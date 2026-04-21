Francesco Dolci denuncia la mamma di Pamela Genini, "stanco di essere sospettato e diffamato da loro"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Francesco Dolci decide di denunciare la mamma di Pamela Genini. Il presunto ex fidanzato della 29enne vittima di femminicidio, la cui tomba è stata profanata, ha querelato Una Smirnova ritenendo di dovere difendere i genitori dalle accuse che, a suo dire, la famiglia della modella avrebbe lanciato loro. Uno scontro che si inserisce nelle indagini sul trafugamento della salma della ragazza.

La denuncia di Francesco Dolci

Intervenuto ai microfoni della Vita in diretta, Francesco Dolci ha spiegato di aver presentato ai carabinieri una nuova querela nei confronti della madre di Pamela Genini. I genitori del presunto ex fidanzato sarebbero stati ascoltati in caserma, ma al momento non risulterebbero accuse contro di loro da parte della famiglia della 29enne.

“Mi hanno attaccato anche non troppo velatamente e sento il ronzio dei sospetti” ha dichiarato Dolci ai microfoni della trasmissione di Alberto Matano, senza però riportare altre informazioni sulla denuncia.

Lo scontro con la famiglia di Pamela Genini

Collegato in diretta al programma di Rai 1, Francesco Dolci non ha parlato soltanto dei “continui attacchi” diretti ai genitori, ma anche di “continui reati che stanno terrorizzando la mia famiglia”.

L’imprenditore edile ha fatto riferimento a persone che avrebbero commesso una “violazione di domicilio” scavalcando il cancello della proprietà dei genitori e di effrazioni alla sua auto.

Episodi che sarebbero oggetto delle denunce di Dolci insieme alle presunte diffamazioni attribuite alla madre di Pamela Genini e che sarebbero iniziati dopo la profanazione della tomba della 29enne nel cimitero di Strozza, la cui salma è stata decapitata e la testa trafugata.

Secondo quanto riportato dal conduttore della Vita in diretta Alberto Matano, sugli indagati del fascicolo di vilipendio aperto dalla procura di Bergamo potrebbero esserci sviluppi, ma Francesco Dolci ribadisce di avere paura di essere incastrato.

La risposta di Una Smirnova

Alle sue ricostruzioni ha risposto la madre di Pamela Genini, che aveva già accusato Dolci di raccontare “favole, telenovele” e di essere in cerca di visibilità.

Intervistati dalla trasmissione Dentro la Notizia, Una Smirnova ha smentito nuovamente la relazione tra Dolci e la figlia.

“Si era illuso di essere” il fidanzato di Pamela, ha affermato, aggiungendo: “Mi fa proprio ridere quel ragazzo lì”.

“Non è vero Francesco, non ti ha mai presentato Pamela e non sei mai venuto una volta con Pamela in casa” ha dichiarato Piergiuseppe Rota, compagno della madre della vittima, rivolgendosi a Dolci.

“Come faccio a lasciare trascurata la tomba di mia figlia, una persona spregevole può dire queste cose” ha aggiunto Smirnova rispondendo alle accuse lanciate ancora da Dolci alla famiglia della 29enne.

“Che la smettano di dire bugie perché è peggio per loro” ha ribattuto Francesco Dolci rispondendo a Gianluca Nuzzi, assicurando di avere sul telefono “sette anni di chat con Pamela” con le quali sarebbe in grado di dimostrare la loro relazione.