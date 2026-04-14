Francesco Di Tullio, intervista all'attore nei panni di Federico in Mare fuori: “Provo a restare nel presente”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

L’ansia arrivava soprattutto di notte, intorno alle due. Era l’ora in cui il silenzio rendeva tutto più difficile da ignorare: i pensieri, la paura di non essere all’altezza, il timore di perdere il controllo, la sensazione di non riuscire a mettere ordine dentro di sé. Mentre gli altri dormivano, lui restava sveglio a fare i conti con il caos. Quello della crescita, delle aspettative, dei rapporti che cambiano, del bisogno di capire chi essere davvero. Dietro Francesco Di Tullio, il volto di un ragazzo che il pubblico ha imparato a conoscere attraverso il Federico di Mare fuori, c’è qualcuno che ha dovuto imparare molto presto a convivere con le proprie contraddizioni. Da una parte il desiderio di fare arte, di esporsi, di stare al centro della scena. Dall’altra il bisogno di proteggersi, di restare in silenzio, di trovare un posto in cui sentirsi al sicuro. In mezzo per Francesco Di Tullio ci sono la musica, la recitazione, il teatro: linguaggi diversi che diventano modi per dare un nome alle emozioni e per trovare una forma a quello che, altrimenti, rischierebbe di restare confuso. Francesco Di Tullio parla di sé con una sincerità rara, senza cercare di apparire diverso da quello che è. Racconta la rabbia che tiene dentro e che riesce a liberare attraverso la recitazione. Racconta l’ansia, il rapporto complicato con il futuro, la paura del fallimento e quella sensazione di precarietà che accompagna chi sceglie di vivere d’arte. Ma racconta anche il desiderio di migliorarsi, la capacità di guardarsi allo specchio con onestà, il bisogno di restare fedele alla persona che sente di essere. Nel suo racconto in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie convivono fragilità e ambizione, tenerezza e durezza, insicurezza e voglia di andare lontano. Ci sono i genitori, che gli sono rimasti accanto anche nei momenti più difficili. Ci sono i tatuaggi, che diventano tracce dei periodi più importanti della sua vita. Ci sono le notti passate a sentirsi perso e le mattine in cui ritrova un po’ di pace sul balcone, con il sole, un caffè e la musica nelle cuffie. A pochi giorni dal debutto teatrale con Gen Z, il monologo teatrale con cui prova a raccontare la sua generazione, e reduce dal set di un’altra serie Rai, emerge il ritratto di un ragazzo che non si nasconde dietro nessuna maschera. Uno di quelli che non hanno paura di ammettere di stare male, di dire che si sentono fragili, di riconoscere che crescere, oggi, significa spesso sentirsi travolti. Ma anche di qualcuno che, proprio attraverso questa vulnerabilità, sta imparando a conoscersi meglio. E forse, senza accorgersene, anche a diventare adulto.

Rispetto alla stagione precedente, quale aspetto del personaggio di Federico l’ha colpita di più in Mare fuori 6?

“È come se fosse diventato qualcuno di diverso, che mi ha permesso di affrontare una sfida nuova anche come attore. Nella stagione precedente interpretavo un personaggio piuttosto lineare, che manteneva quasi sempre una vena di cattiveria, fatta eccezione per alcune sfumature che già iniziavano a emergere: una certa emotività e una parte più fragile, che poi viene fuori nelle nuove puntate. Leggendo il copione, ho trovato un Federico molto più sfaccettato, che lotta contro diverse parti di sé: quella più legata a Samuele e quella più vicina a Lorenza. Ho visto quindi una sfida attoriale più complessa, un’interpretazione più difficile, che mi ha messo molto più alla prova rispetto al primo anno. Anche il primo anno, però, è stato impegnativo, perché rappresentava la mia prima vera esperienza con un personaggio importante su un set”.

Si è mai chiesto perché, ai provini, la casting director Marita D’Elia, il regista e gli altri abbiano scelto proprio lei, Francesco Di Tullio, per il personaggio di Federico?

“Me lo sono chiesto, ma senza soffermarmi troppo sulla questione. Credo sia stato un mix di fortuna e predisposizione per la recitazione, anche perché i miei genitori sono attori e sono sempre cresciuto in quell’ambiente. Penso quindi che sia stato davvero un insieme di fattori. Al regista sono piaciuto, così come a Marita, che è stata la prima a puntare su di me. È stato un insieme di elementi diversi”.

