Francesco Maria Mancarella, dal pianoforte che dipinge ad Alessandra Amoroso: "Straordinaria e autentica"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci accoglie con la calma di chi ha imparato a convivere con il silenzio tra una nota e l’altra: Francesco Maria Mancarella, pianista, compositore e direttore d’orchestra, è una delle figure più originali della nuova scena musicale italiana. Dopo aver stupito con Il pianoforte che dipinge, oggi torna con What I Felt, un disco che nasce dall’incontro tra sperimentazione e introspezione, tra tecnica e sentimento. Nell’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, parla del suo rapporto con lo strumento che lo accompagna da sempre, delle fatiche e delle gioie di una vita d’artista, del significato della gavetta, della collaborazione con Alessandra Amoroso e della necessità di restare fedeli a se stessi. E nel farlo, lascia emergere l’uomo dietro il musicista: sensibile, ironico, profondamente legato alla sua terra e alla semplicità delle relazioni umane.

Sono passati molti anni da quando ha iniziato a dedicarsi al pianoforte. Dopo tutto il percorso che ha fatto, che cosa rappresenta oggi il pianoforte per Francesco, come persona, e non per il “maestro”?

“Nel corso degli anni il mio rapporto con il pianoforte è cambiato molto. Sono cambiate le esigenze, è cambiato il tempo che ho a disposizione per la mia vita personale. La musica mi ha dato tutto, ma mi ha anche tolto tutto il resto. Quando ero bambino il pianoforte era un impegno, qualcosa da fare perché “si doveva” studiare. Durante l’adolescenza, invece, ho avuto un periodo di distacco: suonavo solo per me stesso, ripetevo sempre “non mi adatto, devo suonare per me”. Poi, intorno ai vent’anni, è diventato una forma di rivincita: volevo dimostrare che potevo farcela, che potevo vivere di musica, che era davvero importante per me. Col tempo, il pianoforte è diventato il mio mezzo per comporre, per esprimermi. Oggi, quando mi siedo a suonare, è l’unico momento in cui mi sento davvero in pace con me stesso. È come se il tempo si fermasse, come se tutti i piccoli problemi della vita sparissero. Oggi il pianoforte è il mio rifugio, una tana in cui sto bene con me stesso, con i miei brani, con le mie cose”.

“La musica mi ha dato tanto, ma mi ha anche tolto tutto”. Cosa intende esattamente con “tutto”?

“Mi ha tolto una vita semplice, una vita “normale”. Io non amo identificarmi solo come “Francesco, il pianista”. Nella vita avrei potuto fare tante altre cose, e non è vero che questa fosse l’unica possibile. Ho scelto di fare questo, e questo dà valore alla mia scelta. Ho tante passioni personali – la scrittura, ad esempio – ma il mio mestiere spesso me le preclude. Quella del musicista non è una vita “a tempo determinato”, ma “a tempo indeterminato”. Non hai uno stipendio fisso, non hai scadenze, non puoi programmare. Mi ha tolto molto: le uscite con gli amici, la spensieratezza del weekend, a volte anche la serenità. Per me serenità significa fare piccole cose: curare il giardino, stare nella mia villetta al mare… cose che spesso non posso fare. Le faccio un esempio: quest’anno ho suonato con Alessandra Amoroso in tour, un’esperienza bellissima, ma nello stesso tempo ho dovuto rinunciare a trasferirmi nella mia casa al mare a maggio, come faccio sempre. Può sembrare una sciocchezza, ma per me conta. Per questo dico che vivere di musica non è una scelta da prendere a cuor leggero. Ai miei allievi dico sempre: “Io ce l’ho fatta, ma non direi mai a un ragazzo di lasciare tutto per la musica”. È una scelta personale, difficile, e non hai mai la certezza del risultato. Qualcuno ce la fa, molti altri no”.

Dopo quel periodo di ribellione di cui parlava, cosa l’ha spinta a dedicarsi definitivamente alla musica? La rivincita poteva arrivare anche in altri modi.

“Sì, certo. Io in realtà non pensavo di fare questo lavoro. Suonavo perché era parte della mia famiglia, ma mi sentivo una persona molto sensibile, attratta anche da altro. Mi piaceva la scrittura: mi ero iscritto a Lettere Moderne, pensavo che sarei diventato giornalista. Ho capito che avrei fatto musica più tardi. Non ho mai smesso di suonare, anche grazie a mia madre che mi iscrisse al Conservatorio a otto anni. È una fortuna, perché certe cose se non le impari da piccolo, non le recuperi più. A diciotto, diciannove anni studiavo Lettere Moderne, e mio padre, che aveva un’amica giornalista, mi diede l’occasione di scrivere una rubrica di musica sulla rivista femminile che questa dirigeva. Andai a intervistare una cantante del mio territorio: ricordo quel giorno come se fosse ieri. Mentre la intervistavo pensai: “Ma guarda un po’, io sto qui a fare domande, quando dovrei essere io quello intervistato”.

