Francesco Dolci in lacrime in tv parlando di Pamela Genini, "Soncin ha ucciso anche me quella notte"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Francesco Dolci si commuove in tv ricordando Pamela Genini, uccisa a Milano il 14 ottobre 2025. L’uomo parla del rimorso per non essere riuscito a proteggerla e respinge ogni coinvolgimento nella profanazione della tomba. Intanto, le indagini si concentrano sul Dna trovato sul nastro adesivo e vicino alla bara, la cui identità resta da chiarire.

Le lacrime di Francesco Dolci

A un anno dal femminicidio di Pamela Genini, Francesco Dolci ha raccontato il suo dolore per la morte della giovane e il rimorso per non essere riuscito a difenderla.

Intervistato durante la trasmissione “Vita in diretta”, l’uomo si è commosso ripercorrendo gli ultimi momenti della donna, uccisa a Milano il 14 ottobre 2025.

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In particolare, è stato il rivedere il luogo in cui si è consumata la tragedia a riaprire la ferita. “Anche oggi, vedendo quel terrazzo lì, con tutte le piante secche, tutto secco, tutto abbandonato, la prima cosa che ho pensato è che è tutto morto”, ha raccontato, con la voce rotta dall’emozione.

Su Gianluca Soncin, l’uomo accusato dell’omicidio di Pamela, Dolci ha espresso il proprio disappunto con parole dure. “Dove passa quell’uomo, resta solo morte” ha affermato. “Quell’uomo non ha ucciso solo Pamela quella notte, ha ucciso anche me. La verità è questa”.

Il rimorso

Nel corso dell’intervista, Francesco Dolci ha parlato anche del rimpianto per non essere intervenuto direttamente prima dell’omicidio. Pamela gli avrebbe riferito di avere paura e di temere che un eventuale confronto con Soncin potesse mettere in pericolo entrambi.

Secondo il suo racconto, lui avrebbe voluto affrontare l’uomo, ma sarebbe stato dissuaso. “Pamela mi aveva fermato, perché aveva detto ‘questo è armato, ha una pistola, ammazza anche te, come facciamo? Come faccio io senza di te?'”

E ancora: “Se potessi tornare dietro qualche giorno non l’ascolterei. Il paradosso è che adesso però l’uomo che sta piangendo per Pamela è indagato per la profanazione del corpo di Pamela, per il vilipendio di quel cadavere”.

Pamela Genini, il Dna sulla tomba profanata

Il dettaglio più recente del caso riguarda l’individuazione di un Dna vicino al feretro di Pamela. “Assolutamente non è attribuibile a me” ha affermato Dolci.

“Io proprio per non infinciare il lavoro degli inquirenti avevo parlato solo di un Dna femminile che è quello che è stato trovato all’interno del tassello, che è un Dna femminile” ha spiegato, affermando inoltre che sarebbero già stati effettuati confronti con 108 sospettati e che i profili esaminati non avrebbero ancora un’identità accertata.

Dolci indagato, le ultime novità

Francesco Dolci è indagato dalla Procura di Bergamo nell’ambito dell’inchiesta sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, con contestazioni relative al vilipendio di cadavere e alla sottrazione del corpo. Nel maggio 2026 era stato interrogato per diverse ore dai carabinieri e dal pubblico ministero Giancarlo Mancusi. Gli investigatori avevano inoltre eseguito perquisizioni nella sua abitazione e in quelle dei familiari.

Il Dna maschile individuato sul nastro adesivo rappresenta un elemento investigativo da approfondire, ma non è stata resa nota un’identificazione certa del suo autore. La Procura attende inoltre ulteriori elementi dagli accertamenti medico-legali sulla salma, utili anche a chiarire le modalità con cui è stata effettuata la sottrazione della testa.