E a lei è piaciuto il suo lavoro?

“Sono molto autocritico, quindi la risposta è sì e no. So di poter fare di meglio, molto di meglio, e avrei potuto dare di più. Però, considerando che la prima stagione sia stata la mia prima vera esperienza da attore, sento comunque di aver fatto abbastanza. Se oggi tornassi indietro, sicuramente farei meglio, grazie anche all’esperienza nel frattempo accumulata e allo studio”.

La recitazione è sempre stata presente nella sua vita. Quando ha capito non solo che voleva fare l’attore, ma che poteva farlo davvero?

“Sicuramente dopo Mare fuori. Prima avevo già pensato che avrei potuto fare pubblicità e, infatti, tutto è partito da quel pensiero. Tutto è nato dal desiderio di fare delle foto per un’agenzia, per iniziare magari con qualche piccolo lavoro. Poi, invece mi hanno chiamato per la serie. Dopo quell’esperienza mi sono reso conto che, mettendo in pratica qualcosa che mi viene abbastanza naturale e su cui posso continuare a lavorare, potevo costruirmi una professione. Potevo trasformarlo in un lavoro che fosse anche una passione. Vivendo il set, infatti, ho capito che recitare era diventato anche questo per me”.

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Una delle parole che accompagna il percorso di un attore è precarietà. L’ha mai spaventata?

“Sì, assolutamente. In generale, un artista, e quindi anche un attore, vive un po’ come se stesse lanciando una moneta. Ci sono periodi in cui riesce a mantenersi, a stare tranquillo economicamente e ad avere una buona retribuzione. In altri momenti, invece, può capitare di non trovare lavoro o di attraversare fasi più complicate. Quindi sì, è un aspetto che spaventa. Per questo ho continuato gli studi e porto avanti anche un progetto musicale. Restiamo sempre nell’ambito artistico, il contesto è quello: nella vita voglio fare arte. È questo il mio obiettivo, nonostante possa essere difficile e possano esserci momenti complicati. Con tutto il risetto per ogni professione, non mi vedo in un lavoro d’ufficio né dietro un bancone. Mi vedo come artista, in senso ampio, perché mi permette di esprimermi e, allo stesso tempo, di stare bene e lavorare: non c’è altro che vorrei fare nella vita”.

Che cosa le restituisce l’arte?

“Tantissimo. L’arte aiuta a stare meglio e aiuta anche gli altri a stare meglio. Che si tratti di un personaggio che interpreto e che trasmette un’emozione capace di far riflettere, oppure di una canzone, riuscire a suscitare una riflessione o a comunicare un’emozione è già tantissimo. Significa entrare in contatto con qualcuno, indirettamente o anche direttamente. Secondo me, l’arte dà molto, sia a chi la crea sia a chi la riceve. Anche semplicemente ascoltare musica o guardare un film può lasciare qualcosa. A maggior ragione, quindi, creare arte in prima persona”.

Che cosa cambia per lei tra musica e recitazione? Ha un approccio diverso?

“Sì, è molto diverso. La musica la vivo molto meno dal punto di vista lavorativo. Con la recitazione vado sul set, mi concentro, cerco di entrare nel personaggio, parlo con il regista, provo a capire al meglio come svolgere il mio lavoro e rimango concentrato per tutte le ore in cui sono lì. Con la musica, invece, è diverso. Magari vado dalla mia vocal coach, siamo in studio, prendo la chitarra e inizio a suonare. Sono tranquillo, rilassato, senza pensarci troppo. A volte nasce qualcosa, iniziamo a suonare e arrivano idee. Quindi è un’attività molto più rilassata e spontanea. Non vorrei dire meno impegnativa, perché non lo è. Si tratta proprio di un approccio diverso. Alla fine, però, le emozioni che ci metto dentro sono molto simili. Cambia completamente il modo in cui ci arrivo”.

Qual è l’emozione che la recitazione le ha permesso di comprendere meglio di sé? E quali emozioni riversa invece nella sua musica?