Chi era la cantante?

“No, non posso dirlo (ride, ndr). È ancora famosa, ma preferisco non fare nomi: lo sanno solo tre persone, e voglio che resti così. Comunque, quel momento fu importante. Capì che la mia strada non era quella. Forse avevo paura: nella mia famiglia di musicisti tutto sembrava normale, ma non lo era. Non è una vita “prevedibile”, non puoi fissare scadenze o pensare al futuro. Eppure, dentro di me, sapevo che con la musica avrei potuto fare bene. Però prima di arrivare a una carriera da pianista solista è passato tanto tempo: ho suonato in tanti gruppi, anche con mio fratello, abbiamo fatto gavetta nei locali, accompagnato cantanti… Ho vissuto un mondo intero prima di scegliere questa strada. Lasciare la mia band storica, i Mamastè, dove suonava mio fratello e i miei migliori amici, mi è costato moltissimo. Come nei rapporti d’amore, a volte lasciare è più difficile che essere lasciati: lo fai per te stesso, ma ti fa male. Oggi ho 35 anni, e posso dire che la mia carriera da pianista solista è iniziata intorno ai 24-25 anni, grazie al pianoforte che dipinge”.

Si ricorda il suo primo concerto da solista, quello con “il pianoforte che dipinge”?

“Sì, lo ricordo benissimo. Io ero abituato a stare dietro ai cantanti, nelle band o nelle orchestre, come pianista accompagnatore. Poi arrivò l’occasione di fare un concerto da solo, in un paese del basso Salento, Parabita. Mi chiamarono perché avevano sentito parlare di questo “pianoforte che dipinge”. Mi presentai con un repertorio di cinque o sei brani miei e il resto erano cover prese un po’ a caso – spero non esistano video di quella serata! Quando arrivai in paese e vidi le locandine con la mia faccia e scritto “il pianoforte che dipinge”, capii in che guaio mi ero cacciato: per la prima volta c’ero solo io sul palco”.

Non aveva più “le spalle coperte”…

“Esatto. E quella volta, pur nella paura, provai anche una sensazione bellissima. L’incoscienza dei vent’anni ti spinge a osare, e da lì ho imparato tantissimo. Gli errori, anche sul pianoforte, sono una forma di scoperta. Le cose più belle spesso nascono dagli sbagli: un tasto premuto in modo imprevisto può suggerire un’idea nuova. Molti miei colleghi cercano di ripetere concerti identici, ma io penso che sia impossibile. Non si può provare lo stesso sentimento ogni volta. Ogni concerto è diverso: a volte sei distratto, nervoso, magari c’è rumore, i bambini che corrono… e va bene così. Non casca il mondo. Forse la società di oggi si prende troppo sul serio. Io non voglio farlo”.

Quanto è stata importante per lei la gavetta e che cosa le ha insegnato?

“La gavetta è fondamentale e, secondo me, non finisce mai. Fa parte della mia identità. Ogni volta che accetto un lavoro, anche il più semplice, cerco sempre di affrontarlo con serietà. La gavetta mi ha insegnato che non bisogna mai sottovalutare niente: ogni volta che l’ho fatto, ho avuto problemi. La bravura tecnica serve, certo, ma la professionalità nasce soprattutto dall’esperienza, anche da quella negativa. Per esempio, ricordo quando facevo concerti e non venivo pagato: oggi, quando prendo venti volte di più, sono grato, perché so da dove vengo. Se uno salta la gavetta e arriva subito “tra i grandi”, fa fatica a restare coi piedi per terra. Pensiamo a Sanremo 2024, dove ho diretto l’orchestra per Alessandra Amoroso: per me è stato un apice, ma l’ho vissuto con i piedi di piombo proprio grazie alla gavetta”.

“Apice temporaneo”, direi. Non si sa cosa le riserva il futuro.

