Francesco Giusti si difende sul caso David Rossi, "l'ho visto solo una volta, non sono l'uomo nel vicolo"

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“Quella persona non sono io”, lo ribadisce a più riprese Francesco Giusti, l’uomo indicato dall’ex vigilessa Giovanna Ricci come la sagoma che si affaccia sul vicolo Monte Pio subito dopo la caduta mortale di David Rossi, il manager e capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena deceduto il 6 marzo 2013. Giusti, dipendente della stessa azienda, riferisce a Lo Stato delle Cose di aver incontrato Rossi “una volta, soltanto, alla festa dell’Unità” quando glielo presentarono.

La smentita di Francesco Giusti

Raggiunto dalle telecamere de Lo Stato delle Cose Francesco Giusti, dipendente del Monte dei Paschi di Siena, nega di essere l’uomo che si intravede in vicolo Monte Pio dopo la caduta di David Rossi.

Quella sequenza è nota a chiunque: dopo che il manager rovina al suolo, in alto a sinistra si nota una sagoma che si affaccia e osserva il corpo di David Rossi riverso, poi scompare dalla visuale.

ANSA

Francesco Giusti ha querelato l’ex vigilessa, che aveva riferito di averlo riconosciuto personalmente – nonostante la grande distanza tra l’occhio elettronico e il soggetto misterioso – dagli “arti inferiori” perché “Giusti ha un modo di camminare particolare”.

Il presidente della Commissione di Inchiesta bis, Gianluca Vinci, ha riferito a Giletti che un’altra persona – rimasta secretata – avrebbe riconosciuto Giusti in quella sagoma, ma tutti gli accertamenti del caso sono in corso.

Dov’era Giusti il 6 marzo 2013?

La domanda è spontanea: se l’uomo del vicolo non è Francesco Giusti, dov’era quest’ultimo nella tarda serata del 6 marzo 2013?

L’inviato de Lo Stato delle Cose gli chiede: “Nella querela ha incluso una memoria su chi l’ha vista o incontrata quella sera?”, Giusti risponde: “No, è nostra intenzione presentarla successivamente”, poi sottolinea che le persone che erano con lui “si vedono anche nei filmati, non vi preoccupate”. Ascoltato il 10 marzo dalla Commissione, Giusti ha riferito che quella sera avrebbe appreso la notizia dell’evento “sicuramente dopo le 22” e di essersi recato solo successivamente sul luogo della tragedia.

Il dipinto della rivolta di Barbicone

Nel corso della puntata di lunedì 16 marzo Massimo Giletti ha ricordato che il 24 gennaio 2013 Francesco Giusti, su un gruppo Facebook, aveva postato l’immagine di un dipinto del 1371 noto come Rivolta di Barbicone. Nell’opera Barbicone guidava una rivolta degli operai contro i governatori della città.

Nella tela Barbicone scaraventa un potente dalla finestra. In calce al post Giusti aveva scritto: “Avanti senesi, ora o mai più”.