Francesco Guccini negava di essere un cantautore politico e di essere comunista, "ho votato Psi e Pd"

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Francesco Guccini è stato il simbolo del cantautorato impegnato e, nelle specifico, politico e di sinistra. Si tratta tuttavia, di etichette affibbiate dall’alto e mai davvero riconosciute dal cantautore che, a detta sua, si dedicava con più intensità a canzoni “esistenziali, storie di vita”. Ma il personaggio dell’attivista politico gli è rimasto attaccatto addosso, così come quello del comunista, anche questo da lui più volte rinnegato.

Francesco Guccini non voleva essere politico

“Citatemi il titolo di una mia canzone politica”: così Francesco Guccini sfidò la sala durante uno degli ultimi eventi pubblici cui prese parte.

Il cantautore morto il 6 agosto 2026, rilancia il titolo di “cantautori politici” ai colleghi, a “Ivan Della Mea, Fausto Amodei…”.

ANSA

Lui, al contrario, pur avendo sfiorato il tema in brani come Auschwitz e Dio è morto, si è poi concentrato su “brani esistenziali, storie di vita”.

Addosso gli rimase “l’etichetta”, che, secondo lui, portò a un’interpretazione errata anche della famosa La Locomotiva.

I versi sperano che trionfi la giustizia proletaria, ma non era una canzone “politica nelle intenzioni. Volevo un brano che imitasse le canzoni anarchiche”. Fu nient’altro che “una suggestione letteraria”.

Non è mai stato neppure comunista

Le canzoni di Francesco Guccini sono spesso state considerate inni dei rami più radicali della sinistra italiana, ma lui in questo non ci mise alcun impegno.

“Non sono mai stato comunista” ribattè convinto al Corriere della Sera in un’intervista che ne celebrava gli 80 anni.

“Tutti credono che lo sia; ma non è vero. – scherzò – Mi viene da dire, come a quei razzisti che sostengono di avere molti amici di colore, che ho molti amici comunisti”.

“Ma lo stalinismo non poteva piacere a uno come me: libertario, azionista” concluse allora senza lasciar spazio a ulteriori discussioni.

Per chi votava Guccini

Non fu un cantautore politico, ma un cittadino cosciente sì e Francesco Guccini non si tirò indietro di fronte alla chiamata alle urne.

Nel 2022 confessò di essere un elettore del Partito Democratico e, in precedenza, di esserlo stato del Partito Socialista.

Giuseppe Conte non gli dispiaceva, mentre trovava gli esponenti del Movimento 5 stelle “integralisti: troppo convinti delle proprie idee, troppo pronti a mandare gli altri sul rogo”. Grande amicizia invece con Romano Prodi, che lo ricorda nelle prime ore dalla notizie come un amico con il quale parlava di tutto.

Nessuna simpatia neppure per Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, cui nella sua versione di Bella Ciao augurava di esser portati via dai partigiani. Alla morte in Aula alla Camera è scoppiato un lungo applauso che non ha visto divisione tra destra e sinistra, ma solo un cordoglio umano verso chi ha fatto la storia della musica e della poesia italiana.

L’omaggio arriva anche dalla destra

Nonostante le discordanze di pensiero, anche gli esponenti di destra della politica italiana hanno reso omaggio al cantautore scomparso, così come il mondo dello spettacolo.

Fabrizio Sala di Forza Italia ha affermato: “Seppure lontano anni luce dalle nostre posizioni, Guccini è stato un pezzo della storia d’Italia e dell’infanzia di molti di noi”.

“Non perdiamo solo un cantautore, ma un interprete e la coscienza del Paese” sono le parole della leghista Giovanna Miele.

“Certamente di idee diverse dalle nostre, – aggiunge Federico Mollicone di FdI – è riuscito con la forza dei suoi testi e della sua musica a unire un’intera generazione, al di là delle appartenenze”.