“Sì, certo, ad oggi è stato un punto alto. Ma la difficoltà è non trasformare l’apice in uno standard. Se pensi che quello sia il tuo “livello normale”, poi soffri. Se lo vivi invece come una tappa, puoi goderti anche le cose più piccole. Io la vedo così: se il mio standard fosse mille spettatori e una sera ne ho cinquecento, potrei rimanerci male. Ma se il mio standard è zero, e ne ho cinquecento, sono felice. La gavetta ti insegna proprio questo: a essere grato. Mi ricordo quando ero giovane, in tournée, e arrivavi dopo ore di viaggio e scoprivi che nessuno aveva prenotato l’albergo! Oggi, anche se la stanza non è perfetta, apro la porta e quasi bacio per terra (ride, ndr). Ho imparato ad apprezzare tutto. La gavetta è come la vita: fatta di alti e bassi, di esperienze diverse, tutte utili. Mi viene in mente un paragone: io ho frequentato una scuola elementare “d’élite” e una scuola media, invece, all’opposto. Mi sono servite entrambe. Da piccolo ero cresciuto in una famiglia dove non si dicevano mai parolacce, e la prima volta che mia madre mi mandò a giocare a calcetto rimasi scioccato dai bambini che dicevano di tutto! Credo che sia giusto conoscere il mondo per com’è, non vivere “nell’ovatta”. Devi sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma devi anche poter scegliere. E sbagliare, se serve. Per me la gavetta è proprio questo: conoscere la realtà, imparare dagli errori, restare umili. È la storia della mia vita, e continua tuttora”.

Il suo ultimo disco si intitola What I Felt, “ciò che ho sentito”, o “ciò che ho provato”. Allora, mi chiedo: cosa le ha fatto provare la musica negli anni, e cosa le fa provare oggi?

“Nel corso degli anni mi ha fatto provare tantissimo. Capisco che succede qualcosa di “magico” quando mi arriva quel piccolo brivido che, purtroppo, non arriva sempre. Se non arriva, vuol dire che qualcosa non va. Durante i concerti basta che arrivi una, due, tre volte… e so che ne è valsa la pena. Anche se magari è andato male per altri motivi, quel momento giustifica tutto. Perché questo lavoro ha a che fare con le emozioni: se non le provi, non ha senso farlo. A volte passo tanto tempo lontano da casa, dai miei affetti. Mi ritrovo solo in una stanza d’albergo, ma se poi sul palco arriva quel brivido, so che ho fatto la cosa giusta. Le racconto un episodio recente: per la presentazione dell’album a Milano, chi doveva trasportare il pianoforte si è tirato indietro all’ultimo. Allora ho preso io un furgone e sono partito da solo con il mio strumento. Quando sono arrivato lì, ho pensato: “Cavolo, ne è valsa la pena”. Ecco, è questo il sentimento che cerco: la conferma che ogni fatica serve a qualcosa. Ma la musica non mi ha dato solo brividi: mi ha dato anche tristezza, gioia, e a volte la sensazione della sindrome dell’impostore. Sai di poter fare qualcosa, la fai bene, eppure ti confronti con gli altri invece che guardare te stesso. Io credo che la carriera di ciascuno, come la vita, sia un percorso unico. Non c’è gara. Però la società tende sempre a metterci in competizione, a trasformare la musica in un prodotto da confrontare. Io non voglio far parte di questi meccanismi. Al conservatorio, quando studi, ti danno un voto. Ma le emozioni non si valutano con un voto. E le emozioni – la tristezza, la gioia, l’emozione pura – sono quelle che la musica mi fa provare da sempre. Nella mia vita la musica c’è sempre stata, non c’è mai stato un momento in cui ne fossi davvero privo. È una parte inseparabile di me”.

Lei ha iniziato il conservatorio a otto anni, suo padre era già musicista… Si direbbe che la musica fosse nel suo DNA. Come definirebbe la sua musica oggi? Tecnica, istinto o passione?

“Direi istinto e passione. La tecnica ce l’ho, certo, ma non è l’elemento determinante delle mie composizioni. Alcuni miei brani sono molto semplici, almeno per me, e tecnicamente potrebbero suonarli in tanti. Ma la differenza non sta nella difficoltà tecnica. Come lessi una volta in un libro di Bonami: “Lo potevo fare anch’io”. Quando vedi un’opera come l’orinatoio di Duchamp, i tagli di Fontana o gli schizzi di Pollock, capisci che tecnicamente si possono imitare. La tecnica si impara, si studia. Ma l’idea, quella no: non ci arrivi con lo studio, arriva da sola, in modo istintivo. Ecco, per me la parte più importante è proprio l’istinto e il sentimento. Spero che il pubblico colga quello, piuttosto che restare colpito da virtuosismi o tecnicismi. Se avessi voluto impressionare per la tecnica, forse avrei scelto di fare il pianista classico o jazz, l’improvvisatore virtuoso. Probabilmente sarei stato bravo, ma non so se sarei stato “unico””.