“Sicuramente la recitazione, almeno per quanto mi riguarda, mi ha aiutato molto a comprendere la rabbia. Non sono una persona rabbiosa, anzi, sono molto pacifico. Però dentro di me c’è un po’ di nervosismo che rimane lì, che ristagna. Con la recitazione riesco a tirarlo fuori e questo mi aiuta anche a sciogliere tensioni che magari mi porto dentro. Nella musica, invece, passa davvero di tutto. Si parte dai propri pensieri, dai temi di cui si vuole parlare agli altri, da ciò che si vuole comunicare o da come si è vissuta una determinata situazione. Può esserci malinconia, tranquillità, ma anche irrequietezza. Può esserci qualsiasi emozione, qualsiasi stato d’animo. Con la recitazione accade qualcosa di simile, ma in modo diverso: si mettono le proprie emozioni nel personaggio e poi le si trasmettono alle persone”.

Lei è partito dalla trap, ma musicalmente ha cambiato molto negli ultimi tempi.

“Sì, ultimamente mi sto orientando molto verso il blues jazz. Mi piace tantissimo anche la trap e ogni tanto vado ancora in studio a fare qualcosa in quel genere. Però adesso mi dedico soprattutto al blues jazz. Suono la chitarra, c’è la mia vocal coach che suona il piano, io canto e poi c’è un ragazzo che suona la batteria”.

A dieci anni è salito su un palco e ha aperto un concerto dei Dire Straits. Che cosa ricorda di quel giorno?

“Lo ricordo molto bene. Anche perché avevo il gesso: due giorni prima mi ero rotto il polso giocando a basket. Mio padre ed io eravamo disperati. Lui era felicissimo e disperato allo stesso tempo. Poi però ho suonato lo stesso. È stato molto bello. Ricordo sì bene quella giornata, ma non avevo minimamente capito davvero chi fossero. Conoscevo i testi e suonavo le loro canzoni, però per me era una situazione normale. Adesso invece, ripensandoci, mi sembra qualcosa di completamente assurdo. Se dovessi farlo oggi avrei un’ansia incredibile”.

Che cosa è rimasto in lei di quel bambino che ha aperto il concerto dei Dire Straits?

“In realtà molto. Cerco sempre di migliorarmi e di raggiungere la versione migliore di me stesso. Però la mia base emotiva e la persona che sono, e che sono sempre stato, ci sono ancora. Sono contento di averle mantenute”.

Che rapporto ha con la parola ambizione? E che rapporto ha invece con la parola successo?

“L’ambizione, secondo me, è importantissima. Però non deve essere intesa per forza nel senso più letterale del termine, cioè ‘ambisco a diventare questo o quello’. Per me significa semplicemente aspirare a qualcosa in più rispetto a ciò che si ha già. Perché, se si rimane fermi soltanto su quello che si possiede, si vive sempre all’interno del proprio cerchio, senza mai uscirne. Quindi bisogna cercare sempre di scoprire qualcosa di nuovo, conoscere persone nuove, fare esperienze diverse. E, in alcuni casi, anche arrivare in alto. Sono una persona molto ambiziosa. Con la parola successo, invece, ho un rapporto diverso. A dire la verità, è un termine che non mi piace molto. Perché definire che cosa significhi avere successo è molto personale. Auguro a chiunque di avere successo nella vita, ma secondo me non significa fare soldi e non coincide con tutto il resto che spesso viene associato a questa idea. Per me significa stare bene con se stessi, stare bene con il mondo che ci circonda, prendere il più possibile dalle persone e dalle esperienze che si vivono. Per me il successo è questo”.

Oggi il successo viene spesso associato anche al numero di persone che la seguono sui social. Che rapporto ha con il giudizio degli altri?

“Molto sereno. Non do troppo peso al giudizio degli altri. Anzi, per quanto mi riguarda, quando incontro delle persone ricevo quasi sempre critiche costruttive oppure complimenti. Quindi, in generale, non vivo male questo aspetto. Se invece leggo qualcuno che critica senza motivo, magari attaccando la mia persona senza conoscermi, non me ne importa nulla. Perché questo dice qualcosa di lui, non di me. Se invece qualcuno mi rivolge una critica negativa ma costruttiva, allora la ascolto molto volentieri e sono disposto a discuterne”.

In apertura diceva di essere molto severo con se stesso. Da dove nasce questa severità?

