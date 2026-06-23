Francesco Imprezzabile morto a Milano, l'agente della polizia locale stava eseguendo un inseguimento in moto

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Si chiamava Francesco Imprezzabile l’agente della polizia locale di Milano morto durante un inseguimento fra le vie cittadine. Il vigile di 35 anni ha perso la vita dopo essere caduto dalla moto mentre cercava di fermare un Suv, un Audi Q7, che aveva ignorato un posto di blocco. Gli investigatori sono ora impegnati nella ricerca del conducente e stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.

Morto a Milano Francesco Imprezzabile

Il dramma è avvenuto nella tarda serata di martedì 22 giugno. L’agente Francesco Imprezzabile era impegnato in un servizio di controllo congiunto tra polizia locale e polizia di Stato nella zona di Ponte Lambro, nella periferia sud-est di Milano.

Durante un posto di blocco, il conducente del Suv avrebbe accelerato all’improvviso anziché fermarsi all’alt, dando il via a un inseguimento ad alta velocità.

Francesco Imprezzabile si è lanciato all’inseguimento in sella alla sua moto insieme ad altri colleghi e alle pattuglie della polizia di Stato.

La tragedia a Peschiera Borromeo

La fuga del Suv si è protratta fino a Peschiera Borromeo, nell’hinterland milanese. Poco dopo le 21:00, in via Milano, nei pressi delle piste dell’aeroporto di Linate, il motociclista ha perso il controllo del mezzo, finendo violentemente sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, compreso l’elisoccorso, che ha trasportato il 35enne in condizioni disperate all’ospedale Niguarda. Le lesioni riportate da Francesco Imprezzabile erano purtroppo gravissime: l’agente è morto durante i tentativi di rianimazione.

Chi era Francesco Imprezzabile

Il 35enne Francesco Imprezzabile era in servizio presso il Comando di Zona 4 della polizia locale di Milano. Era originario di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. La sua morte ha lasciato sgomento fra i colleghi.

Imprezzabile aveva un certo seguito sulla sua pagina Facebook, circa 5.000 followers. In uno dei suoi ultimi post scriveva così: “Indossare questa divisa non è solo un lavoro, è una responsabilità. Non è un mestiere qualunque: è vocazione, passione e senso del dovere. Solo quando fai questo con il cuore puoi dare sempre il meglio di te stesso”.

E ancora: “Dietro ogni giornata ci sono sacrifici, rinunce, fatica e tante cose che nessuno vede. Ma quando fai tutto con onestà, rispetto e onore, allora sai di essere sulla strada giusta. Non bisogna mai mollare, anche quando tutto sembra più difficile, perché i risultati ottenuti con sacrificio parlano da soli”.

La conclusione: “La gente parlerà sempre, giudicherà senza conoscere davvero ciò che vivi. Ma la cosa più importante è essere in pace con sé stessi, guardarsi allo specchio e sapere di aver dato tutto con dignità. Perché alla fine il sacrificio, l’onestà e la costanza sono le uniche cose che ripagano davvero”.

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