Idee. Nel corso degli anni ne ha avute diverse: dal pianoforte che dipinge al pianoforte preparato. Come sono nate queste due intuizioni o genialità?

“Il pianoforte che dipinge non so se possa definirsi una genialità, ma sicuramente nasce da qualcosa che avevo dentro: la voglia di creare, di unire le cose. La creatività, nella mia vita, non ha mai uno scopo pratico. Non faccio le cose per vendere o per farmi notare: lo faccio perché mi rende felice. Una mia cara amica mi chiede spesso: “Ma tu come fai con tutte le tue idee, con tutti i tuoi progetti?”. Io mi ci butto dentro, senza pensare a un secondo fine. Lo faccio per il piacere di provare a fare qualcosa, di vedere se ci riesco. È anche una sfida con me stesso: quando mi dicono “questa cosa non si può fare”, io devo dimostrare, prima di tutto a me stesso, che invece si può fare. Il “pianoforte che dipinge” è nato così. Guardavo un’opera d’arte insieme a un amico: lui aveva appena comprato un quadro costoso e, nel suo sorriso, ho visto quella gioia che si prova quando si toglie agli altri la possibilità di ammirare una bellezza. Quando compri un’opera, in fondo, fai questo: la porti a casa, e se qualcuno vuole vederla, deve venire da te. In quel momento ho pensato: “Sarebbe bello se qualcuno un giorno potesse dire: la musica di Francesco Mancarella ce l’ho solo io, se la vuoi ascoltare devi venire a casa mia”. Da lì mi è venuta l’idea di unire la musica ai colori, e così è nato il pianoforte che dipinge. È stata un’intuizione istintiva, nata in un’ora. Ma per realizzarla davvero ci sono voluti due o tre anni di lavoro, perché un’idea, finché resta nella mente, esiste solo in un mondo irreale. Per renderla reale, deve esistere anche per gli altri. E questa è la parte più difficile. Chi non si è mai cimentato nel creare qualcosa che prima non esisteva, non può capire fino in fondo quanto sia complesso. L’idea è la vera forza: non il mezzo tecnico. Come per Duchamp o Fontana, riprodurre è facile, inventare no”.

E invece il pianoforte preparato?

“Il pianoforte preparato nasce dal desiderio di modificare il suono del pianoforte con il feltro. Il pianoforte verticale, infatti, è più piccolo e ha meno risonanze: quando lo registri, sembra che manchi qualcosa. Così ho pensato: perché non farlo con un pianoforte a coda, che invece non ha il feltro interno? Ho sperimentato con diverse qualità di feltro, posizionandole in punti differenti dello strumento per ottenere un suono più profondo, caldo e allo stesso tempo dolce. Volevo che si fondesse bene con le parti armoniche dei sintetizzatori e con gli altri suoni dell’album. La vera innovazione è proprio questa: prendere una peculiarità del pianoforte verticale e inserirla in un pianoforte a coda. Così ottieni un suono con più armonici ma sempre morbido, adatto anche ai brani più potenti, come Moment of Tribe, che pur essendo energico, mantiene un pianoforte delicato e dolce. È nato tutto in modo molto naturale: ho messo i microfoni, ho registrato, e ne è uscito esattamente ciò che sentivo in quel momento. E il titolo dell’album, What I Felt, rispecchia proprio questo: è ciò che ho sentito, ciò che ho provato in quell’istante. E poi c’è una coincidenza curiosa: la parola “felt”, che in inglese significa “sentito”, è anche la traduzione di “feltro”. È stato un caso, ma perfetto: un legame tra la materia e l’emozione”.

Il pianoforte preparato è anche un atto politico, o forse intimo, un ritorno alla gentilezza e alla dolcezza, anche nei rapporti umani?

“Non so se lo definirei politico, ma sicuramente è qualcosa che mi rappresenta. Io sono una persona tranquilla, amo la semplicità nelle persone che frequento. Mi piace la gentilezza, mi piace la correttezza nei confronti degli altri. Non amo i litigi, cerco sempre di distaccarmi da certe dinamiche. Credo che ognuno debba vivere la propria vita in modo semplice e soprattutto eticamente corretto. Penso anche che se tutti avessero una passione forte, sarebbero troppo impegnati per litigare. Io, ad esempio, non ho tempo per certe cose: la mia passione unisce lavoro, emozioni e vita, e tutto il resto diventa secondario”.

