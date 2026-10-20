Francesco Ferdinandi, il Cesare del Paradiso delle Signore: “Sono stato io a scegliere la recitazione”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

A volte scegliere la propria strada significa continuare, per un certo periodo, a percorrerne un’altra. Francesco Ferdinandi aveva già capito di voler diventare attore quando decise di portare avanti gli studi di Ingegneria Meccanica. Non perché avesse rinunciato alla recitazione, ma perché sentiva il bisogno di mettersi alla prova, di scoprire quanto fosse disposto ad aspettare e quanto davvero desiderasse quel mestiere. Aveva cominciato a recitare a diciannove anni, poi si era fermato. Sarebbe tornato a farlo intorno ai trenta, con una convinzione che oggi rivendica senza esitazioni: è stato lui a scegliere la recitazione. Il pubblico lo conosce anche per il ruolo di Cesare ne Il Paradiso delle Signore, la serie di Rai 1 nella quale interpreta un uomo segnato dalla perdita dei genitori, dalle responsabilità verso le sorelle e da un rapporto sentimentale complicato. Per avvicinarsi al personaggio, Francesco Ferdinandi ha cercato innanzitutto di sospendere il giudizio. Un esercizio che, in modi diversi, ha imparato a rivolgere anche verso se stesso. Nell’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Francesco Ferdinandi racconta gli anni trascorsi tra università e sport agonistico, le perplessità iniziali dei genitori e il pregiudizio di chi ha guardato al suo aspetto fisico prima che alle sue capacità. Riflette sulla severità, sugli errori e sulla libertà di cambiare, senza nascondere quanto sia difficile trovare un equilibrio tra ambizione e accettazione di sé. Fino a immaginare un incontro con il Francesco bambino, con il quale vorrebbe tornare a giocare per ore, senza preoccuparsi del momento in cui quel gioco dovrà finire.

Quando ha iniziato a conoscere Cesare, quale sua fragilità ha sentito più vicina?

“La paura di non riuscire a sostenere tutte le responsabilità, soprattutto quelle familiari. Cesare e le sue due sorelle hanno perso entrambi i genitori. Già assumersi la responsabilità della propria vita è complicato. Quando ci si sente responsabili anche di quella degli altri, diventa ancora più difficile. Non si può avere sempre la certezza di farcela, perché nella vita nulla è garantito. È questa la prima fragilità di Cesare nella quale mi sono riconosciuto”.

Come riesce a comprendere un personaggio che ha vissuto esperienze familiari così diverse dalle sue?

“Prima di tutto bisogna ascoltare il personaggio e accoglierlo senza giudicarlo. È un principio che vale per qualsiasi ruolo, perché il giudizio rischia di impedirci di cogliere sfumature e punti di vista fondamentali. Interpretare qualcuno significa confrontarsi con sensibilità ed esperienze diverse dalle proprie. Bisogna mettersi nei suoi panni, porsi delle domande e accettare che alcune risposte non arrivino subito. È attraverso questo percorso che, poco alla volta, si comincia a comprenderlo”.

Nella vita di Francesco Ferdinandi, invece, c’è una domanda alla quale non è ancora riuscito a trovare risposta?

“Ce ne sono tante. Una riguarda il motivo per cui gli esseri umani, a volte, si lascino sfuggire così facilmente le opportunità di diventare migliori. Abbiamo la possibilità di crescere, di migliorarci, eppure finiamo per lasciarci distrarre da altro. Non so spiegarmi perché accada, soprattutto considerando che è un comportamento che continua a ripetersi nel tempo”.

Cesare e il suo rapporto con i sentimenti: perché, secondo lei, il passato continua a influenzarci anche quando cerchiamo di ricominciare?

