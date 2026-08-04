Francesco Di Martino, l’intervista all’attore: “Non volevo diventare famoso: volevo raccontare qualcosaˮ

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono ferite che non fanno rumore. Non si vedono, non si raccontano e, con il passare degli anni, imparano perfino a convivere con noi. Cambiano forma. Diventano prudenza, senso del dovere, paura di sbagliare, bisogno di dimostrare qualcosa. A volte si trasformano in rinunce così silenziose da sembrare scelte. È questo che colpisce parlando con Francesco Di Martino, attore trentaseienne di Castellammare di Stabia con il cognome ‘rubato’ alla madre per evitare un’omonimia con Del Gaudio. La sua non è la storia di un uomo che ha inseguito il successo a ogni costo. È, piuttosto, la storia di un ragazzo che ha imparato troppo presto a mettere da parte ciò che amava. Non perché Francesco Di Martino avesse smesso di crederci, ma perché la vita gli aveva insegnato che esistevano priorità più urgenti: lavorare, costruire una famiglia, trovare stabilità. E così il sogno di diventare attore è rimasto in silenzio per anni, nascosto sotto il peso delle responsabilità e di un contesto che sembrava non lasciare spazio a strade diverse da quelle già tracciate. Ma ci sono desideri che non accettano di essere dimenticati. Continuano ad abitare dentro una persona anche quando sembrano scomparsi. Aspettano. E, prima o poi, tornano a chiedere di essere ascoltati. Quella di Francesco Di Martino è una storia di seconde possibilità, ma anche di fragilità. Perché, ascoltando le sue parole, si scopre che la sfida più difficile non è stata trovare un ruolo o affrontare un provino. È stata imparare a riconoscere il proprio valore. A smettere di credere che il giudizio degli altri fosse più autorevole della propria voce. A convincersi che non fosse troppo tardi per ricominciare. La recitazione, in fondo, è soltanto il linguaggio attraverso cui tutto questo prende forma. Questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Francesco Di Martino parla di cinema, di sogni e di sacrificio. Ma soprattutto racconta il percorso di un uomo che, dopo aver trascorso anni a cercare il proprio posto nel mondo, ha deciso di concedersi una possibilità. E, forse, è proprio questo il coraggio più difficile da trovare.

Se immaginasse il suo percorso professionale come un palazzo, a quale piano direbbe di trovarsi oggi? All’ingresso, nell’androne, al primo piano o al quarto?

“Direi di trovarmi a metà strada, quindi a un piano intermedio. Spesso si pensa che sia una serie o un film importante a segnare il momento in cui un attore possa dire di essere arrivato, come se quello rappresentasse il vero punto di partenza. In realtà, però, non si vede mai tutto ciò che è venuto prima. Molti attori hanno già percorso un lungo cammino, hanno maturato esperienza, lavorato su se stessi e sul proprio mestiere; semplicemente, quel percorso non è ancora diventato visibile agli occhi del pubblico. Per questo mi sento a metà del cammino: perché credo di aver costruito molto, pur avendo ancora tanta strada da percorrereˮ.

Quando è iniziato questo percorso?

“La passione per la recitazione è nata quando frequentavo la scuola media, quindi avrò avuto undici o dodici anni. Ho iniziato facendo teatro e ho continuato fino ai diciassette o diciotto anni. Poi ho smesso. In realtà, già a sedici anni avevo lasciato la scuola e avevo iniziato a lavorare. Non avevo una famiglia che potesse sostenermi economicamente e, in un certo senso, sono stato costretto a costruirmi il mio percorso da solo. Inoltre, provenivo da una realtà che, soprattutto durante l’adolescenza, non era semplice. Castellammare e, in particolare, il centro storico dove vivevo, erano un contesto nel quale ci si trovava a dover prendere decisioni importanti fin da ragazziˮ.

Quando ha iniziato a fare teatro alle scuole medie, che cosa l’ha avvicinata a quel mondo?

