Francesco Guccini, alla Camera l’annuncio della morte del cantautore: il lungo applauso dei deputati
L'omaggio di Montecitorio al maestro della musica italiana morto a 86 anni
L’Aula della Camera ha reso omaggio a Francesco Guccini con un lungo applauso dopo l’annuncio della sua scomparsa. A dare la notizia ai deputati è stata la capogruppo del Pd, Chiara Braga, che ha ricordato il cantautore definendolo “non solo uno dei più grandi cantautori italiani, ma un poeta capace di raccontare il nostro tempo, unire generazioni e dare voce a emozioni, storie di vita e a una visione destinata a rimanere anche dopo la sua scomparsa”.