“Accade perché non ci siamo ancora guardati davvero allo specchio. Forse non abbiamo preso coscienza di alcuni aspetti di noi stessi o non siamo riusciti ad accettarli. L’accettazione è fondamentale, perché influenza il modo in cui affrontiamo le esperienze e i rapporti con gli altri. Se il passato torna a bussare alla porta, probabilmente significa che non abbiamo compreso fino in fondo ciò che abbiamo vissuto. Dovremmo allora provare a cambiare prospettiva, rivolgendola prima di tutto verso noi stessi”.

Quanto conta questa consapevolezza all’interno di una relazione sentimentale?

“Un rapporto di coppia funziona quando entrambe le persone stanno bene anche individualmente e hanno raggiunto una certa consapevolezza di sé. Se riaffiorano questioni irrisolte, probabilmente significa che non abbiamo ancora affrontato fino in fondo alcuni aspetti della nostra vita. E inevitabilmente finiscono per influenzare anche la relazione”.

US: Francesca Alfano

Autoaccettazione: c’è stato un momento in cui ha capito di dover cambiare il modo in cui guardava se stesso?

“Sì e non è stato facile. Credo sia necessario imparare ad ascoltarsi, ma anche confrontarsi con la realtà esterna. Mi viene in mente Inception, il film con Leonardo DiCaprio. Il protagonista utilizza alcuni riferimenti per distinguere il sogno dalla realtà. Tra questi c’è una trottola, il cui comportamento gli permette di capire in quale dimensione si trovi. Penso che ognuno di noi debba costruirsi dei punti di riferimento simili, che ci aiutino a capire se ciò che pensiamo e viviamo corrisponda alla realtà oppure sia soprattutto il frutto dei nostri desideri”.

Nel suo caso, quanto tempo ha richiesto?

“Molto, ma può diventare più semplice quando si comprende che accettarsi è la strada giusta. Questo, però, non significa assumere un atteggiamento passivo, bensì considerare ogni aspetto di sé, continuare a stupirsi e restare aperti a nuove scoperte. Ci sono voluti tempo ed esperienza, due elementi che procedono insieme. La forza per scegliere una direzione, però, non arriva dall’esterno. Gli altri possono offrirci uno spunto, piantare un seme, ma la spinta decisiva nasce dentro di noi”.

Nel caso della recitazione, quale spunto è arrivato dall’esterno e quale forza ha trovato dentro di sé?

“Lo stimolo esterno è arrivato soprattutto dall’osservazione della realtà che mi circondava. Guardavo le persone più grandi di me, le scelte che avevano compiuto e dove quelle decisioni le avevano condotte. Cercavo di capire come fossero diventate ciò che erano. Questo mi aiutava a comprendere quale strada volessi seguire, partendo da ciò che sentivo di essere. La spinta interiore, invece, nasceva dal desiderio di rimanere fedele a me stesso e di dedicarmi a qualcosa che mi entusiasmasse al punto da essere disposto anche a fare dei sacrifici”.

Ci sono attori che raccontano di aver scelto questo mestiere e altri che sostengono di essere stati scelti dalla recitazione. Nel suo caso, com’è andata?

“Sono stato io a scegliere la recitazione. È stata la conseguenza di una ricerca personale, del desiderio di conoscermi, ascoltarmi e guardarmi sempre più profondamente allo specchio. È stato questo percorso a condurmi verso la professione di attore. L’ho voluta e scelta consapevolmente”.

È stato un colpo di fulmine oppure un innamoramento maturato lentamente?

“Credo fosse un’inclinazione latente, probabilmente presente fin dall’infanzia. Da bambino avevo già la tendenza a osservare la realtà e a riprodurla attraverso una forma di recitazione, magari accentuandone gli aspetti più divertenti o paradossali. Mi hanno raccontato anche episodi di quando ero piccolo, che non ricordo personalmente, nei quali emergeva già questa predisposizione. Penso quindi che ci sia sempre stata. Le esperienze successive l’hanno fatta affiorare, fino a quando ho deciso consapevolmente di intraprendere questa strada”.