“All’inizio è stato quasi un gioco, che mi ha fatto conoscere un mio amico. Ancora oggi fa l’attore e si occupa di teatro di maschera. Gira l’Europa portando in scena Pulcinella, Arlecchino e altri spettacoli di questo genere. Alle scuole medie scherzavamo molto tra noi. Facevamo battute, imitavamo Totò e Troisi, ci divertivamo. Lui continuava a ripetermi: «Dobbiamo fare teatro». Io, invece, ero completamente preso dal calcio e gli rispondevo che non mi interessava, che mi annoiava. Poi, quando ho iniziato davvero a recitare, ho capito che quella era una delle attività che mi stimolavano di più. Mi permetteva di allontanarmi, anche solo per un momento, dalla quotidianità e di dedicarmi a qualcosa che mi faceva stare davvero bene. Da lì è nata la passione. Sono sempre stato un grande estimatore di Massimo Troisi e, insieme a questo mio amico, abbiamo iniziato anche a fare un po’ di cabaret. Organizzavamo piccoli spettacoli estivi nella nostra città. Ho continuato così fino ai diciassette o diciotto anni. Poi, lavorando nella ristorazione, il tempo è diventato sempre meno e, poco alla volta, la recitazione è uscita dalla mia vitaˮ.

Come si è sentito nel momento in cui ha dovuto mettere da parte la recitazione per iniziare a lavorare?

“Molto spesso si venga influenzati dall’ambiente in cui si vive. A un certo punto si finisce per convincersi che le persone che si hanno accanto abbiano ragione, anche quando non è così. Si inizia a pensare che sia necessario fare ciò che viene considerato serio, ciò che offre maggiori garanzie. Ci si convince che la scelta giusta sia andare a lavorare anziché continuare a recitare. Il problema è che, mentre cercavo di persuadermi di aver preso la decisione giusta, dentro di me accadeva l’esatto contrario. Più passavano gli anni, più crescevano il rimpianto e il rammarico. Sentivo sempre più forte il peso di aver abbandonato qualcosa che, in realtà, mi apparteneva profondamente. Per questo, quando mi sono avvicinato ai trent’anni, ho deciso di ricominciare. Avevo un’enorme voglia di rimettermi in gioco. Non è stato semplice. Sono sposato, ho due bambine e, a parte mia moglie, che mi sostiene in tutto ciò che faccio, è stato un percorso affrontato quasi contro tutti. Molte persone non vedono di buon occhio chi decide di inseguire un sogno, anche perché c’è sempre il timore del giudizio altrui. A un certo punto, però, ho deciso di non lasciarmi più condizionare. Ho ripreso a studiare, mi sono iscritto in accademia e, per un anno, ho frequentato contemporaneamente due scuole per cercare di recuperare il tempo perduto. Partecipavo a masterclass, finivo di lavorare, prendevo il treno e andavo a Roma per incontrare un regista o sostenere un casting. Sono stati due o tre anni molto duri e intensi, ma dentro di me c’era un desiderio irrefrenabile di tornare a fare ciò che avevo sempre sognatoˮ.

Perché il desiderio di tornare a recitare era così irrefrenabile? Che cosa sentiva dentro di sé?

“Ho sempre sentito di avere qualcosa da esprimere e, soprattutto, una storia da raccontare. Non mi sono mai considerato un talento: credo che i veri talenti siano pochi. Ma ho sempre avuto la sensazione di poter raccontare qualcosa attraverso un personaggio, un monologo o una serie televisiva. È questo che mi ha sempre spinto: non l’idea di fare l’attore in sé, ma il desiderio di raccontare qualcosa attraverso il mio lavoroˮ.

Chi le ha dato, finora, questa opportunità? Quali esperienze ha vissuto da quando, intorno ai trent’anni, ha deciso di riprendere questo percorso?

