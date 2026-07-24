Francesco Dolci parla dopo le minacce di morte e attacca la madre di Pamela Genini: "Smettila, di' la verità"

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“Nessuno crede più alla signora Una, è lei che deve dire la verità”: questo l’ennesimo messaggio che Francesco Dolci rivolge a Una Smirnova, la madre di Pamela Genini. Recentemente l’impresario di Sant’Omobono Terme ha mostrato una lettera contenente minacce di morte, rinvenuta nella cassetta della posta della madre. Secondo Smirnova, Dolci “dovrebbe confessare” di essere l’autore della profanazione della tomba della figlia. Nell’inchiesta, il 43enne è indagato per vilipendio di cadavere.

Francesco Dolci attacca nuovamente Una Smirnova

Lo scontro tra Francesco Dolci e Una Smirnova, madre di Pamela Genini, continua. La donna continua ad accusarlo di essere il responsabile della profanazione della tomba della figlia.

Dolci, invece, respinge al mittente tutte le accuse. “Dovrebbe essere la signora Una, a iniziare a dire la verità”, ha detto l’indagato durante un collegamento con La Vita in Diretta il 24 luglio.

ANSA

Una Smirnova dovrebbe “smettere di dire le bugie” perché “nessuno crede più alla signora Una“, sottolinea Dolci durante il suo intervento.

Secondo l’indagato, la madre di Pamela Genini “continua a cambiare versione continuamente” dato che “all’inizio diceva cose completamente diverse”. Poi l’appello: “Smettila, se volevi bene a Pamela, perché Pamela ti voleva bene, di’ la verità”.

Le minacce di morte in una lettera

Nel corso della puntata di Morning News andata in onda giovedì 23 luglio, Francesco Dolci ha mostrato una lettera anonima che conteneva minacce di morte, recapitata nella cassetta delle lettere di sua madre.

Nella missiva, scritta da mano ignota, l’indagato viene apostrofato come “essere viscido e meschino“. “Fai trovare la testa di Pamela, bestia”, si legge, e ancora: “Sei la peggior bestia che esista sulla faccia della Terra”. Dolci ha riferito di aver consegnato la lettera alla Polizia come prova delle ripetute minacce che riferisce di ricevere da quando Pamela Genini è stata uccisa dall’ex fidanzato Gianluca Soncin.

“Io con Pamela Genini avevo una relazione”

Durante il collegamento con La Vita in Diretta, Francesco Dolci ha ribadito: “Io con Pamela avevo una relazione”, e racconta di aver conosciuto la 29enne “a una festa di compleanno a casa mia”, poi si sarebbe “allontanato da lei” dopo aver “scoperto alcune cose”.

Successivamente la ragazza “si era riavvicinata”, ma ciclicamente lui la lasciava “perché lei non voleva cambiare vita“. Nel 2022 si sarebbe conclusa la loro relazione, ma Dolci avrebbe continuato ad aiutare la ragazza ogni volta che gli veniva chiesto aiuto, specialmente quando la 29enne gli chiedeva denaro.

Dolci ha ricevuto sul cellulare la foto di una Tac di una testa

Nel corso della puntata di Quarto Grado del 24 luglio, il giornalista Marco Oliva ha fatto presente che Dolci, nelle ultime ore, avrebbe ricevuto sul suo telefono cellulare la foto di una Tac di una testa.

Di questo Dolci, presente in studio, avrebbe messo al corrente i carabinieri. Gianluigi Nuzzi lo ha incalzato: “Te la sei mandato da solo, Francesco?”. Dolci ha negato questa ipotesi.