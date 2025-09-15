Francesco Loverso trovato morto carbonizzato a Sermoneta nell'auto parcheggiata davanti alla stazione

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il cadavere carbonizzato di un ragazzo di 25 anni è stato trovato all’interno di un’auto in un parcheggio a Sermoneta Scalo, in provincia di Latina. Da quanto si apprende, il giovane si chiamava Francesco Loverso ed era residente a Latina. Sarebbe morto nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 settembre 2025. Il corpo si trovava all’interno di una Fiat 500, la macchina risulta di proprietà del padre della vittima.

L’incendio e il corpo carbonizzato

Un incendio sarebbe divampato poco prima delle ore 3 nel parcheggio di Sermoneta della stazione ferroviaria del capoluogo pontino.

Come riporta Latina Oggi, la Fiat 500 era parcheggiata sul lato opposto rispetto all’ingresso dell’area di sosta ed era completamente avvolta dalle fiamme quando il rogo è stato notato da un passante.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Sermoneta Scalo, dove è stato trovato il cadavere carbonizzato

Non sono ancora chiare le origini dell’incendio, le indagini sono in corso.

Gli agenti sul posto

Dopo la chiamata di un passante al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è arrivata una pattuglia del Comando stazione di Norma per i primi rilievi e poi i Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia e del Nucleo investigativo del Reparto Operativo provinciale, intervenuti per un accurato sopralluogo.

I militari hanno fatto alcune verifiche sul posto e controllato se nella zona circostante ci siano telecamere di sorveglianza, che possano aver immortalato cosa è successo.

La Procura ha aperto un’inchiesta e, al momento, gli investigatori mantengono il massimo riserbo e non escludono alcuna ipotesi.

Chi era il 25enne

Come riporta Il Corriere della Sera, la vittima si chiamava Francesco Loverso, era nato nel 1999 e, dopo aver frequentato l’Accademia Nazionale d’arte Drammatica Silvio D’amico di Roma, lavorava in ambito teatrale.

La procura ha disposto l’autopsia sui resti del corpo e l’esame del Dna.

Negli ultimi giorni, a Latina si sono verificati altri episodi in cui gruppi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti hanno lanciato bombe carta o bottiglie incendiarie per affermare la propria supremazia nelle piazze di spaccio latinensi.

Non è chiaro se l’auto carbonizzata e la sua vittima possano rientrare in questo filone di indagini.