Quando ha cominciato a riconoscersi davvero come attore, prima ancora che lo facessero gli altri?

“Ufficiosamente, dal momento in cui ho deciso di dedicarmi a questa professione. È stato allora che ho iniziato a considerarmi un attore. Il riconoscimento ufficiale, invece, arriva attraverso il lavoro e la continuità con cui si riesce a esercitare il mestiere”.

Che ricordo conserva della sua prima esperienza professionale come attore?

“Ho iniziato a recitare a diciannove anni, in teatro. Ho continuato per tre anni, poi ho dovuto interrompere per dedicarmi ad altro e ho ripreso intorno ai trent’anni. A quel punto ho cercato di trasformare la recitazione in una vera professione. Ricordo soprattutto il mio primo provino, per una pubblicità. Dovevo raccontare un aneddoto e scelsi un episodio divertente che riguardava mia nonna, al quale diedi il titolo La cortesia romana. Non ricordo se fui selezionato, ma il mio primo lavoro arrivò comunque nel mondo pubblicitario, attraverso un altro provino. Mi sembra fosse uno spot del Moment. Ne conservo un bellissimo ricordo, perché per la prima volta potevo immergermi in quell’ambiente e osservare da vicino come funzionava”.

Come ha vissuto gli anni lontano dalla recitazione? Che cosa ha significato mettere da parte una passione così forte?

“Li ho vissuti con grande impegno, consapevole che quelle esperienze avrebbero potuto rafforzare ulteriormente la mia scelta. Avevo iniziato l’università, Ingegneria Meccanica, e volevo portarla a termine, anche se già a metà del percorso avevo capito che la facoltà scelta non corrispondeva a ciò che desideravo fare nella vita. Volevo diventare attore, eppure decisi di proseguire gli studi”.

Perché ha scelto di continuare, pur sapendo che il suo futuro sarebbe stato altrove?

“Paradossalmente, ho vissuto anche quel periodo quasi come un esercizio di recitazione. Volevo scoprire aspetti di me che ancora non conoscevo, mettermi alla prova e imparare ad affrontare le difficoltà che si incontrano in qualsiasi ambiente lavorativo. Ricordo soprattutto l’impegno emotivo e il rapporto con il tempo, con la pazienza. Quando ci si trova in un ambiente che non si sente più proprio, aspettare diventa ancora più difficile”.

In quel periodo, oltre all’università, c’erano altre attività che la tenevano impegnato?

“Sì, anche lo sport, che a volte rappresentava una forma di evasione. Mi sono dedicato al calcio agonistico, soprattutto come allenatore. È stata un’esperienza emotivamente impegnativa, ma ne è valsa la pena. Mi ha permesso, insieme agli studi, di arrivare alla recitazione con le spalle più larghe. Provenivo da una facoltà di impostazione ingegneristica e mi sono ritrovato immerso in un mondo apparentemente lontanissimo dalla mia formazione. All’inizio mi chiedevo se tutto quello che avevo fatto fino a quel momento potesse ancora servirmi o se dovessi buttare via tutto. Poi ho capito che non era necessario rinunciare al passato. Dovevo soltanto ristrutturare, riarredare la mente. E poco alla volta è cominciato tutto”.

Quando ha deciso di dedicarsi alla recitazione, come hanno reagito le persone che aveva accanto, a cominciare dalla sua famiglia?

“Inizialmente con una certa diffidenza, come spesso accade davanti a scelte di questo tipo. Un conto è fare teatro per passione, un altro è decidere di trasformarlo in un mestiere con cui guadagnarsi da vivere. Quello scetticismo, però, mi è stato utile per mettere alla prova la forza delle mie convinzioni. Credo sia un passaggio importante: bisogna capire quanto si desidera davvero intraprendere una strada e quanto si crede nella propria scelta. Se aspettiamo che la fiducia arrivi dagli altri, secondo me, partiamo già con il piede sbagliato”.

