Francesco Guccini "era stanco di vivere", la rivelazione di Prodi sull'ultimo incontro: "Era molto affaticato"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Romano Prodi ricorda l’amicizia con Francesco Guccini, dalle passeggiate alle chiacchierate su temi come la politica e la musica, fino all’infanzia vissuta sul finire della Seconda guerra mondiale. Nell’ultimo incontro tra i due, avvenuto circa una ventina di giorni prima della morte dell’artista, Guccini aveva confessato all’amico di essere stanco di vivere. L’ex premier lo aveva visto molto affaticato, ma anche in attesa dell’uscita del libro a settembre e in procinto di scriverne uno nuovo.

L’amicizia tra Prodi e Guccini

Romano Prodi, amico di Francesco Guccini, lo ricorda in diverse interviste. In una concessa al Corriere di Bologna spiega che “a Bologna si pascolano sempre gli stessi posti, quindi alla fine ti conosci. A noi è capitato casualmente, poi è nato un legame forte“.

Un’amicizia importante che ora, con la morte del Maestro, lascia un profondo vuoto. Lo stesso Prodi dichiara infatti: “Mi dispiace molto, è un pezzo di vita che se ne va”.

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In comune i due avevano un’infanzia simile, segnata dall’ultima parte della guerra prima dell’arrivo degli Alleati. Prodi è classe 1939, mentre Guccini era nato nel 1940.

Ad accomunarli era anche la montagna: parlavano spesso del declino dell’Appennino, ma anche di politica.

Francesco Guccini “era stanco di vivere”

Prodi racconta un Guccini stanco. Si erano visti circa 20 giorni prima della sua morte e per Prodi era “molto affaticato”.

Gli aveva confessato di essere stanco di vivere e di avere una serie di preoccupazioni, come quella legata all’attuale governo “in termini di valori profondi”.

Prodi racconta che l’ultimo incontro è stato fatto di parole sulla vecchiaia, sulla decadenza, sul passare degli anni.

Era però entusiasta per l’uscita del libro a settembre ed era animato dalla volontà di scriverne un altro dedicato ai gatti.

Guccini e la politica

Da ore circolano online diversi articoli che ricordano un Guccini sempre molto politico, anche se lui stesso diceva di non essere quel tipo di artista.

Eppure i video in cui canta il testo di Bella ciao modificato o in cui racconta di aver rifiutato telefonicamente un’offerta di Giorgia Meloni per partecipare ad Atreju sono ormai diventati virali.

Sul fatto che fosse schierato molto a sinistra, tanto da essere definito da alcuni “comunista“, Prodi nell’intervista dice di non averlo mai pensato: “Per l’Ulivo esprimeva simpatia, poi noi non arruolavamo nessuno per fare il propagandista”, racconta.