Ha più paura del giudizio professionale o di quello personale, quello rivolto all’uomo Francesco?

“Il giudizio professionale mi interessa poco. Certo, se qualcuno parla male di me non fa piacere a nessuno, ma non è qualcosa che mi condiziona. Quello che potrebbe ferirmi davvero è il giudizio delle persone che mi conoscono intimamente, perché sono poche e alle loro opinioni tengo molto. In generale, credo di essermi sempre comportato bene con tutti. Ho aiutato più di quanto sia stato aiutato. Lo vedo ogni giorno con chi segue i miei corsi o lavora con me: cerco sempre di far emergere la parte migliore degli altri. Quando parlo, spero che si percepisca questa voglia di fare, di impegnarmi. Racconto sempre la mia esperienza proprio per trasmettere il messaggio che, con impegno, si può riuscire”.

Nel suo racconto si sente un forte bisogno di definire se stesso. Qual è la definizione di sé che non sopporterebbe, perché non corrisponde al vero?

“Due cose mi darebbero fastidio: che qualcuno mi definisse “falso” o “sleale”. Non è nella mia natura. Io non so dire bugie, e a costo di rimetterci ci tengo a essere leale. Se do la mia parola, vale più di un contratto. Queste sono le uniche cose che mi ferirebbero, anche se venissero da un estraneo”.

A proposito di fedeltà, so che ha scelto di restare a vivere a Lecce, nonostante il suo lavoro la porti spesso in giro. Perché questa scelta?

“Ho scelto di restare a Lecce, e la considero una fortuna. Qui sto bene, qui c’è la mia famiglia: la mia famiglia vive a Lecce dal 1400, e tutti quelli che sono andati via, prima o poi, sono tornati. Penso sia anche una questione di radici. Ma è anche merito del periodo storico in cui viviamo. Cinquant’anni fa, costruire una carriera musicale da Lecce sarebbe stato impossibile. Oggi, con treni, aerei e social, il luogo geografico conta meno. Puoi prendere un aereo o un treno e andare ovunque. Certo, ci sono vantaggi e svantaggi. Se vivessi a Milano, lavorerei forse in contesti diversi, ma non so se migliori. Finora, tutto quello di buono che mi è successo è accaduto restando qui, quindi credo di aver fatto la scelta giusta. E poi seguire il cuore paga sempre. Io amo il mare: non potrei vivere a Milano, non ci riuscirei. Preferisco farmi anche dieci ore di macchina, ma tornare a casa e respirare aria di mare. Se un giorno dovessi trasferirmi, non resterei in Italia: andrei all’estero”.

Perché?

“Perché stare a Lecce non è un limite per lavorare in Italia, ma può esserlo se vuoi lavorare all’estero: anche solo per i collegamenti. E poi l’ambiente internazionale è diverso, ti apre la mente. Il mio disco precedente l’ho realizzato a Parigi, e vivere lì non è come vivere in Italia. Ti accorgi che altrove ci sono altri ritmi, altri modi di vivere, altre persone che ti offrono nuovi punti di vista. Se vivi in Islanda, fai certe cose; a Parigi, altre; negli Stati Uniti, altre ancora. E tutto questo arricchisce la tua vita e la tua arte”.

Prima accennava alla collaborazione con Alessandra Amoroso, un’esperienza importante del suo ultimo periodo. Che rapporto è nato tra voi?

“Alessandra è una persona straordinaria. Al di là della grande artista che tutti conoscono, mi ha colpito profondamente come essere umano. È semplice, autentica, sempre presente. Sul palco dà tutta se stessa, ma quello che mi ha colpito di più è come riesce a restare “una di noi”, anche nei momenti più grandi. Con lei ho vissuto esperienze bellissime, momenti intensi, sia musicali che umani. Quando sei in tour e vivi gomito a gomito per settimane, capisci davvero che tipo di persona hai accanto. E Alessandra è genuina, solare, generosa. Lavorare con lei mi ha ricordato quanto la musica, quando è fatta con il cuore, riesca ad avvicinare le persone più di qualsiasi altra cosa”.

Quando si sente davvero felice?

“Quando sono con le persone che amo, quando riesco a ritagliarmi un momento di tranquillità, magari al mare o al pianoforte. E quando sento che la mia musica arriva a qualcuno. Non importa quanto grande sia il pubblico: basta anche una sola persona che si emozioni davvero. Ecco, in quei momenti mi sento in pace. È come se tutto il resto trovasse un senso”.