita tranquilla c’è una scena in cui sono seduto con le mani in una determinata posizione mentre Giovanni Ludeno mi dà alcune informazioni. Quel modo di stare seduto nacque proprio osservando quel ragazzo in Grecia. Lo guardai e pensai: ‘Quello è il mio personaggio’. Non lo dimenticherò mai”.

Una battuta su suo figlio Mario: ha smesso di vederlo soltanto come tale e ha cominciato a considerarlo anche un attore?

“Sì, lo considero un collega. In realtà, sul lavoro l’ho sempre visto in questo modo. Naturalmente rimane mio figlio, con tutto l’amore, la dedizione e la responsabilità che comporta essere suo padre. Mario, però, mi offre anche un argomento molto forte come genitore: mi permette di dire agli altri padri e alle altre madri che, se i loro figli vogliono fare gli attori, devono innanzitutto studiare. Quando i genitori vengono al NEST e mi dicono: ‘Mio figlio è bravo’, rispondo che a quindici anni il loro figlio deve studiare. Mario frequenta la scuola del NEST, ma non soltanto quella. Studia inglese, spagnolo e chitarra, come le dicevo. Si sta formando. Ed è figlio di una persona che, volendo, potrebbe fare qualche telefonata o contattare qualcuno ai casting. Proprio per questo mi permette di dire agli altri genitori che questi ragazzi devono avere il diritto di essere prima di tutto figli e di dedicarsi alla formazione. Esiste un tempo per lo studio che non bisogna sottovalutare, perché in seguito non tornerà più. Poi arriva la vita. Bisogna guadagnare, ci si fidanza, si vuole uscire, la mente si sposta altrove, si desiderano nuove esperienze, ci si innamora, si scoprono aspetti diversi di se stessi. Magari ci si rende persino conto di non voler più fare l’attore e si sceglie un’altra strada. Possono accadere mille eventi. Per questo esiste un tempo da dedicare alla formazione, ed è quello della giovinezza. Mario mi offre un esempio concreto per poterlo spiegare agli altri. Sul set, però, non l’ho mai considerato mio figlio”.