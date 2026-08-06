Francesco Guccini ricordato anche da Mollicone di FdI, "idee diverse della nostre ma l'onoriamo"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La capogruppo del Partito Democratico, Chiara Braga, ha annunciato la morte di Francesco Guccini alla Camera. Si è levato un lungo applauso nell’emiciclo e diversi deputati hanno preso la parola per ricordare il cantautore. Hanno ricordato il “maestro” anche i politici più lontani dalle sue posizioni, come Federico Mollicone di Fratelli d’Italia o Gianangelo Bof di Futuro Nazionale. Braga ha inoltre proposto un momento per commemorare il cantautore alla ripresa dei lavori a settembre.

Applauso in Aula per Guccini

La notizia della morte di Francesco Guccini invade l’aula della Camera. A darne l’annuncio è la capogruppo del PD Chiara Braga, che chiede alla ripresa dei lavori a settembre che si dedichi un momento per ricordare “una delle figure più straordinarie della nostra musica, della nostra poesia e della nostra cultura”. Le parole di Braga sono state accompagnate da un lungo applauso e seguite dai messaggi di cordoglio e commozione, come quello di Gianangelo Bof, che ha concordato con la proposta del Partito Democratico.

A seguire, molti esponenti della Camera hanno preso la parola per associarsi alla proposta di programmare a settembre un momento commemorativo in memoria di Francesco Guccini, compresi coloro che risultavano politicamente più distanti dal “maestro”. Lo ha sottolineato per esempio Fabrizio Sala di Forza Italia: “Seppure lontano anni luce dalle nostre posizioni, Guccini è stato un pezzo della storia d’Italia e dell’infanzia di molti di noi”.

Giovanna Miele, della Lega, ha dichiarato: “Non perdiamo solo un cantautore, ma un interprete e la coscienza del Paese”. Il presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone di Fratelli d’Italia, ha espresso il massimo cordoglio per la scomparsa dell’artista: “Certamente di idee diverse dalle nostre, è riuscito con la forza dei suoi testi e della sua musica a unire un’intera generazione, al di là delle appartenenze”. Ha poi citato l’impegno politico contro le ingiustizie sociali espresso in brani come La locomotiva e Primavera di Praga.

Il cordoglio di Giorgia Meloni e Sergio Mattarella

“Con Francesco Guccini scompare un poeta, un musicista, un intellettuale che ha composto canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, di giustizia, di uguaglianza” ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Ai familiari va il più sentito sentimento di cordoglio”.

“Francesco Guccini ha interpretato inquietudini e ideali di generazioni di italiani. E io ho amato profondamente la sua musica e le sue canzoni” ha affermato, invece, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Conosco a memoria molto dei suoi testi. Splendidi, poetici, lirici”.

“Cirano e Cristoforo Colombo sono tra le composizioni più belle e profonde della musica italiana, e io gli sono grata per il contributo che ha dato alla mia formazione ideale” ha aggiunto Meloni. “Continuerò a cantare le sue canzoni, e a ringraziarlo per averci regalato delle emozioni. Lo farò nonostante probabilmente non ne sarebbe contento, nonostante abbia letto le sue dichiarazioni livorose verso di me. Perché non mi appartiene e non mi apparterrà mai l’ideologia: sono una persona libera e la libertà di leggere e ascoltare tutto – al di là delle differenze – sarà sempre la mia bussola”.

Vannacci canticchia “L’avvelenata”

Roberto Vannacci di Futuro Nazionale canticchia L’avvelenata all’Adnkronos, dichiarando che “è una delle canzoni che io ho sempre cantato da quando ero bambino”.

Poi sottolinea che una strofa “potrebbe essere anche adatta alla mia stessa realtà, invece di dire non comprate i miei dischi ci si potrebbe mettere, non comprate i miei libri“.

Il messaggio di Schlein, Bersani e Prodi

Anche la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha ricordato Francesco Guccini. In un messaggio in cui esprime il proprio cordoglio alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, ha ricordato un artista che ha raccontato le ingiustizie, i sogni, le rabbie e le speranze del Paese.

“Non ha mai smesso di stare dalla parte degli ultimi e di dire la verità, anche quando era scomoda. In un tempo di slogan e rumore, ci ha ricordato il valore del pensiero, della memoria, della bellezza”, ha dichiarato.

Più breve Pier Luigi Bersani, che con un post su X ha chiesto un minuto di silenzio per Francesco Guccini, aggiungendo: “E dopo il silenzio, torniamo a cantarlo!“. Un altro messaggio, da un caro amico, è quello di Romano Prodi, che dichiara: “Perdo un amico”.

Le parole di Bonelli e Fratoianni

In una nota, Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde, ha ricordato come le canzoni di Francesco Guccini abbiano insegnato a intere generazioni a non piegarsi al conformismo e a guardare il mondo con spirito critico.

“Guccini non è stato soltanto un grande cantautore, è stato un intellettuale capace di trasformare la poesia in coscienza civile senza mai rinunciare alla propria indipendenza”. Gli ha fatto eco Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, ricordandolo come il maestro che ha saputo cantare dell’anarchia, dell’ideale e della disillusione.

Il ricordo di Giuseppe Conte e Matteo Renzi

Continuano ad arrivare messaggi da ogni parte politica. Anche Giuseppe Conte, prima dell’audizione nella Commissione di inchiesta sul COVID, ha dichiarato: “È un cantautore che ci ha fatto pensare, non solo emozionare”.

Matteo Renzi su X ha ricordato i brani di Guccini: “Canzone della bambina portoghese, ma anche Shomèr ma mi-llailah? e tante altre meno conosciute, insieme agli evergreen più famosi”. Ha poi accompagnato il messaggio scrivendo che, anche se un artista se ne va, le sue canzoni e i suoi testi restano perché “sono parte della nostra vita e lo saranno per sempre”.