“Dal punto di vista professionale non ho ancora collezionato molte esperienze. Negli ultimi anni, però, ho sostenuto davvero tantissimi provini e, le dico la verità, già questo rappresenta per me una soddisfazione e un motivo di orgoglio. Quando arrivi a giocarti un ruolo significa che, dall’altra parte, qualcuno ha intravisto qualcosa in te. Poi può capitare di non essere scelto, perché entrano in gioco moltissime variabili: il momento, il personaggio, la fisicità, l’età e tanti altri fattori che, spesso, non dipendono neppure da te. Tra le esperienze che ho vissuto, ho partecipato come figurazione speciale al film Hey Joe di Claudio Giovannesi. Inoltre, proprio ieri è uscito un documentario, girato lo scorso settembre per una produzione americana, nel quale interpreto Plinio il Giovaneˮ.

Che sensazione ha provato la prima volta che si è visto sullo schermo?

“È stata una sensazione bellissima, davvero gratificante. Perché quando ti vedi sullo schermo, anche solo per un istante, non osservi soltanto quell’immagine: ripercorri tutto il cammino che ti ha condotto fin lì. Può trattarsi di un ruolo piccolo o grande, di pochi secondi appena, ma in quell’istante riaffiorano tutti i sacrifici e tutto l’impegno che ti hanno permesso di arrivare fin lì. È un pensiero che mi accompagna anche quando affronto un provino importante. Se arrivo al callback finale o mi gioco concretamente una parte, mi fermo spesso a riflettere su tutto ciò che ho fatto per trovarmi lì, in quel preciso momento. Negli ultimi tempi, però, sto cercando di affrontare tutto con maggiore leggerezza. Cerco di vivere ogni esperienza senza caricarmi di aspettative eccessiveˮ.

C’è una frase di Nietzsche che amo citare spesso: «Bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante». Se la stella danzante è l’attore, qual è il caos che Francesco Di Martino porta dentro di sé? Quale vuoto cerca di colmare attraverso la recitazione?

“È una domanda difficile. Credo che quel caos nasca soprattutto dalle mancanze che ciascuno si porta dentro, da quei vuoti che, in qualche modo, continuano ad accompagnarci. Nel mio caso, però, non ha nulla a che vedere con l’ego. Non nasce dal desiderio di apparire o di dimostrare qualcosa per sentirmi superiore agli altri. Forse il modo migliore per spiegarlo è questo: riuscirei a colmare quel vuoto se potessi dimostrare a chi, quando avevo quindici o sedici anni, mi indirizzò verso un’altra strada, che avevo ragioneˮ.

Che ragazzo era quel quindicenne o sedicenne?

“Era un ragazzo che sognava. Sognava di diventare attore e, un giorno, di poter fare proprio ciò che amava. Forse è questo il vuoto che cerco ancora di colmare. Non è l’ego, non è l’egocentrismo, non sono i riflettori a spingermi. Non è questo che cercoˮ.

Qual era il contesto in cui viveva quel ragazzo?

“Era un mondo fatto di scelte sbagliate. Vivevo in un contesto in cui molte persone finivano per imboccare quella strada e, come diceva Lei, sembrava davvero che esistessero soltanto due alternative. O sceglievi una direzione oppure l’altra. Se provavi a immaginarne una terza, rischiavi perfino di essere considerato uno stupido. Bisogna anche tenere conto del periodo storico. Parliamo di vent’anni fa: non esistevano gli strumenti e le opportunità di oggi. Non avevamo tutte le informazioni a portata di mano né i riferimenti che oggi un ragazzo può trovare con facilità. Se cercavi qualcosa di diverso, dovevi costruirtelo da solo. In un contesto del genere eri davvero un ago in un pagliaio. Semplicemente, sembrava che non ci fosse spazio per sognare. Se nascevi in una famiglia con la possibilità di sostenerti, potevi continuare gli studi, costruire un percorso e coltivare una passione. Noi, invece, spesso non avevamo neppure i mezzi per farlo. Mi sono iscritto in accademia soltanto a trent’anni, perché fino a quel momento la vita mi aveva portato completamente altrove. Per molto tempo la mia priorità è stata costruire una famigliaˮ.

