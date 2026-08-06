Francesco Guccini, l'amico Roberto Vecchioni raccoglie il testimone: "Le sue canzoni incompiute le finirò io"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Roberto Vecchioni ricorda Francesco Guccini, scomparso a 86 anni, raccontando il primo incontro a Sanremo nel 1973. “Come cantautore mi lascia un’eredità di cose che non è riuscito a compiere, gliele finirò io”, ha detto Vecchioni, raccogliendo simbolicamente il testimone dell’amico e preludendo alla possibile pubblicazione di canzoni o altre opere postume.

Roberto Vecchioni, la promessa a Francesco Guccini

La scomparsa di Francesco Guccini, morto giovedì 6 agosto a 86 anni nella sua Pavana, ha lasciato un vuoto profondo tra i colleghi che lo hanno accompagnato per una vita intera.

Tra le voci più attese c’è quella di Roberto Vecchioni, che parlando all’AGI ha ripercorso mezzo secolo di amicizia e ha annunciato, di fatto, di voler raccogliere l’eredità artistica dell’amico scomparso.

ANSA

Un’amicizia lunga oltre 50 anni

Il racconto di Vecchioni ha avuto inizio dal primo incontro, avvenuto nel 1973 al Festival di Sanremo: “Io e Francesco ci siamo conosciuti a Sanremo nel ’73, eravamo arrivati tutti e due molto presto. Ci siamo seduti in un bar e abbiamo fatto a gara a chi finiva prima una bottiglia di vino. Ha vinto lui”.

Vecchioni ha ricordato poi il duetto del 2018. “Nel 2018 ha cantato con me ‘T’insegnerò a volare’, è stato faticoso convincerlo, sono andato a Pavana, poi quando ha sentito il brano ha detto ‘canto su questo’ perché ci si ritrovava”.

Un rapporto schietto, fra i due artisti, nel quale l’ironia non mancava. “Lui mi disse: ho sentito una tua bella canzone, quella che parla dello stadio e della partita di calcio. Stava sfottendo ‘Luci a San Siro’. E io: anch’io ho sentito quella tua del trenino che va a spaccarsi e non è male”.

Vecchioni raccoglie il testimone

In futuro Francesco Guccini potrebbe regalare al pubblico altre perle postume, secondo quanto si deduce dalle parole dell’amico Vecchioni, pronto a raccoglierne il testimone.

“Come cantautore mi lascia un’eredità di cose che mi ha detto e che non è riuscito a compiere, gliele finirò io” ha ammesso, assumendosi simbolicamente l’impegno di portare avanti quanto Guccini non ha fatto in tempo a realizzare, in un vero e proprio passaggio di consegne tra due protagonisti della canzone d’autore italiana.

Speciali infine le parole che Vecchioni ha speso per definite l’amico e artista. “Un iniziatore, un romantico attento al senso delle piccole cose del mondo”, capace di raccontare “le case viste dal treno” e di “arrivare alle persone con esempi metaforici”, un vero “cercatore di verità” e, ai suoi occhi, semplicemente “il più grande cantautore”.

Il cordoglio per Guccini, dallo spettacolo alla politica

Nelle ore successive alla notizia sono arrivati per Guccini numerosi messaggi di cordoglio. Fiorella Mannoia ha scritto “Oggi siamo un po’ più soli. Ciao Cirano”, mentre Gianni Morandi lo ha salutato come “un vero poeta”.

Alla Camera, la capogruppo Pd Chiara Braga ha annunciato la scomparsa tra gli applausi dell’Aula, definendolo “un poeta che ha saputo raccontare il nostro tempo”. Giorgia Meloni ha ammesso di aver amato il cantautore nonostante le sue “dichiarazioni livorose”. Anche Romano Prodi ha parlato di “un amico” perduto, mentre anche il sindaco di Roma Gualtieri e quello di Bologna Lepore hanno reso omaggio al cantautore. Bologna, città simbolo della sua vita artistica, ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali.