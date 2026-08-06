Francesco Guccini salutato dai vip, da Mentana a Fazio: "Gli eroi son tutti giovani e belli", "Dolore grande"

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La famiglia ha annunciato che Francesco Guccini è morto nella sua casa di Pavana nella mattinata del 6 agosto 2026. Il cantautore aveva 86 anni. L’intero mondo della cultura si stringe attorno al suo ricordo e sono numerosi i personaggi celebri che hanno scelto di omaggiarlo pubblicamente, dalla conduttrice Simone Ventura al regista Pupi Avati, fino ai giornalisti Fabio Fazio e Enrico Mentana.

Francesco Guccini e Pupi Avati: amici e rivali

Tra i ricordi più intensi c’è quello di Pupo Avati, che Francesco Guccini lo conosceva bene, vissero la stessa Bologna di Lucio Dalla.

“Guccini ha raccontato Bologna e l’Emilia nel modo più proprio, con convinzione e senza alternative” afferma il regista a LaPresse.

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“Per Guccini – rivela Avati – ho vissuto una grande ammirazione artistica, e anche una sorta di gelosia nel senso che lui era molto amico di Lucio Dalla, ma anche io. E questo fatto ci divideva un po’”.

“Dalla era la bella donna della nostra storia, sia io che Francesco lo corteggiavamo” scherza il cineasta bolognese.

La morte di Francesco Guccini, che benevolmente definisce un “competitors”, suscita in Avati il dolore di “vedere che tutta quella Bologna straordinaria lì se ne sta andando”.

Il cordoglio del mondo dello spettacolo

A conoscere Guccini fu anche Francesco Gabbani, che con lui collaborò a una nuova versione del brano Quattro stracci.

“Le parole continuano a vivere anche quando chi le ha scritte se n’è andato. Le tue continueranno a indicare la strada, a fare domande, a regalare bellezza. – ha scritto il cantautore sui social – Sei stato un riferimento un uomo capace di trasformare la poesia in musica e la musica in pensiero. Grazie per averci insegnato il valore delle parole. Buon viaggio”.

E non serve averlo conosciuto personalmente per averlo amato. A piangere il cantautore anche Enrico Ruggeri, che parla di “una perdita incolmabile” e di Guccini scrive: “Ha raccontato emozioni, stati d’animo, speranze, rimpianti, tra anarchia e aspettative. Si è schierato quando farlo era una scelta pericolosa”.

“Sempre dalla stessa parte, sempre nella stessa direzione, con intelligenza e poesia” scrive l’attore Alessandro Gassman. “Che straordinario cantastorie, quante parole ci ha insegnato” aggiunge Luca Bizzarri.

“Addio a uno dei più grandi poeti della cultura popolare italiana. – sono le parole di Simona Ventura – Restano, per sempre, le sue canzoni: uniche, proprio come lui”.

Anche Mentana e Fazio omaggiano il cantautore

Fabio Fazio, su X ha scritto che “La scomparsa di Francesco Guccini si porta via un pezzo della nostra vita, del nostro tempo. È un dolore grande”.

Assieme a quello della politica, che non manca di critiche seppur Guccini politico non ha mai voluto esserlo, anche il mondo del giornalismo e quello della cultura ricordano il grande cantautore.

Enrico Mentana ha condiviso su Facebook una foto dell’artista in concerto, citandone uno dei versi: “Gli eroi sono tutti giovani e belli. Addio gigante”.

L’addio in versi, proprio i suoi, arriva anche dal Teatro La Fenice di Venezia: “Noi corriamo sempre in una direzione, ma qual sia e che senso abbia chi lo sa… restano i sogni senza tempo, le impressioni di un momento, le luci nel buio di case intraviste da un treno: siamo qualcosa che non resta, frasi vuote nella testa e il cuore di simboli pieno”.

Il ricordo degli amici Pieraccioni e Ligabue

Leonardo Pieraccioni di Francesco Guccini fu un fan sfegatato e, col tempo, ne divenne anche un grande amico.

Il cantautore si divertì a recitare in tre dei film del regista toscano, che su Instagram lo ricorda con le parole del brano Gli amici: “Se e quando moriremo, ma la cosa è insicura avremo un paradiso su misura, in tutto somigliante al solito locale ma il bere non si paga e non fa male. Divertiti Francescone nel solito locale e grazie, grazie davvero di cuore”.

Stretta collaborazione, tanto artistica che umana, fu anche quella tra Guccini e il rocker Luciano Ligabue, che scrissero assieme Ho ancora la forza.

“Ti ho ammirato e ti ammiro sconfinatamente, – ha scritto il cantante a didascalia di una loro vecchia foto – ma ancora di più ti ho voluto e ti voglio davvero bene”.

“Se n’è andato un vero poeta” scrive Gianni Morandi, che del collega ricorda: “Quando ci incontravamo, aveva sempre storie straordinarie da raccontare, storie di montagna, della nostra Emilia, storie di musica e di vita”.

L’ammirazione di artisti e cantanti

Francesco Guccini fu uno dei grandi maestri della musica italiana, e in lui trovarono fonte d’ispirazione numerosi dei cantanti di oggi.

Così come sottolinea Vasco Rossi: “Di generazioni diverse, tu eri il grande Maestro, io l’allievo alle prime armi”.

Il rocker di Guccini scrive: “Hai avuto una vita piena di musica e arte, non sei mai stato ‘di moda’ ma sempre attuale e coerente con le tue canzoni”. E si compiace dell’aver “respirato la stessa aria. Fra la via Emilia… e il Roxi Bar”.

“Grazie per la tua musica, i tuoi racconti, il tuo impegno. È stato un privilegio conoscerti” scrive Noemi in una storia su Instagram.

Stefano Accorsi, che ha lavorato sul set di Radiofreccia, su Instagram ha condiviso una foto col cantautore: “Un piacere e un privilegio”.

Fiorella Mannoia ha scritto che “Oggi siamo un po’ più soli. Ciao Cirano”.

“Stai soltanto dormendo in fondo al mio cuore”, il ricordo di Zucchero.