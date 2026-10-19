Francesco Dolci attacca la famiglia di Pamela Genini e accusa sui pedinamenti: "Ho visto che mi seguivano"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Francesco Dolci, unico indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini, accusa la famiglia della giovane per aver “puntato il dito contro di lui” e parlando di comportamenti “sospetti”. Le critiche sono al compagno della madre e per presunti pedinamenti, con investigatori privati che sarebbero ingaggiati per occuparsi di lui. Poi però precisa: “Io non sto accusando nessuno”.

Francesco Dolci si sfoga

L’unico indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini torna a rivolgere dubbi e sospetti ai familiari della vittima. Ospite di “Vita in diretta”, Francesco Dolci ha criticato il comportamento della madre e del compagno di lei, e ha respinto l’etichetta di “stalker”.

L’incipit dello “sfogo” è tutto nel filmato mostrato in trasmissione, in cui passeggia con Pamela a Bergamo, insieme alla cagnolina Bianca.

ANSA

Dolci ha sottolineato che i familiari “continuano a puntarmi il dito, continuano ad accusarmi”, mentre il video smonterebbe la tesi dello stalker, mostrando due persone che camminano serenamente insieme, ben lontane quindi dall’immagine di un persecutore e della sua vittima.

Le accuse alla famiglia di Pamela Genini

Il primo bersaglio è Pier Giuseppe Rota, compagno della madre di Pamela. Dolci ha contestato un audio registrato quando fu scoperta la profanazione, in cui Rota sembrerebbe “fare la telecronaca”. Per l’imprenditore, chi è davvero sconvolto “non prende il telefono, non va a correre”.

Dolci ha definito quei comportamenti anomali e meritevoli di attenzione. A lui, sostiene, è bastato invece andare a pregare sulla tomba per essere indagato: “Non è un reato pregare”.

Poi è passato al piano personale ed economico, raccontando le difficoltà di Pamela durante il trasloco (“fui io ad aiutarla, non aveva una dote”). “Dov’era la famiglia prima? C’è solo adesso presente che c’è il milioncino?” ha domandato.

Infine l’accusa: “Perché usano questi soldi per indagare contro di me, loro, con investigatori privati, e ci sono le prove? Io sono stalker, e perché allora mi pedina quando vado dal dentista? Che l’ho visto quel giorno quando andavo dal dentista che mi pedinava”.

Quando il conduttore Alberto Matano gli ricordato che servono evidenze a supporto di tali affermazioni, Dolci ha precisato: “Io non sto accusando nessuno”. Aggiungendo, però, che per lui resta “molto sospetto questo comportamento”.

Il caso in breve

Pamela Genini è stata uccisa a Milano il 14 ottobre 2025 dall’ex compagno Gianluca Soncin. Il 23 marzo 2026, nel cimitero di Strozza, alcuni operai incaricati di spostare il feretro hanno scoperto che la tomba era stata aperta.

Il corpo era decapitato e la testa non è stata ritrovata. Dolci, che era al telefono con Pamela la sera del delitto, è indagato dalla Procura di Bergamo per vilipendio di cadavere e profanazione.