Anche i suoi genitori erano diffidenti?

“Sì, ma la loro era una diffidenza piena d’amore. Mio padre mi consigliava di mandare comunque il curriculum e di cercare altre opportunità, mentre mia madre mi suggeriva di tenere aperta qualche alternativa. Sentivo, però, che non ne avrei avuto bisogno. Vedendo la mia determinazione, hanno cominciato a crederci sempre di più. Al di là delle perplessità iniziali, mi sono sempre stati vicini in maniera meravigliosa”.

Che vantaggio le ha dato cominciare a lavorare come attore dopo aver fatto esperienze così diverse?

“L’esperienza è fondamentale perché permette di rimanere saldi nel rapporto con se stessi e di osservare la realtà con maggiore lucidità e serenità. Questo, però, non significa pensare di essere arrivati o di aver compreso tutto. Bisogna mantenere sempre aperta la possibilità di cambiare, perché siamo in continua evoluzione. Le esperienze passate mi sono servite e sono convinto che anche quelle future continueranno ad arricchirmi. È un processo che non finisce mai”.

In che cosa è più severo con se stesso?

“Negli anni è cambiato il mio modo di essere severo. Lo sport agonistico e l’università mi hanno insegnato la disciplina e l’abitudine a pretendere molto da me stesso. È un’impostazione che mi è stata utile, ma con il tempo ho imparato a tenere maggiormente conto delle circostanze. Essere severi non dovrebbe significare condannarsi per un errore, ma riconoscere i propri limiti e lavorare per superarli. Cerco di vivere questa esigenza in maniera più costruttiva”.

Come si evita che questa severità diventi eccessiva?

“Cercando di utilizzarla in maniera costruttiva. Non significa essere meno esigenti, ma imparare a valutarsi meglio, anche grazie alle nuove esperienze. In fondo, torniamo al discorso dell’accettazione: dovremmo riuscire a guardarci anche dall’esterno, con uno sguardo sano, propositivo, capace di riconoscere le nostre debolezze senza trasformarle in una condanna. È un equilibrio che richiede lavoro e impegno”.

Ha parlato di una mente da ristrutturare. Quale parte di sé non vorrebbe mai cambiare?

“Non rinuncerei mai al sentirmi vivo. Per me è fondamentale conservare quella percezione della vita, tutto ciò che mi permette di sentirmi sempre più un essere umano. Vorrei continuare a osservare ciò che mi circonda, cercando di comprenderlo nel modo più autentico ed efficace possibile. È una dimensione che non vorrei perdere. E mentre ne parliamo mi rendo conto di quanto questi pensieri siano collegati tra loro. Anche argomenti apparentemente lontani finiscono per intrecciarsi. È per questo che, mentre rispondo, la mia mente passa continuamente da una riflessione all’altra”.

Alla luce delle esperienze che ha maturato, quale errore di Cesare non perdonerebbe mai?

“Non credo ci sia un errore che non potrei perdonargli. Sicuramente Cesare ha compiuto scelte che Francesco non avrebbe fatto. Per esempio, non sarei arrivato all’altare con tutti i dubbi che aveva lui. Si è lasciato guidare dai sentimenti, dall’amore che provava, e ha deciso comunque di sposarsi. Forse è stato ingenuo o non ha voluto vedere la realtà per quella che era. Davanti a un passo così importante, mi sarei comportato diversamente. Questo, però, non significa che la sua scelta sia imperdonabile. Ognuno ha bisogno di fare le proprie esperienze per comprendere. Se dicessi di non poterlo perdonare, finirei per giudicarlo, impedendomi di riconoscere la sua possibilità di crescere. Posso non condividere una decisione senza per questo condannare chi l’ha presa”.

E lei, invece, che rapporto ha con gli errori?

