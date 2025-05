Francesco Gabbani giudice di X Factor 2025 al posto di Manuel Agnelli, presunte tensioni con Achille Lauro

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tra pochi giorni inizieranno le registrazioni della stagione di X Factor 2025. Il cast fisso sarebbe stato riconfermato in blocco ad eccezione di Manuel Agnelli. In giuria, al posto del musicista milanese subentrerà il cantautore Francesco Gabbani. Alcune indiscrezioni riferiscono inoltre che Agnelli avrebbe avuto dei dissidi con un altro giurato della precedente edizione, il collega Achille Lauro.

X Factor 2025, Manuel Agnelli fuori dalla giuria

X Factor 2025 vedrà alla conduzione di nuovo Giorgia, come lei stessa ha reso noto sui suoi profili social. La cantante è stata una vera e propria rivelazione lo scorso anno nel ruolo di ‘padrona di casa’ del talent show.

Per quel che riguarda i giudici, torneranno in giuria Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro. Quest’ultimo era dato in forse fino a un paio di settimane fa.

Secondo quanto rivelato dalla testata Open, Manuel Agnelli lascerà il programma.

Francesco Gabbani nuovo giudice e i presunti dissidi tra Agnelli e Achille Lauro

A sostituire Agnelli sarà Francesco Gabbani. Alcune indiscrezioni sostengono che tra lo storico giudice di X Factor e Lauro si sarebbero generati dei non meglio precisati dissidi. Per il momento i diretti interessati hanno preferito non commentare il vociferare sul loro conto.

Gabriele Parpiglia, giornalista esperto di retroscena televisivi, ha fatto sapere attraverso una storia Instagram che Gabbani si è conteso il posto in giuria assieme a Biagio Antonacci. Anche il cantante di ‘Iris’ sarebbe stato provinato dalla produzione, ma alla fine l’avrebbe spuntata il collega di Massa.

Fonte foto: ANSA Francesco Gabbani

Gabbani tra musica e tv

Francesco Gabbani ha tutte le carte in regola per essere un innesto azzeccato nella squadra di X Factor. Oltre ad avere un curriculum musicale di tutto rispetto (quattro album in studio e due vittorie al Festival di Sanremo), vanta anche esperienze importanti a livello televisivo nel ruolo di conduttore.

Il cantautore ha infatti presentato due stagioni di Ci vuole un fiore su RaiUno, trasmissione mandata in onda in prime time e focalizzata sulle tematiche inerenti all’ecosostenibilità. In quell’occasione ha sfoggiato ottime doti di conduzione. Per farla breve, è un artista che sa cantare, ma sa anche muoversi innanzi alle telecamere del piccolo schermo.