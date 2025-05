Francesco Gabbani è ufficialmente il nuovo giudice di X Factor, sostituisce Agnelli: perché è stato scelto lui

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Francesco Gabbani è il nuovo giudice di X Factor. È arrivata l’ufficialità per una notizia che ormai circolava da qualche giorno. Il vincitore di Sanremo 2017 prende il posto di Manuel Agnelli e si va ad unire agli altri 3, confermati, giudici, ossia Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi. Resta in conduzione anche Giorgia.

Francesco Gabbani nuovo giudice di X Factor

X Factor scalda i motori per l’edizione 2025 del fortunato programma presente nel palinsesto di Sky e trasmesso, oltre che dalla piattaforma satellitare, anche da NOW, in streaming. La trasmissione andrà in onda da settembre con il consueto iter: prima le selezioni, quindi i live fino alla finale e alla proclamazione del vincitore.

In vista della nuova annata, la giuria cambierà un solo membro: dentro Francesco Gabbani, al posto di Manuel Agnelli. Conferme invece per gli altri 3 giudici e per la conduttrice.

La carriera

A far compagnia ad Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi all’iconico tavolo della giuria di X Factor sarà Francesco Gabbani. Il cantante toscano sarà alla sua prima esperienza in questa veste per il talent show principe di Sky.

Si tratta per lui di un esordio assoluto in questo tipo di trasmissione. Gabbani è cantautore, polistrumentista e artista multiplatino. Nella sua carriera sei album in studio che gli sono valsi 13 dischi di platino e 4 d’oro. Su YouTube i suoi brani hanno superato le 700 milioni di visualizzazioni. È stato anche autore per, tra gli altri, Mina, Celentano e Ornella Vanoni.

Highlight del suo percorso finora sono stati i due successi al Festival di Sanremo: il primo, nel 2016, nella categoria Nuove Proposte con “Amen”, il secondo, l’anno successivo, tra i Big con “Occidentali’s Karma”. Nel 2020 poi si è classificato secondo con “Viceversà”. In passato si è cimentato anche nella conduzione di un programma tv, “Ci vuole un fiore”.

Quando inizia X Factor 2025 e chi c’è in giuria

Dopo l’annuncio ufficiale della nuova giuria, manca sempre meno all’inizio delle registrazioni delle audizioni dello show Sky Original prodotto da Fremantle.

Le registrazioni delle prime Auditions, condotte da Giorgia, prenderanno il via il 3, 4, 6, 7 giugno presso l’Allianz Cloud di Milano, in Piazza Carlo Stuparich 1.

Come detto, Gabbani prenderà il posto di Manuel Agnelli, uno dei veterani del programma. Il frontman degli Afterhours l’anno scorso ha portato alla vittoria uno dei suoi artisti, Mimì. Al suo fianco, Gabbani troverà Achille Lauro, reduce da un anno di grandi successi per il cantautore romano, Jake La Furia, rapper partito con i Club Dogo prima, e Paola Iezzi, cantautrice, musicista, produttrice discografica, deejay e membro del duo Paola & Chiara.