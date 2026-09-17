Francesco Dolci parla di Pamela Genini in tv, lacrime e sfuriata contro Carmelo Abbate: "Eri un suo amante?"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Francesco Dolci si è scontrato con Carmelo Abbate durante un’intervista televisiva riguardo alla sua relazione con Pamela Genini. L’uomo, indagato per la profanazione della salma della 29enne, ha ribadito di non essere mai stato ossessionato dalla ragazza e che, al contrario, sarebbe stata lei a più riprese a cercarlo per tornare insieme.

La procura di Bergamo contro Francesco Dolci

La procura di Bergamo, che sta indagando Francesco Dolci per il vilipendio del cadavere di Pamela Genini, continua a sostenere che l’uomo avesse un’ossessione per la ragazza.

A supporto di questa teoria ci sarebbe anche un verbale di pronto soccorso di Dolci, che riporta di un’aggressione di Genini a suo carico.

ANSA

Dolci, da parte sua, ha sempre negato questa ricostruzione, arrivando anche a scontrarsi con chi la sostiene, come avvenuto in una puntata di Dentro la Notizia.

L’intervista e lo scontro con Carmelo Abbate

Il giornalista Carmelo Abbate, durante la trasmissione, ha attaccato Dolci dichiarando: “Di rapporto non c’è nulla tra Francesco e Pamela“.

Dolci ha quindi risposto: “C’eri anche tu? Eri anche tu un amante di Pamela? Non capisco su che basi tu dica queste cose. Ci sono messaggi di Pamela che era disperata perché veniva manipolata dalle sue amiche e dalle persone che la sfruttavano e io ero un punto di riferimento”.

“Non ero ossessionato. Era lei che tornava da me. Io la bloccavo, veniva fuori casa mia, contattava i miei amici, faceva di tutto per tornare con me” ha poi proseguito.

Cosa si sa della relazione tra Dolci e Genini

Questa è la tesi di Dolci sulla relazione, finita nel 2022 per incompatibilità delle vite dei due, stando a quello che riporta l’uomo.

A questa ricostruzione si oppone quella della procura, che parla di ossessione, ma anche quella delle amiche della ragazza, una delle quali ha dichiarato:

A un certo punto Dolci era diventato anche molesto. Era così ossessionato da arrivare a danneggiare l’auto di Pamela e del suo compagno.