Perché questa esigenza era così forte? Che cosa le ha dato il fatto di costruire una famiglia tutta sua?

“È stata la scelta più bella che abbia preso nella mia vita. Credo che la mia più grande vittoria siano mia moglie e le mie figlie. Essere riuscito a costruire un percorso che mi permettesse di prendermi cura della mia famiglia è il risultato più importante che abbia raggiunto. Quando guardo da dove sono partito e dove sono arrivato, provo una grande gratificazione. Se oggi qualcuno mi chiedesse quale sia il traguardo più importante della mia vita, risponderei senza esitazione: la mia famigliaˮ.

Ha mai visto nella recitazione anche una possibilità di riscatto sociale?

“Assolutamente sì. Anzi, parlerei soprattutto di riscatto personale, più che sociale. In fondo non credo che gli attori siano necessariamente persone ricche o benestanti. Per me la recitazione rappresenta prima di tutto una forma di riscatto verso me stesso. È anche un modo per dire: «Quel ragazzo, in fondo, non aveva tutti i torti quando diceva di voler fare questo mestiere». Continuo a provarci anche per questo motivo. Vorrei dimostrare che quell’intuizione non era sbagliata. Mi piacerebbe anche diventare, nel mio piccolo, un punto di riferimento per tutte le persone che rinunciano ai propri sogni o si lasciano condizionare dall’ambiente in cui vivono. Purtroppo anch’io mi sono lasciato influenzare. Oggi vorrei poter dire a chi sta vivendo la stessa esperienza che, forse, vale la pena trovare il coraggio di andare fino in fondoˮ.

Però, Francesco, non può rimproverarsi di essersi lasciato influenzare. Aveva quindici o sedici anni: era poco più che un ragazzo. A quell’età è naturale fidarsi degli adulti e pensare che abbiano ragione. Inoltre, parliamo di un’epoca completamente diversa da quella di oggi. Non c’era Internet e molti non sapevano neppure come funzionasse questo mestiere. Forse ignoravano perfino l’esistenza delle agenzie.

“Esatto. Ti dicevano di fare teatro o di iscriverti a una scuola di cinema. Poi andavi a informarti e scoprivi che servivano centocinquanta euro al mese. A quel punto tornavi a casa sapendo già quale sarebbe stata la risposta: «Pensa alle cose serie, non a queste sciocchezze». Era questo il problemaˮ.

Oggi che rapporto ha con l’ambizione? Che significato ha per lei?

“Sono sempre stato una persona molto ambiziosa. L’ambizione è sempre stata il mio motore. Fin da piccolo pensavo: «Io non sono questo. Merito di più». Credo che una delle mie fortune, soprattutto durante l’adolescenza, sia stata cercare persone migliori di me, persone che mi facessero capire che il contesto in cui vivevo non avrebbe necessariamente definito il mio futuro. Oggi la mia ambizione è diversa. Vorrei riuscire a portare i miei pensieri, le mie fragilità e tutto ciò che sono a un livello di espressione tale da arrivare anche agli altri. L’ambizione continua a essere ciò che mi tiene vivo. Ho sempre bisogno di fissarmi un nuovo obiettivo e lavorare per raggiungerloˮ.

E qual è l’obiettivo che si è posto oggi?

“Spero semplicemente che qualcuno mi conceda un’opportunità. Mi auguro che ci sia un regista, un casting director o qualcuno disposto ad avere il coraggio di puntare su di meˮ.

Perché parla di coraggio?

