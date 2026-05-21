Francesco Dolci replica e provoca la mamma di Pamela Genini: "Doveva prendersi cura di lei quando era in vita"

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Francesco Dolci ha attacco la madre di Pamela Genini, dopo che la donna lo ha attaccato per la vicenda riguardante la profanazione del cadavere della figlia. Dolci sostiene di essere completamente estraneo, e che invece la testa della ragazza sia stata fatta sparire da persone vicine all’ex fidanzato Gianluca Soncin.

L’attacco di Dolci alla madre di Pamela Genini

Durante la trasmissione Dentro la Notizia, Francesco Dolci, intervistato sulla vicenda della profanazione del corpo di Pamela Genini, ha attaccato la madre della ragazza.

“Per quanto riguarda Pamela, forse la signora avrebbe dovuto prendersi più cura della figlia quando era viva, invece di continuare ad attaccare l’unica persona che ha tentato di aiutarla, ha cercato di salvarla e quasi ci riusciva” ha detto Dolci.

ANSA

Il riferimento è alle parole della madre di Genini, Una Smirnova, che sospetterebbe di Dolci come il responsabile della profanazione del cadavere della figlia.

I sospetti della famiglia di Pamela Genini

In una recente puntata della trasmissione La Vita in Diretta, Smirnova ha ribadito la sua diffidenza nei confronti di Dolci, avanzando due possibili ipotesi per il movente: la rabbia o la vendetta.

Si tratta delle stesse ipotesi degli inquirenti, che stanno ora cercando i resti della ragazza nei terreni di Dolci, anche con l’aiuto delle unità cinofile.

La ricerca è comunque complessa, anche perché i cani in grado di individuare resti umani sono molto rari in Italia, per via delle difficoltà di addestramento.

Le altre dichiarazioni di Dolci

Dolci ha sottolineato, durante la breve intervista, di ritenere in malafede i familiari di Pamela Genini.

“La mia posizione è cambiata grazie alle accuse e alle menzogne rivolte verso di me in continuazione. Le persone che mentono sapendo di mentire sono in malafede” ha spiegato.

L’uomo ha anche ricostruito le circostanze in cui gli è stato notificato l’avviso di garanzia: “Io la mattina dell’avviso di garanzia stavo andando a verbalizzare le cose che avevo iniziato a dire in piccola parte alle forze dell’ordine. Sono stato fermato e mi hanno notificato, al bar, l’avviso di garanzia”.