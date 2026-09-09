Francesco Guccini lascia le case alla moglie, nel testamento una raccomandazione alla figlia sull'orologio

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Francesco Guccini, morto il 6 agosto 2026 all’età di 86 anni, ha lasciato le sue case di Bologna e Pavana alla seconda moglie Raffaella Zuccari. Il testamento è stato registrato l’8 settembre 2026 davanti al notaio Luigi Stame, alla presenza della stessa Raffaella Zuccari e della figlia Teresa. A quest’ultima sono state lasciate tutte le quote di partecipazione del padre nella società Limentra srl e il 50% dei diritti patrimoniali d’autore, oltre alla chitarra Trameleluc, l’orologio Leonardo da Vinci e un anello d’oro del padre di Guccini. Per la figlia Teresa anche una raccomandazione: “Spostare le lancette dell’orologio soltanto in avanti”.

Testamento Guccini: le case di Bologna e Pavana alla moglie Raffaella Zuccari

Il testamento pubblico di Francesco Guccini risale al 19 gennaio 2022.

Il documento, come riportato da ANSA, è stato registrato l’8 settembre 2026, davanti al notaio Luigi Stame, alla presenza della moglie Raffaella Zuccari e della figlia Teresa, e revoca espressamente ogni precedente testamento, indicando Zuccari come erede universale di tutti i beni del cantautore.

ANSA

Cosa ha lasciato Francesco Guccini alla figlia Teresa

Nel testamento non è disposto un lascito specifico alla figlia Teresa per la casa bolognese resa famosa dall’album “Via Paolo Fabbri 43”, né per quella di Pavana, dove Guccini era domiciliato e dove è deceduto il 6 agosto.

Alla figlia Teresa, in sostituzione della legittima, Francesco Guccini ha lasciato tutte le quote di partecipazione nella società Limentra srl e il 50% dei diritti patrimoniali d’autore relativi alla sua attività professionale di cantautore e scrittore. I contenuti principali del testamento sono stati anticipati da La Repubblica e Corriere della Sera.

L’altro 50% dei diritti patrimoniali d’autore è stato attribuito a Raffaella Zuccari.

La raccomandazione di Guccini alla figlia Teresa

In un passaggio del testamento del 19 gennaio 2022, scritto a penna sotto il testo dattiloscritto, Francesco Guccini ha anche precisato di voler lasciare alla figlia Teresa la sua “chitarra Trameleluc, l’orologio Leonardo da Vinci e l’anello d’oro con le iniziali F e G di mio padre“.

Nel testamento, Guccini ha rivolto alla figlia anche una precisa raccomandazione, ossia quella di “spostare le lancette dell’orologio soltanto in avanti per non romperlo”.

Come sono i rapporti tra gli eredi di Francesco Guccini

Chi è vicino alla famiglia di Francesco Guccini, come riportato dal Corriere della Sera, assicura che i rapporti tra Teresa e Raffaella Zuccari sono “distesi” e che la successione avverrà in modo “pacifico”.