Francesco Guccini è morto a 86 anni a Pavana, l'annuncio della famiglia sui funerali: "Saranno privati"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Francesco Guccini è morto a 86 anni a Pavana. L’annuncio è stato dato dalla famiglia. Il cantautore lascia la moglie Raffaella e la figlia Teresa. I funerali si terranno in forma “strettamente privata”, massimo riserbo sulla data. I suoi cari, inoltre, chiedono che “questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità” e ringraziano “tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere, a chi lo ha amato, di ricordarlo e di salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre”.