“Cerco di farne tesoro. Quando sbaglio, provo a comprenderne le ragioni, a capire se mi sia sfuggito qualche aspetto di me stesso o della situazione che stavo vivendo. Naturalmente mi dispiace commettere errori, ma cerco di considerarli occasioni per imparare e mi impegno a non ripeterli. Se mi accorgo di ricadere nello stesso sbaglio, allora sento il bisogno di fermarmi e andare ancora più a fondo”.

Se dovesse descriversi a qualcuno che non la conosce, tra libero e ribelle quale aggettivo sceglierebbe?

“Probabilmente ribelle. È una risposta istintiva, sulla quale non ho riflettuto troppo. Dipende anche dal significato che attribuiamo alla libertà, ma dovendo scegliere, di primo impulso, direi ribelle”.

Qual è stato il suo più grande atto di ribellione, oltre alla decisione di cambiare vita e diventare attore?

“Aver scelto di andare contro tutti quando sentivo che era necessario, anche a costo di sbagliare. Credo sia importante seguire fino in fondo le proprie convinzioni, accettando il rischio di commettere errori. Trovo interessanti i due aggettivi che ha utilizzato, libero e ribelle, perché secondo me sono strettamente legati. Faccio fatica a individuare un singolo episodio, perché una domanda del genere porta a ripercorrere tutta la propria vita. Ma credo che il gesto di rottura più significativo sia stato proprio continuare per la mia strada, anche contro il parere degli altri. E se alcune decisioni si sono rivelate sbagliate, oggi riesco a riconoscerlo con serenità”.

Com’è stato per lei indossare gli abiti degli anni Settanta per interpretare Cesare ne Il Paradiso delle Signore?

“È stato molto piacevole. Credo che per un attore indossare i costumi di un’altra epoca sia sempre un grande divertimento. Che si tratti degli anni Settanta, del Medioevo o di qualsiasi altro periodo storico, l’abbigliamento aiuta a immergersi in una realtà che non si è vissuta direttamente. Non ho conosciuto gli anni Sessanta e Settanta, ma quegli abiti mi offrono spunti per comprendere meglio il periodo, il mio personaggio e le persone che lo circondano. Dietro un certo modo di vestire ci sono una cultura, una mentalità e un intero contesto sociale. È questo che rende l’esperienza così interessante”.

Se potesse riportare qualcosa degli anni Settanta nella vita di oggi, che cosa sceglierebbe?

“Pensando all’abbigliamento, sceglierei la qualità di certi tessuti. Oggi mi sembra sempre più difficile trovare materiali destinati a durare. È un discorso che estenderei anche alla produzione in generale. A volte si acquista un capo vintage che, nonostante gli anni, sembra ancora nuovo, mentre alcuni prodotti contemporanei si deteriorano molto più rapidamente. Mi piacerebbe recuperare proprio quell’attenzione alla qualità e alla durata nel tempo”.

Quale libertà conquistata nel presente, invece, non sarebbe disposto a perdere?

“È una bella domanda, perché bisognerebbe prima interrogarsi su ciò che oggi consideriamo davvero una libertà. A volte crediamo di essere liberi, ma forse lo siamo meno di quanto immaginiamo. Restando sul confronto con gli anni Settanta, sceglierei la possibilità di spostarsi con maggiore facilità. Oggi disponiamo di strumenti e tecnologie che rendono gli spostamenti molto più semplici rispetto al passato. È una libertà alla quale non vorrei rinunciare”.

Le è mai capitato di temere che le venisse attribuita l’etichetta del “bello che non balla”?

“Sì, assolutamente. In realtà, il timore è nato dopo aver riscontrato concretamente quel tipo di giudizio. Prima non ci pensavo. Ho cominciato a preoccuparmene soltanto quando mi sono reso conto che quella percezione esisteva”.

Come ha reagito?

