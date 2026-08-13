Francesco Gabbani tranquillizza tutti dopo il malore a Letojanni: "Sono vivo, proverò a recuperare la data"

Francesco Gabbani sta meglio dopo il malore accusato a Letojanni nel corso di un concerto. A svelarlo è lo stesso cantante, intervenuto sui social dopo le prime ore di apprensione per il suo stato di salute. Il 43enne di Carrara, costretto a fermarsi dopo aver cantato appena cinque brani al Letojanni Summer Festival, ha rassicurato tutti: “Sono vivo, purtroppo ho avuto un malore e non mi era mai successo in questo modo”. L’artista si è detto dispiaciuto, ma subito carico per tornare sul palco con una promessa: “Cercheremo di fare il possibile, qualora fosse possibile, per recuperare la data. Non so in che tempi e quando, ma cercheremo di fare di tutto per poterlo fare”.