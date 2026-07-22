Francesco Forzieri trovato morto a Ibiza nel giorno del compleanno, mistero sul decesso del cameriere 33enne

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte di Francesco Forzieri, 33 anni, originario di Lucera, in provincia di Foggia, e da tempo residente a San Benedetto del Tronto, nell’Ascolano. Il giovane sarebbe stato trovato senza vita nelle acque del porto di Ibiza nel giorno del suo compleanno.

Morte Francesco Forzieri a Ibiza, cosa è successo

Come riporta La Repubblica, il corpo di Francesco Forzieri sarebbe stato individuato nella mattina di lunedì 20 luglio, attorno alle 4:30, mentre galleggiava in una banchina della zona di Es Botafoc.

L’ipotesi iniziale sarebbe che il decesso possa essere avvenuto per annegamento, ma saranno gli accertamenti tecnici e l’esame autoptico a stabilire con precisione cosa sia successo.

La morte del 33enne resta al momento avvolta da diversi interrogativi.

La famiglia, in contatto con le autorità, attende risposte e chiede di conoscere la verità su quanto accaduto quella notte.

Le indagini

La Repubblica spiega che le autorità spagnole starebbero lavorando per ricostruire le ultime ore di vita del 33enne.

Al momento, la principale ipotesi sarebbe quella dell’annegamento, ma non ci sono ancora certezze sulle circostanze che hanno portato alla morte.

L’autopsia dovrà chiarire se il decesso sia compatibile con questa ricostruzione e se vi siano altri elementi utili alle indagini.

La cognata di Francesco Forzieri ha spiegato che, al momento, ai parenti non sarebbero state fornite molte informazioni.

“Cosa è successo quella notte è tutto da scoprire perché a noi non hanno detto tanto”, ha scritto sui social.

Poi ha aggiunto: “Per tutti noi è una tragedia enorme e faremo di tutto per scoprire la verità”.

Il mistero sulle ultime ore

Il ritrovamento del corpo nelle acque del porto di Ibiza lascia aperte diverse domande.

Gli investigatori dovranno capire dove si trovasse Francesco Forzieri prima della morte, con chi fosse, quali spostamenti abbia fatto e come sia finito in acqua.

L’area di Es Botafoc è una zona portuale frequentata, soprattutto durante la stagione estiva.

Anche per questo gli accertamenti potrebbero concentrarsi su testimonianze, eventuali immagini di videosorveglianza e verifiche sui contatti avuti dal giovane nelle ore precedenti.