“Ho cercato di non dare troppo peso a quel giudizio e di conservare la mia serenità, senza permettere che diventasse una distrazione o un ostacolo. Soprattutto, ho cercato di non autosabotarmi. Ognuno ha il proprio punto di vista, ma non per questo devo trasformarlo in un problema. La mia risposta è stata continuare a lavorare, restando fedele a me stesso”.

Che rapporto ha con lo specchio e con la propria immagine?

“Molto tranquillo. Sinceramente non presto particolare attenzione all’estetica, perché la considero soprattutto una conseguenza di ciò che abbiamo dentro. Mi piace fare sport e cerco di mantenere uno stile di vita coerente sia con le esigenze della mia professione sia con ciò che ritengo importante per me. Mi appassiona anche lo studio della fisiologia e del funzionamento del corpo umano. Sono aspetti ai quali dedico attenzione, ma non con l’obiettivo principale di migliorare l’aspetto esteriore. Mi interessa soprattutto nutrire la mia dimensione interiore. Il resto, secondo me, viene di conseguenza”.

E interiormente, di che cosa sente di avere ancora fame?

“Di tutto ciò che non ho ancora conosciuto o sperimentato. Se pensiamo alla dimensione fisica, esistono dei limiti. Dentro di noi, invece, credo che le possibilità siano molto più ampie. Già questa consapevolezza mi entusiasma e alimenta la curiosità, il desiderio di imparare e di continuare a cercare”.

C’è qualcosa che, più di tutto, alimenta questa curiosità?

“I punti di vista degli altri. Credo che dovremmo essere tutti un po’ cacciatori di nuove prospettive. A volte basta parlare con un amico, ascoltare una riflessione diversa dalla propria e rendersi conto di non aver mai considerato una determinata possibilità. In quel momento si accende una sorta di piccolo motore interiore, perché abbiamo scoperto un modo di guardare la realtà che prima ci sfuggiva. Per me questa fame di conoscenza non dovrebbe esaurirsi mai. È ciò che ci permette di mantenere vivo l’entusiasmo e, soprattutto, la capacità di sorprenderci”.

Quale forma di resilienza l’ha aiutata maggiormente ad affrontare le difficoltà e ad arrivare fin qui?

“La capacità di cercare di vivere nel presente, nel qui e ora. Non è una condizione che si raggiunge una volta per tutte, ma credo sia importante impegnarsi a creare le condizioni per riuscirci. Penso che il coraggio, la lungimiranza, la saggezza e molte altre qualità possano nascere proprio da questa predisposizione. Per me, una delle radici di tutto è la capacità di essere presenti a ciò che stiamo vivendo”.

Se il Francesco bambino incontrasse quello di oggi, che cosa pensa lo stupirebbe di più?

“Forse scoprire che potremmo giocare insieme per ore, senza fermarci mai. È un pensiero che mi ha accompagnato spesso nella vita. Mi sarebbe sempre piaciuto poter tornare indietro, incontrare il Francesco bambino e trascorrere del tempo a giocare con lui. Non so spiegare bene perché abbia sempre avuto questo desiderio, ma è così”.

Giochereste a calcio?

“Anche a calcio, ma non soltanto. Quando parlo di giocare, intendo qualsiasi attività: passare da un gioco all’altro, prendere un pallone, andare in giro, inventarsi sempre qualcosa di nuovo. Continuare per ore, senza preoccuparsi del tempo che passa. Credo sia proprio questo l’aspetto più bello. A volte, persino quando viviamo un momento piacevole, il pensiero che prima o poi finirà rischia di distrarci. Mi piacerebbe giocare senza questa preoccupazione. Dovremmo imparare a non lasciare che la paura della fine di un’esperienza ci impedisca di viverla pienamente”.

La aspetta il set di Una nuova vita 2?

“Sì, con molto piacere. È stata una bellissima esperienza. Si è creata una grande empatia all’interno del gruppo, che ci ha trasmesso energia e forza. Sono davvero contento di tornarci”.