“Credo sia una caratteristica tipica degli artisti. C’è una certa ossessione per ciò che si fa. Magari ripeto una frase con la chitarra duecento volte, finché non mi viene esattamente come la volevo e come l’avevo immaginata. Con il cinema, ovviamente, non posso decidere tutto da solo. Quindi, quando riguardo quello che ho fatto, penso a molti aspetti che avrei potuto gestire meglio. Però secondo me è una caratteristica molto positiva, perché mi spinge a migliorarmi. Non è un problema se non riesco a vedere tutto come perfetto in quello che faccio. Anzi, credo sia giusto così”.

Il contrario del successo è il fallimento. Ha mai pensato a come reagirebbe a un eventuale fallimento?

“Sì, ci ho pensato. Mi sono chiesto che cosa potrebbe succedere se non riuscissi a portare avanti la carriera da attore o da musicista. Poi però ho deciso di non pensarci più e ho smesso di farlo. Ho continuato ad andare avanti. Il mio obiettivo, comunque, è fare questo. Non significa che non avrò dei piani B, perché avrò comunque un buon curriculum. Ho fatto diversi lavori anche prima di iniziare a recitare. Ho lavorato come attrezzista sui set e anche come barista. Di esperienze lavorative ne ho avute. Però non vorrei fare quello nella mia vita. Aspiro davvero a qualcosa di diverso e a diventare una persona diversa”.

Perché lavorava come attrezzista sui set?

“È nato tutto dal desiderio di fare qualche lavoretto, magari estivo, per guadagnare un po’ di soldi. Il padre di un mio amico gestiva gli attrezzisti sui set. Allora ho chiesto al mio amico, che lavorava lì, se potevo andare con lui. Così ho lavorato lì per circa un mese”.

In casa si sono preoccupati quando ha detto che voleva fare l’attore, sapendo quanto sia difficile questo mestiere?

“Sì, sicuramente un po’ di preoccupazione c’è stata. Però credo che siano anche molto contenti del fatto che questa sia la loro passione e che siano riusciti, in modo diretto o indiretto, a trasmettermela. Penso che siano entrambi felici di questo”.

Stella Adler diceva che un attore deve avere la pelle del rinoceronte e l’anima di una rosa. In che cosa si manifesta la sua corazza e in che cosa, invece, la sua sensibilità?

“Di base sono una persona molto emotiva, però sono anche molto forte. Nel senso che controllo molto bene le mie emozioni. Ovviamente capita anche a me di stare male, però riesco a gestirlo bene. Riesco anche a modellare la realtà, cioè quello che sono e quello che voglio essere, in base a come desidero migliorarmi. Secondo me, bisogna trovare un equilibrio tra questi due aspetti. Bisogna essere capaci di affrontare situazioni difficili e momenti di imbarazzo. Ovviamente un attore non dovrebbe provare imbarazzo. All’inizio magari è difficile, però poi, entrando nella logica del lavoro, si smette del tutto di provarlo. Diventa qualcosa di naturale. Tutte queste caratteristiche si formano quasi da sole facendo il lavoro dell’attore. Si costruisce il proprio carattere anche attraverso questo mestiere e, allo stesso tempo, si è attori anche in base al proprio carattere. Sono due aspetti che procedono insieme. Bisogna trovare un equilibrio tra l’essere sensibili ed emotivi, perché per restituire un’emozione che magari in quel momento non si sta provando davvero bisogna esserlo molto. Allo stesso tempo, però, bisogna anche sapersi proteggere dal rischio di stare male”.

Che rapporto ha con se stesso e con quello che vede allo specchio?

“Sono abbastanza tranquillo. Mi piace la persona che sono. Ci sono molte caratteristiche di me che non mi piacciono, ma cerco di cambiarle e, piano piano, le sto migliorando. Quindi, in generale, ho un rapporto molto sano con me stesso”.

Che cosa rappresenta quel tatuaggio che ha sul bicipite destro?

“È un crisantemo. Più che per il significato generale dei tatuaggi, li faccio per rappresentare i periodi della mia vita. Per esempio, l’ultimo che ho fatto è ‘02:00 AM’. È dedicato ai miei genitori, perché la A e la M sono le loro iniziali, ma allo stesso tempo rappresenta anche le due di notte, un orario specifico. Ho attraversato un periodo abbastanza difficile, con ansie e altre difficoltà, e loro mi sono stati molto vicini. Le due di notte erano l’orario in cui stavo peggio, soprattutto durante la notte. Quindi ho voluto tatuarmelo. Il crisantemo, invece, in Occidente è il fiore dei morti, mentre nella cultura orientale è il fiore della vita e della rinascita. L’ho tatuato in entrambe le accezioni: per i miei nonni, quindi per la morte, ma anche per la rinascita. Era un periodo in cui sentivo di stare cambiando molto”.

