Francesco Guccini a sorpresa tra il pubblico dopo "18 mesi": "In Tv guardo il GF e Temptation Island"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Francesco Guccini rinchiuso in casa a guardare “tv spazzatura”. Il “Maestrone” ha rivelato di essere uscito da casa per la prima volta in “18 mesi” partecipando a sorpresa nella mostra dedicata alla sua vita e carriera, ai Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia. Un grande regalo per i fan del cantautore modenese, a cui ha parlato anche della malattia agli occhi che non gli permette di leggere.

L’incontro con Francesco Guccini

Guccini ha fatto la sua comparsa davanti alla platea affollata per l’incontro Canterò soltanto il tempo, dallo stesso nome della mostra a lui dedicata allo Spazio Gerra di Reggio Emilia, dove il cantautore viene raccontato in un percorso espositivo attraverso nove canzoni e materiale d’archivio, accompagnato dalla sua stessa voce.

“Erano diciotto mesi che non uscivo di casa, confesso che avevo un po’ paura” ha ammesso il “Maestrone” al pubblico, con cui ha ripercorso la sua carriera e gli ultimi anni.

ANSA

La malattia agli occhi di Guccini

Guccini ha descritto la mostra su di lui “molto bella e interessante, ma è difficile riassumere una vita intera”.

“C’è una foto di mio padre, ma non quella di mia madre, o alcuni oggetti storici a cui sono molto affezionato. Ma è stato comunque fatto un bel lavoro” ha detto il cantautore, riportato dal Resto del Carlino.

Nel ripercorrere la sua vita, l’artista ha parlato anche della malattia di cui soffre da qualche anno, la maculopatia bilaterale, una patologia degenerativa alla retina che non gli permette più di leggere.

“Non riesco più a leggere, una cosa che mi addolora tantissimo. Per questo guardo molta televisione” ha affermato il cantautore confessando anche di guardare programmi “che potrei definire spazzatura come Temptation Island o il Grande Fratello“.

“Mi diverto molto a vederle, naturalmente con quello spirito un po’ snob. Quello che mi fa ridere è il fatto che sia tutto finto e costruito ad arte dagli autori” ha detto.

La scrittura

Nonostante i problemi alla vista, Guccini non ha interrotto la sua attività letteraria e ha assicurato di avere in cantiere un’altra sua opera: “L’ultimo racconto a cui sto lavorando è un viaggio sul fiume Reno, che passa vicino a Bologna, che unisce anche italiano e dialetto”.

Da tempo il “Maestrone” preferisce definirsi “scrittore” più che cantautore, e anche nell’ultimo incontro non ha risparmiato il suo verdetto sulla musica odierna: “Io ho fatto un altro mestiere: una volta avevamo la volontà, magari fallace, di voler dire qualcosa, di raccontare un’idea, una persona, una situazione. Ora non ci sono più questo tipo di canzoni. È finita l’epoca d’oro del cantautore italiano”.