“Perché nel cinema entrano in gioco moltissime dinamiche. Nel corso del mio percorso ho incontrato tante persone che mi hanno fatto i complimenti. Mi hanno detto che ho un bel volto, che funziono davanti alla macchina da presa, che buco lo schermo, che sono bravo. Poi, però, quando si arriva al curriculum, spesso viene scelto chi ha già alle spalle tre film o due serie televisive. Così ti ritrovi sempre un passo indietro. Per questo credo che, da parte di un regista o di un casting director, serva anche un pizzico di coraggio. Il coraggio di dire: «Per questo ruolo scelgo lui»ˮ.

Nel frattempo, però, come vive? Come si mantiene nell’attesa che arrivi quell’occasione?

“Lavoro. Sono direttore di un bar a Pompei. Ho sempre lavorato nel settore della ristorazione e oggi ricopro un ruolo che mi dà soddisfazione e mi permette di fare ciò che considero più importante: non far mancare nulla alla mia famiglia. La famiglia viene prima di tutto. Il lavoro mi consente di prendermi cura di loro e, allo stesso tempo, di continuare a coltivare la recitazioneˮ.

Che cos’è, per lei, il successo?

“Credo che il più grande successo che una persona possa raggiungere sia riuscire a fare, nella vita, ciò che ama davvero. E quindi, nel mio caso, fare l’attoreˮ.

Diventare padre quanto ha cambiato l’uomo che è oggi?

“Tantissimo. Da quando sono diventato padre, gran parte delle mie energie è rivolta alle mie figlie. Direi che l’ottanta per cento delle mie attenzioni è dedicato a loro. Cerco di trasmettere tutto ciò che a me è mancato. E non mi riferisco ai soldi, agli abiti firmati o ai beni materiali. A me è mancata una guida. Per questo mi sono fatto una promessa: le mie figlie avranno sempre accanto qualcuno che le accompagni, le sostenga nelle loro scelte e nelle loro passioni. Voglio che sappiano di poter contare su una persona che creda in loro e che non dica mai che i sogni sono sciocchezze. Vorrei insegnare loro ad avere fiducia in se stesse, a coltivare le proprie passioni e a porsi obiettivi ambiziosiˮ.

Ha mai raccontato alle sue figlie quali sono i suoi sogni?

“Esplicitamente no. Però la più grande mi osserva. Sa perfettamente quale sia il mio sogno. Non me lo dice quasi mai, perché ha un carattere molto empatico. È una bambina che osserva, comprende tante situazioni e sa anche quando è meglio non toccare un argomento delicato. Ma lo sa. Sa qual è il vero sogno del suo papàˮ.

Oggi che rapporto ha con il giudizio degli altri? Lo teme ancora?

“No, non più. Su questo credo di aver raggiunto una grande maturità. Accetto le critiche quando sono costruttive, ma i giudizi gratuiti o superficiali non mi toccano più. All’inizio, quando ho ripreso a recitare, ho dovuto fare i conti con il giudizio delle persone. Molti pensavano: «Ha trent’anni e adesso vuole fare l’attore? Ormai è troppo tardi». Mi viene in mente un episodio che racconta bene quanto, invece, quel giudizio mi condizionasse da ragazzo. Quando riaprirono i casting per Scugnizzi, avevo diciotto o diciannove anni. Inviai la candidatura e fui convocato per il provino. La mattina stessa mi alzai e pensai: «Ma dove sto andando? A diciotto o diciannove anni voglio fare l’attore? Se fosse stata davvero la mia strada avrei dovuto iniziare a dodici o tredici anni, non adesso». A diciotto anni mi sentivo già troppo grande per inseguire un sogno. Questo fa capire quanto il giudizio degli altri avesse inciso su di me. Aver frequentato un’accademia mi ha insegnato moltissimo, non soltanto dal punto di vista tecnico. Credo che un corso di teatro o di cinema dovrebbero farlo tuttiˮ.

Perché?

