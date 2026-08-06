NOTIZIE
Temi Caldi:

Francesco Guccini, alla Camera l’annuncio della morte del cantautore: il lungo applauso dei deputati

L'omaggio di Montecitorio al maestro della musica italiana morto a 86 anni

1 min di lettura

Virgilio Notizie

Virgilio Notizie

REDAZIONE

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

L’Aula della Camera ha reso omaggio a Francesco Guccini con un lungo applauso dopo l’annuncio della sua scomparsa. A dare la notizia ai deputati è stata la capogruppo del Pd, Chiara Braga, che ha ricordato il cantautore definendolo “non solo uno dei più grandi cantautori italiani, ma un poeta capace di raccontare il nostro tempo, unire generazioni e dare voce a emozioni, storie di vita e a una visione destinata a rimanere anche dopo la sua scomparsa”.

WINDTRE

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo