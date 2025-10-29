Francesco Emilio Borrelli accusa Rita De Crescenzo dopo Belve, "ha cercato di avvicinare mia madre"

Martedì 28 ottobre Rita De Crescenzo, nota tiktoker napoletana alle prese con diversi guai giudiziari, ha parlato delle tensioni con Francesco Emilio Borrelli. Dopo la trasmissione di Francesca Fagnani, il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) ha replicato alla donna, parlando delle aggressioni ricevute e dei punti di contatto tra De Crescenzo e la camorra.

In una lunga diretta su Facebook, Francesco Emilio Borrelli ha risposto a Rita De Crescenzo.

Il deputato di AVS ha isolato circa 2 minuti del suo intervento, pubblicando il video su TikTok:

“Io non ci sto, proprio non ci sto. Non lo posso accettare, non posso immaginare. Mi fa piacere che Francesca Fagnani abbia insistito nel dire che nei miei confronti sono state fatte delle minacce. Io ho fatto delle denunce ben precise. ‘Eh, vabbè, io stavo rispondendo alle accuse di Borrelli che mi ha dato della camorrista’. No, io ho detto che lei ha avuto un figlio con un camorrista, ed è la verità. Lei ha fatto finta anche per un certo periodo che fosse Contino, non Contini. È Contini, Contini… e l’accusa per rapporti con il clan e per lo spaccio è con gli Elia, camorra. E lo ripeto, non è una provocazione: è un’accusa. È un’altra cosa. E l’ormeggio abusivo è un’accusa. Non è un litigio. Non stiamo litigando. È lei che è andata sotto delle abitazioni, ha cercato di avvicinare mia madre. Ha istigato le persone, e guarda caso tutti esponenti della camorra, i vari tiktoker, che hanno fatto minacce precise. Sono io che ho subito le aggressioni, non lei. Lei viene acclamata dalla feccia di Napoli: la chiamano e l’applaudono. E per questo onestamente mi sento totalmente alternativo, a me non mi fa ridere e non mi fa neanche pena. Potrei dire che mi fa rabbia, ma più che altro mi fa rabbia non lei, ma l’idea che la mia città, che la mia storia, a cui appartengo pure io, debba essere condivisa da soggetti del genere. Questo sì, questo sì: questo mi fa molto male e mi fa riflettere che la nostra battaglia deve continuare, deve continuare pesantemente, costantemente. Perché purtroppo questi soggetti, che prima erano stati presi allegramente sotto gamba… qualcuno ha detto ‘Borrelli, ma sei tu che l’hai resa famosa‘… Forse non vi rendete conto che il fenomeno di TikTok va molto oltre, la possibilità di ripubblicare un video su Facebook o altre cose del genere. Meno male che ho fatto una resistenza culturale, perché sennò oggi avrebbero detto in studio che tutta Napoli è con lei. Lei ha detto ‘io se mi candidassi’, non si è candidata intanto… però ha dovuto citare ‘c’è uno che si oppone a questa deriva’. Uno! Perché parte della nostra città è prevalentemente silente o addormentata o omertosa o pensa che questo non sia un problema. Invece la deriva culturale del nostro territorio, la deriva sociale è un problema serio. Non penso che abbiamo toccato il fondo, temo che il fondo lo dobbiamo ancora toccare“.