“Perché ti insegna a metterti nei panni degli altri. Ti insegna tantissimo sul piano umano. Ti costringe a metterti continuamente a nudo, a essere generoso. Davanti alla macchina da presa non puoi trattenerti: devi dare tutto. E oggi il problema è proprio questo. Siamo ossessionati dall’avere e abbiamo dimenticato il valore del dare. Non offriamo più una parola di conforto, non scriviamo un messaggio a una persona semplicemente per dirle che l’abbiamo pensata o che le vogliamo bene. E invece credo che siano proprio questi i gesti più importantiˮ.

Si dice spesso che la recitazione abbia anche una funzione terapeutica, perché permette di conoscere aspetti di sé rimasti a lungo nascosti. Nel suo caso, che cosa le ha fatto scoprire di Francesco?

“Mi ha fatto capire che, per tutta la vita, ho cercato di mostrarmi forte, quando in realtà sono una persona molto fragile. Mi ha aiutato a riconoscere le mie fragilità, i vuoti che mi porto dentro e, soprattutto, ad accettarli. Credo che questa sia stata la scoperta più importanteˮ.

Qual è la sua fragilità più grande?

“Sono estremamente critico con me stesso. Ho sempre la sensazione di fare troppo poco. Sul lavoro, nei miei obiettivi e perfino nei rapporti umani. Molto spesso penso di essere quello che ha sbagliato, che avrebbe potuto fare di più o fare meglio. È una fragilità che ho imparato a riconoscere soltanto negli ultimi anniˮ.

Che rapporto ha oggi con la sua immagine? Come vive il rapporto con lo specchio?

“Mi piaccio. Sì, sto bene con me stesso e penso di essere un bel ragazzo. Detto questo, non mi sono mai guardato allo specchio pensando di essere una bellezza fuori dal comune. Il mio rapporto con l’immagine è sempre stato questo: mi piaccio, ma senza sentirmi specialeˮ.

Non si è mai sentito speciale… oppure non l’hanno mai fatta sentire così?

“Forse la seconda. I complimenti li ho sempre ricevuti dalle persone fuori casa. Nella mia famiglia d’origine, invece, non mi sono mai sentito davvero valorizzato. Non ho mai sentito dire: «Come sei bravo» oppure «Come sei bello». Ma sto imparando a fare pace con ciò e a comprendere che non ero io il problema. Ci è voluto molto tempo, ma oggi sento che questa consapevolezza sta finalmente diventando parte di meˮ.

Guardandosi allo specchio, quale risposta dà alla domanda: «Chi sono?»

“Sono una persona con le proprie fragilità, le proprie cicatrici e le proprie paure. Allo stesso tempo, però, non smetto di andare avanti, di provarci e di inseguire il mio sogno, il mio obiettivo. Credo di essere questo. Sono estroverso, ma anche malinconico. Dentro di me convivono aspetti molto diversi. Sono un po’ un caosˮ.

Le chiedo di concedersi per un momento un po’ di presunzione. Quale valore aggiunto potrebbe portare Francesco Di Martino a un progetto cinematografico, televisivo o seriale?

“La verità. Porterei l’istinto, l’imprevedibilità e la visceralità. Se mi chiedessero perché dovrebbero scegliere me invece di un altro attore, risponderei che, per me, la prima regola della recitazione è la verità. Quando mi riguardo, mi pongo sempre le stesse domande: «Sono stato vero? Ho provato davvero quell’emozione? Sentivo davvero quella battuta?». Non conta soltanto il modo in cui si pronuncia una frase, si parla o si recita. Naturalmente esistono la tecnica, i tempi e tutto ciò che deve essere studiato. Sono aspetti fondamentali e rappresentano senza dubbio un valore aggiunto. Ma, prima di ogni altra cosa, la recitazione è verità. Si può essere l’attore tecnicamente più preparato del mondo, ma se chi guarda non crede a ciò che vede, tutto il resto perde valoreˮ.