Ha altri tatuaggi?

“Ne ho quattro in tutto. Uno raffigura una donna zingara. L’ho scelto perché dovevo affrontare l’estate sul set di Mare fuori, stare tutta l’estate a Napoli, spostarmi e fare tante esperienze. La zingara è sempre in viaggio e quindi mi aiutava simbolicamente ad affrontare quel periodo da solo. Un altro è ‘Aletheia’, una scritta in greco. È sia il titolo di un album di Izi, un cantante che mi piace molto, sia una parola che in greco significa ‘ricerca della verità’. Io l’ho interpretata come la ricerca del mio equilibrio”.

Dove trova oggi il suo equilibrio?

“Oggi lo sto trovando molto. Lo trovo nel lavoro, nello stare sui set, nella musica, nel tempo trascorso con i miei amici, nello studio e nell’interesse per ciò che mi appassiona. La mia giornata ideale sarebbe questa: mi sveglio, vado sul set, finisco di lavorare, torno a casa, suono con i miei amici e poi passo la serata con loro”.

Sta preparando anche il debutto in teatro, al MTM Teatro Leonardo di Milano, il 17 aprile con Gen Z. Come sta vivendo questo momento?

“Un po’ di ansia c’è. Non è la mia prima esperienza in teatro, però è la prima volta che salgo sul palco da solo. Quindi un po’ di ansia c’è sicuramente, ma poi si trasforma in adrenalina”.

Come nasce questo spettacolo?

“L’idea è nata ancora prima che uscisse la stagione 5 di Mare fuori. Ero con Paolo Scotti, che è il migliore amico di mia madre e anche un produttore teatrale. Lo conosco da quando ero piccolo. Da lì è venuta l’idea di realizzare un monologo. Avevo ancora 17 anni e il proposito era quella di raccontare un diciottenne che parla della sua generazione. Poi ho incontrato Alessandra, la nipote di Paolo, e abbiamo iniziato a lavorare sul testo. Siamo partiti dai miei spunti e lo abbiamo scritto insieme. L’obiettivo di Gen Z è proprio quello di offrire un punto di vista diverso, uno sguardo a cui di solito non si è abituati”.

Se dovesse raccontare la Generazione Z in poche parole, come la descriverebbe?

“La GenZ è la generazione più fragile emotivamente che ci sia mai stata. Non so da cosa dipenda: forse dal carico di informazioni, dal periodo storico, dai social. Si cresce in una società e quella società, inevitabilmente, influenza. Quindi, di base, è una generazione molto fragile. Anch’io sono una persona molto fragile ed emotiva. Sicuramente dipende anche dai genitori, perché spesso cercano di proteggerti e a volte questa protezione diventa eccessiva e non ti aiuta (sono molto contento del lavoro che hanno fatto i miei genitori con me sia chiaro). Secondo me, la Generazione Z è una generazione poco ascoltata e poco considerata. Spesso si pensa che non abbia voglia di fare niente, che non veda il lavoro come obiettivo principale. In realtà, molte persone non riescono a vedere il mondo dal nostro punto di vista. Siamo cresciuti affrontando il Covid, i social media, tutte le conseguenze dei social, le guerre, un mondo instabile. Tutto questo crea moltissime ansie. E spesso chi è più grande non riesce davvero a vedere le situazioni dal nostro punto di vista”.

La notte, soprattutto intorno alle due, era il momento in cui avvertiva maggiormente l’ansia. Ansia di che cosa?

