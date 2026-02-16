Francesco Mazzoleni morto investito a Barzana, il ciclista 18enne del Goodshop Team travolto vicino casa

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Un ciclista di 18 anni, Francesco Mazzoleni, è morto dopo essere stato investito a Barzana, in provincia di Bergamo. Gareggiava per il Goodhsop Team, è stato travolto vicino casa mentre tornava da un allenamento. Indagini in corso sull’incidente stradale, il conducente dell’auto che lo ha colpito è risultato negativo all’alcol test.

Francesco Mazzoleni morto investito a Barzana

Mondo del ciclismo in lutto per la scomparsa di Francesco Mazzoleni, 18enne atleta del Goodshop Team, morto dopo essere stato investito da un’auto mentre ritornava a casa da un allenamento nella Bergamasca.

Il tragico incidente è avvenuto domenica 15 febbraio, vani i tentativi di soccorrerlo. I funerali del giovane saranno celebrati mercoledì 18 alle 15.

La ricostruzione dell’incidente stradale

Sull’incidente – avvenuto all’incrocio tra la provinciale 175 e via Capretti, in territorio di Barzana – indagano Polizia stradale di Bergamo e carabinieri della stazione di Villa d’Almè.

A travolgere il giovane è stata una Ford Focus azzurra che viaggiava in direzione opposta. Indenne il suo conducente, un trentenne di Madone, che è risultato negativo all’alcol test.

I soccorsi sono arrivati celeri subito dopo l’allarme con un’ambulanza della Croce Blu di Almenno San Salvatore e un’auto medica da Bergamo ma per Mazzoleni non c’è stato nulla da fare. Il 18enne è stato sbalzato per diversi metri ed è caduto sull’asfalto, la sua bici è stata spezzata a metà dall’impatto.

Chi era il giovane ciclista del Goodhsop Team

Francesco Mazzoleni, 19 anni il prossimo 8 marzo, militava nella formazione under 23 del Goodshop Yoyogurt Team di Torino. Era di Gromlongo, una frazione di Palazzago, Bergamo. Frequentava il liceo Scientifico Leonardo da Vinci. Era un grande appassionato di ciclismo e, proprio prima dell’incidente stradale che gli è stato fatale, si era allenato insieme a un suo amico.

Sentiti da L’Eco di Bergamo, due suoi cugini, Filippo e Leonardo, di 18 e 20 anni, hanno detto: “Se n’è andato facendo la cosa che amava di più, questa è l’unica consolazione che possiamo trovare in una tragedia simile. La bicicletta era la sua vita, quest’anno era approdato in una società di Torino. Stamattina era uscito in bici con un suo amico: succedeva spesso, soprattutto nei weekend. Un ragazzo bravissimo, sempre solare, gentile con tutti”.

Commosso l’ultimo saluto anche della sua squadra di ciclismo: “Una domenica molto triste per noi. Ci lascia troppo presto il nostro Francesco Mazzoleni. Investito mentre si allenava sulle sue strade di casa, mentre faceva ciò che più amava. Ci stringiamo tutti in un doloroso silenzio, attorno alla famiglia di Francesco. Porteremo sempre con noi il tuo sorriso e la tua grinta che ti spingevano a inseguire il tuo sogno. Sei e resterai sempre un nostro Orange. Ciao, giovane Francesco”.