“Ho avuto un rapporto difficile con l’ansia, soprattutto l’anno scorso. Durante le riprese della sesta stagione di Mare fuori ero molto confuso su quello che volevo dalla mia vita. Era un periodo di caos totale. Non stavo gestendo bene la mia vita, i soldi, il tempo. Non stavo gestendo bene nulla. Anche il rapporto con i miei genitori era peggiorato, perché quando non si riesce a gestire bene la propria vita diventa più difficile avere un buon rapporto con gli altri. Con gli amici magari è più semplice, perché hanno la mia età. Con i genitori, invece, diventa più complicato. Ho avuto un momento di rottura con loro. Me ne sono andato di casa per tre o quattro giorni mentre ero a Milano. Poi sono sceso direttamente a Napoli per girare. Da lì è iniziato questo rapporto con l’ansia e con gli attacchi d’ansia. Poi ho iniziato a lavorarci, sia grazie all’arte sia grazie ai miei genitori, da quel momento abbiamo costruito un rapporto sempre migliore. L’ansia nasceva dal caos: quando non si prende in mano la propria vita, quando non si sistemano alcuni aspetti, quando non si migliora se stessi e non si è presenti nel momento che si sta vivendo, si sta male. Bisogna scendere a patti con le proprie contraddizioni, con quello che si è, e cercare di migliorarsi. Dal momento in cui si riprende in mano la propria vita, in generale, si sta meglio”.

Com’è stato, per un milanese, vivere Napoli?

“In realtà molto bello. All’inizio ero abbastanza spaventato. Però i ragazzi sono splendidi. Anche Ludovico Martino, il mio primo regista, è stato carinissimo. Al di là dei suoi anni, è un ragazzo anche lui ed è stato quasi come un fratello maggiore. Sul set era serio, serissimo, però ci ha insegnato tanto. Ci ha fatto fare esercizi, ci ha preparati, ci ha riuniti tutti una o due settimane prima dell’inizio delle riprese per definire i personaggi. Ha lavorato davvero con il cuore e con la testa. Per me è stato importante avere un regista del genere come primo regista. Ma lo stesso potrei dire di chi è venuto dopo”.

Che cosa sogna come artista?

“Attualmente, per come stanno le cose nel mondo, non andrei negli Stati Uniti. Però il mio sogno è sempre stato quello di andare in America, recitare e fare musica lì. Vorrei provare a portare avanti entrambe le strade, sia la musica sia il cinema, anche se è difficile tenere insieme due percorsi. Vorrei farlo in grande: suonare su grandi palchi, recitare per il grande schermo. In questo momento, però, il piano è diverso: penso più a Parigi o a Londra. Quindi, per ora, resto un po’ in Italia, sistemo le mie cose tra Milano e Roma, lavoro qui finché posso e intanto cerco un’agenzia all’estero. Poi proverò a trasferirmi per qualche mese”.

Se la sua stanza potesse parlare di lei, che cosa racconterebbe?

“Sono disordinatissimo. Lascio sempre tutto in giro, vestiti per terra, e non ho mai voglia di sistemare. Però la mia stanza è molto accogliente. Le luci sono arancioni, rosse. La sera accendo sempre luci molto calde. Ho tutti i mobili in legno e una poltrona verde. Mi piace un ambiente caldo e sereno. Se dovesse avere una colonna sonora sarebbe sicuramente jazz. Non ho foto appese. Ho soltanto tre chitarre e quattro vinili appesi: Bob Marley, Pink Floyd, Genesis ed Eagles”.

Qual è l’ultimo gesto di tenerezza che si è regalato?

“Sto cercando di essere sempre gentile con me stesso. Banalmente, mi sveglio la mattina, mi metto sul balcone con il caffè, una sigaretta, la luce del sole e un po’ di musica. Cerco di godermi il momento in cui sto da solo con me stesso. È una cosa che mi sta riuscendo molto. Ultimamente sto molto bene con me stesso. Anche grazie al sole. Il fatto che ci sia luce fino a tardi cambia tantissimo il mio umore, perché sono molto meteoropatico”.

Che rapporto ha con il qui e ora?

“Una delle cose a cui tengo di più è vivere il presente. Secondo me le persone stanno male perché si lasciano affliggere da ansie e problemi che derivano dal passato oppure dal futuro. Il passato, in questo momento, non esiste più. Ha costruito ciò che sei oggi, ma non esiste più. E il futuro, al di là degli impegni che hai domani o dopodomani, è qualcosa che esiste solo nella tua testa. L’unica cosa che conta davvero è il momento che stai vivendo. Non voglio arrivare a ottant’anni avendo vissuto pensando sempre al passato o al futuro. Voglio vivere pensando all’adesso, stare bene nel momento in cui sono. Poi, ovviamente, bisogna avere la testa anche sul resto. Però vivere il presente è importante per vivere bene la propria vita”.